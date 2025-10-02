Elon Musk superó otra barrera histórica: es el primer individuo con un patrimonio de USD 500.000 millones en el mundo

Elon Musk es el primer individuo en la historia en superar los 500.000 millones de dólares en patrimonio neto, según Forbes. (Patrick Pleul/REUTERS)

Elon Musk se convirtió en la primera persona en alcanzar un patrimonio neto de 500.000 millones de dólares, según reportó Forbes este miércoles 1 de octubre, basado en la actualización en tiempo real de su rastreador de multimillonarios.

De acuerdo con el informe, el fundador de Tesla, SpaceX y xAI Holdings amplió su ventaja como la figura más rica del mundo, situándose 150.000 millones de dólares por delante del empresario estadounidense Larry Ellison, actual segundo en la lista.

El salto en la fortuna de Musk ocurrió tras una subida cercana al 4% en el precio de las acciones de Tesla durante la jornada del miércoles, valoración que sumó 9.300 millones de dólares al patrimonio del empresario, informó Forbes.

El incremento en la cotización forma parte de un fenómeno de recuperación que tiene como trasfondo el reciente anuncio de Musk de priorizar su trabajo en Tesla, tras haber separado funciones ejecutivas relacionadas con el gobierno estadounidense.

El fundador de Tesla y SpaceX ostenta una fortuna inédita, impulsada por el alza de las acciones de ambas compañías. (REUTERS/Daniel Cole)

La capitalización bursátil de Tesla se encuentra nuevamente a menos del 10% de su máximo histórico, alcanzado en diciembre. La participación accionaria de Musk en la empresa representa el 12% del capital, monto valorado en 191.000 millones de dólares.

A esto se sumarían opciones sobre acciones provenientes del paquete de compensación firmado en 2018, que hoy tendrían un valor de 133.000 millones de dólares. Según Forbes, ese monto no ha sido contado totalmente debido a que un juez de Delaware anuló la concesión en enero de este año; la decisión permanece bajo apelación en la Corte Suprema de ese estado.

El directorio de Tesla propuso en septiembre un nuevo paquete salarial que podría otorgar a Musk acciones adicionales por hasta un billón de dólares si la compañía cumple ambiciosos objetivos de crecimiento a lo largo de una década.

Un aumento del casi 4% en el precio de las acciones de Tesla sumó 9.300 millones de dólares al patrimonio de Musk en una sola jornada. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Esa meta, descrita por la empresa como “nivel Marte”, implicaría multiplicar la capitalización de mercado en más de ocho veces. “No se trata de ‘compensación’, sino de tener suficiente influencia sobre Tesla para garantizar la seguridad si llegamos a construir millones de robots”, escribió Musk en la red social X en septiembre. El empresario también expresó: “si en el futuro puedo ser apartado por firmas asesoras que ni siquiera poseen acciones, no me sentiría cómodo con ese escenario”.

SpaceX, la empresa aeroespacial de Musk fundada en 2002, continúa su trayectoria de expansión. Su valor de mercado se calcula actualmente en 400.000 millones de dólares, según una reciente oferta privada recogida por Forbes. Musk mantiene una participación del 42% en la compañía, lo que representa 168.000 millones de dólares adicionales a su patrimonio.

A la lista de activos significativos se suma xAI Holdings, creada tras la fusión de la compañía de inteligencia artificial xAI y la red social X (antes Twitter) en marzo de este año. Esa absorción resultó en una valoración conjunta de 113.000 millones de dólares. La participación de Musk —estimada en un 53%— equivale a 60.000 millones de dólares.

Elon Musk posee una ventaja de 150.000 millones de dólares sobre el segundo mayor patrimonio mundial. REUTERS/Daniel Cole)

Desde marzo de 2020, cuando la fortuna de Musk se situaba en 24.600 millones de dólares, el crecimiento experimentado ha producido varios hitos. En agosto de ese año alcanzó los 100.000 millones y en enero de 2021 fue reconocido por primera vez como la persona más rica del mundo.

Posteriormente superó los 200.000 millones en septiembre de 2021 y avanzó a 300.000 millones en noviembre de ese mismo año. Para diciembre de 2024 ya había traspasado el umbral de los 400.000 millones.

El ritmo de crecimiento proyectado sugiere que Elon Musk podría convertirse en el primer trillonario antes de marzo de 2033, justamente cuando está programada la primera liberación de acciones del nuevo paquete de compensación, reportó Forbes.