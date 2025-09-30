Estados Unidos

Una maestra de Texas fue denunciada por alimentar a una serpiente con un gatito vivo en el salón de clases

Los padres de los estudiantes y algunas organizaciones animalistas se pronunciaron en contra de las prácticas con especies vivas en las escuelas

Por Daniela Mérida

La serpiente formaba parte de
La serpiente formaba parte de una exhibición de reptiles vivos en el aula de clases. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una profesora de ciencias animales avanzadas en Alvord High School, ubicada en Wise County, Texas, fue investigada después de que se conociera que alimentó a una serpiente de su aula con un gatito recién nacido antes del inicio de las clases. El incidente ocurrió cuando la educadora, de identidad reservada, llevó cuatro gatitos, nacidos de su propia mascota, al centro educativo y alimentó con al menos uno de ellos a un reptil que tenía en el salón.

La acción fue comunicada posteriormente a sus alumnos, quienes no estuvieron presentes en ese momento, según declaraciones del superintendente Randy Brown. El caso salió a la luz luego de que un padre reportara los hechos a la policía distrital y a la División de Control Animal del Condado Wise el 3 de septiembre. Las autoridades decidieron que el asunto sería atendido por la administración escolar.

Tras la investigación, la profesora admitió haber dado el pequeño animal enfermo a la serpiente fuera del horario de clases, ofreció disculpas a los estudiantes y retiró todos los reptiles del aula. La docente permitió que uno de los alumnos, con consentimiento parental, se llevara a casa los tres gatitos restantes, aunque todos ellos fallecieron posteriormente. Según relató Brown, la decisión de la maestra generó malestar entre estudiantes y padres.

Investigación y medidas administrativas

Según la maestra, el gatito
Según la maestra, el gatito estaba enfermo y por eso alimentó a la serpiente con él. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras la denuncia, la administración del Alvord Independent School District (ISD) revisó el caso y lo calificó como un evento aislado y ya atendido. El superintendente Brown subrayó que el incidente no ocurrió frente a los estudiantes y enfatizó que la profesora ya no tiene serpientes en su aula. Además, exhortó a quienes tengan información o inquietudes a contactar al personal escolar.

PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) instó a la escuela a investigar el suceso y prohibir el uso de animales vivos en las aulas del distrito. Según la denuncia presentada por la organización, la profesora presuntamente comentó a sus estudiantes que también alimentaba a serpientes en su casa con crías nacidas de otro embarazo de su gata, afirmando: “No puedes salvarlos a todos”.

Llamados públicos y postura de organizaciones

Organizaciones como PETA denunciaron que
Organizaciones como PETA denunciaron que la maestra admitió haber alimentado a la serpiente con otros gatos pequeños con anterioridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vicepresidenta de PETA, Rachelle Owen, reclamó en un comunicado que la conducta de la maestra sería incompatible con el deber de enseñar empatía a los estudiantes. La organización señaló que una investigación criminal podría proceder si se confirma que la acción violó la legislación estatal de protección animal. Asimismo, solicitó la prohibición definitiva de animales vivos en las actividades escolares.

Ni la policía ni el fiscal del condado identificaron conductas constitutivas de delito y dejaron el caso en manos de la administración educativa, la cual consideró el asunto resuelto en el plano escolar. El superintendente reiteró que el distrito actuó en consulta con asesores legales y no ofreció más detalles debido a restricciones administrativas.

La polémica por el suceso provocó respuestas divididas entre padres y estudiantes, quienes fueron alentados por el distrito a expresar cualquier preocupación ante el personal académico. Hasta el momento, no se ha revelado el nombre de la profesora y la escuela mantiene la reserva sobre información adicional en torno al caso.

