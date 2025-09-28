Estados Unidos

La temporada de huracanes en el Atlántico alcanzó niveles de intensidad no vistos en casi un siglo

Los registros muestran un patrón sin precedentes desde 1935, y especialistas monitorean la formación de más tormentas en pleno repunte de la actividad ciclónica

Rossana Marín

Por Rossana Marín

Guardar
Tres huracanes, Erin, Gabrielle y
Tres huracanes, Erin, Gabrielle y Humberto, marcan el récord de la temporada al convertirse todos en ciclones de gran intensidad. (NHC)

La temporada de huracanes en el Atlántico ha registrado un fenómeno inusual que no se veía desde hace 90 años, tras la rápida intensificación de Humberto, el tercer huracán de gran intensidad de este ciclo.

La información, destacada por FOX Weather, señala que Humberto se sumó a Erin y Gabrielle como parte de una serie de tormentas que han alcanzado, en sus primeras etapas, la categoría de mayor fuerza en la escala Saffir-Simpson.

De acuerdo con el reporte, Humberto transformó su estatus a huracán mayor mientras permanecía a más de 720 kilómetros de las islas de Sotavento en el Caribe. El Centro Nacional de Huracanes (NHC) confirmó que alcanzó la categoría 3, situándose por encima de los vientos sostenidos de 178 kilómetros por hora. Esta cifra lo coloca dentro del grupo de tormentas que suelen provocar daños severos en infraestructuras y poblaciones de la región atlántica.

El especialista en huracanes de la Universidad Estatal de Colorado, Phil Klotzbach, declaró a FOX Weather que “es la primera vez desde 1935 que los tres primeros huracanes de una temporada atlántica logran alcanzar intensidad de huracán mayor. El hecho de que hayamos tenido tres huracanes mayores ya iguala el promedio de toda la temporada”, puntualizó el meteorólogo.

El pronóstico indica que octubre
El pronóstico indica que octubre podría aumentar la actividad ciclónica, aunque la presente temporada ya igualó el promedio anual de huracanes intensos. (NOAA/AP)

Según los datos recogidos por el medio, la cuenca tropical del Atlántico ha mantenido niveles de actividad inferiores a la media histórica respecto al número de tormentas con nombre oficial.

Si la próxima tormenta en formación recibe el nombre de Imelda este fin de semana, será el noveno sistema nombrado de 2025, frente a un promedio de 10 que habitualmente se alcanza para esta fecha. A pesar del menor conteo de tormentas, la proporción de huracanes fuertes se ha igualado con el promedio anual, que suele ser de tres.

El pronóstico de la Universidad Estatal de Colorado anticipaba 16 tormentas nombradas durante la temporada, de las cuales ocho alcanzarían la fuerza de huracán y cuatro serían consideradas huracanes intensos.

Octubre representa históricamente uno de los meses más activos dentro de la temporada, por lo que las previsiones aún contemplan una posible aceleración en la formación de nuevos fenómenos en la región. De hecho, octubre es tradicionalmente uno de los períodos con mayor formación de ciclones, por lo que todavía puede haber cambios importantes en las cifras.

Es la primera vez en
Es la primera vez en 90 años que los tres primeros huracanes del Atlántico son clasificados como mayores. (NOAA/REUTERS)

El análisis de los expertos subraya la importancia de no equiparar una temporada con menos tormentas al riesgo reducido. “Solo se necesita un huracán mayor tocando tierra para dejar una huella imborrable en la temporada”, advirtió Klotzbach. La atención de los centros meteorológicos permanece sobre la evolución de la Depresión Tropical Nueve, que se convirtió en la tormenta tropical Imelda.

De acuerdo con FOX Weather, la combinación de menor número de tormentas con mayor intensidad representa un reto particular para las estrategias de prevención y respuesta en las costas expuestas del Atlántico y el Caribe. Los especialistas reiteran la necesidad de que las comunidades permanezcan alertas ante la posibilidad de nuevos desarrollos que puedan significar riesgo en las próximas semanas.

Entre los datos relevantes sobresale que, hasta la fecha, la temporada solo ha registrado tres huracanes, pero todos han llegado a la categoría de mayor intensidad, hecho que marca un precedente no documentado en casi un siglo. Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de fuentes como el Centro Nacional de Huracanes (NHC) y servicios meteorológicos locales.

Las proyecciones sugieren un aumento potencial de la actividad antes de finalizar la temporada, en especial si octubre confirma su tendencia histórica. El monitoreo sobre la formación de Imelda se mantiene como tema central en los reportes de los próximos días.

Temas Relacionados

Temporada de huracanesAtlánticoHuracán HumbertoTormenta tropical Imeldaestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

Prime Video Estados Unidos: Estas son las mejores series para ver hoy

Con estas historias, Prime Video busca mantenerse en el gusto de la gente

Prime Video Estados Unidos: Estas

La FDA encontró una sustancia radiactiva en esta popular especia de temporada

El hallazgo se produce unas semanas después del retiro masivo de camarones radiactivos distribuidos en 31 estados del país

La FDA encontró una sustancia

Eric Adams, actual alcalde de Nueva York, abandonó la contienda por su reelección

La salida del funcionario perfila al demócrata Mamdani y al exgobernador Cuomo como las principales opciones para los neoyorquinos

Eric Adams, actual alcalde de

Trump condenó el tiroteo en una iglesia de Michigan: “Parece ser otro ataque dirigido contra los cristianos de Estados Unidos”

El presidente confirmó que el atacante “está muerto”, pero afirmó que “aún hay mucho por saber” sobre lo ocurrido. El agresor estrelló su coche contra el templo religioso, disparó contra los feligreses y provocó un incendio antes de ser abatido

Trump condenó el tiroteo en

Ken Griffin impulsa el fortalecimiento de la educación en Florida con 50 millones de dólares

El fundador de Citadel anunció la millonaria inversión para respaldar la llegada al estado de una red de escuelar chárter provenientes de Nueva York

Ken Griffin impulsa el fortalecimiento
ÚLTIMAS NOTICIAS
Javier Milei ya se prepara

Javier Milei ya se prepara para el acto en el Movistar Arena: volverá a cantar con su banda

Un nene de un año murió tras el vuelco de una camioneta en Puerto Madryn: su padre manejaba borracho y quedó detenido

El gremio La Fraternidad criticó las políticas del Gobierno con los ferrocarriles y advirtió por posibles cierres

Científicos analizaron los niveles históricos de carbono en los océanos y encontraron un dato inesperado

Seis barrios de Latinoamérica están entre los 40 más “cool” del mundo: uno de ellos se encuentra en Argentina

INFOBAE AMÉRICA
Elecciones en Moldavia: el partido

Elecciones en Moldavia: el partido gobernante denunció que el intento de Rusia de interferir en los comicios fue “colosal”

Portbou se prepara para honrar a Walter Benjamin con un centro cultural único en Europa

Un retrato oculto de John Singer Sargent sorprende en París

La Hispanic Society de Nueva York subastará 45 obras para enfrentar su crisis financiera

Rodrigo Paz, candidato a presidente de Bolivia: “Voy a gobernar para todos, sin crisis económica y con plena vigencia de la justicia”

TELESHOW
La nueva coincidencia entre la

La nueva coincidencia entre la China Suárez y Wanda Nara: la actriz lanzaría su propio maquillaje

El conmovedor homenaje de Valentín Yan a su mamá Romina a 15 años de su muerte

Los preparativos de Valeria Mazza para el desfile de Armani en Milán

Cande Ruggeri y Nico Maccari anunciaron su casamiento: el emotivo video del pedido de mano

Juana Viale impuso su sello en su programa: mix de estampas y actitud desafiante para robarse todas las miradas