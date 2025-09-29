Estados Unidos

Hallaron un cadáver en el tren de aterrizaje de un avión que aterrizó en Carolina del Norte desde Europa

Las autoridades asumen que el individuo intentaba viajar de manera ilegal dentro del compartimiento de la aeronave, pero su cuerpo no soportó las condiciones extremas del vuelo

Por Daniela Mérida

Guardar
Una persona fue hallada muerta
Una persona fue hallada muerta en una aeronave de American Airlines. (REUTERS/Kylie Cooper)

Una persona fue encontrada sin vida en el compartimiento del tren de aterrizaje de un avión de American Airlines en el aeropuerto de Charlotte, Carolina del Norte. De acuerdo con el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD), el hallazgo se produjo poco después de las 9 a.m. del domingo, mientras se realizaban tareas de mantenimiento en la aeronave, que había llegado recientemente desde Europa. El individuo fue declarado muerto en el lugar por agentes de la División de Aeropuertos del CMPD.

Tras el descubrimiento, detectives de la Unidad de Homicidios acudieron al sitio para iniciar la investigación y personal de búsqueda forense recolectó evidencia física. Desde el CMPD se informó que representantes de la Comandancia de Operaciones y los servicios médicos de emergencia también participaron en las labores iniciales en la zona, situada en la cuadra 5000 de Hangar Road, dentro de la división aeroportuaria. La investigación permanece activa y en curso.

En respuesta al incidente, un portavoz de American Airlines comunicó que la empresa colabora formalmente con las autoridades en el desarrollo de las indagaciones. Por su parte, el aeropuerto Charlotte Douglas International expresó su consternación: “Estamos profundamente apenados por esta noticia y apoyaremos la investigación del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg en lo necesario”; además, se informó que las operaciones aeroportuarias continúan con normalidad.

Procedimiento policial y estado de la investigación

Las autoridades aún intentan esclarecer
Las autoridades aún intentan esclarecer la identidad de la persona fallecida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El CMPD detalló que personas con información relevante sobre el caso pueden contactar directamente con la Unidad de Homicidios, llamando al 704-432-8477 y pidiendo hablar con el detective Murphy, responsable principal del expediente. También existe la posibilidad de aportar datos de forma anónima a través de Crime Stoppers marcando el 704-334-1600. El reporte oficial sobre el suceso ha sido registrado bajo el número 20250928-0936-01.

Hasta la fecha, ni la policía ni American Airlines han divulgado información sobre la identidad del individuo fallecido ni detalles sobre su nacionalidad. Tampoco se ha especificado el punto exacto donde pudo haberse ocultado antes de embarcar en el avión ni las circunstancias previas a su deceso. Los procedimientos para el reconocimiento y notificación a posibles familiares permanecen pendientes.

Realidad de los polizones en aeronaves comerciales

El 77 % de las
El 77 % de las personas que viajan en el tren de aterrizaje de los aviones mueren. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), más del 77% de las personas que han intentado viajar como polizón en una aeronave han perdido la vida. El método de ocultarse en el área del tren de aterrizaje, aunque recurrente, resulta extremadamente riesgoso debido a las condiciones peligrosas existentes en vuelo y durante los aterrizajes.

El analista de aviación John Nance explicó a ABC News que un cuerpo humano expuesto durante varias horas a temperaturas de hasta −51 grados Celsius, afronta serios riesgos de congelación e incluso muerte cerebral, como consecuencia de la carencia total de oxígeno a más de 10.600 metros de altitud. Si bien existen algunos casos, sumamente inusuales, de sobrevivientes, la peligrosidad de esta práctica es ampliamente reconocida en la industria de la aviación civil.

El hallazgo de este polizón muerto en Charlotte se suma a otros episodios recientes de intentos de viaje clandestino en compartimientos de tren de aterrizaje. En enero de este año, dos personas fueron localizadas sin vida en un avión de JetBlue procedente de Nueva York con destino a Fort Lauderdale; pocos días antes, apareció un cuerpo en la bahía del tren de aterrizaje de un vuelo de United Airlines entre Chicago y Maui. Asimismo, el mes pasado un adolescente afgano de 13 años fue hallado con vida tras haber viajado oculto más de 1.000 kilómetros de Kabul a Delhi.

