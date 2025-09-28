La FDA encontró una sustancia radiactiva en esta popular especia de temporada

La FDA encontró varios cargamentos de clavos de olor contaminados con sustancias radiactivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) detectó cesio-137, un isótopo radiactivo, en un cargamento de clavos de olor procedente de la empresa PT Natural Java Spice de Indonesia. La agencia informó que el hallazgo es resultado de sus controles rutinarios en puertos de entrada, donde interceptó el envío antes de que pudiera ingresar al mercado estadounidense. La concentración detectada fue de 732,43 Bq/kg, muy por debajo del nivel de intervención regulatoria de 1.200 Bq/kg establecido por la propia FDA.

Este incidente se produce luego de la serie de retiros y bloqueos previos aplicados por la FDA en agosto de 2025, cuando se detectó cesio-137 en camarones congelados enviados por otra firma indonesia, PT. Bahari Makmur Sejati. Esa alerta llevó a la retirada del mercado de decenas de miles de bolsas de producto distribuidas en supermercados de 31 estados, incluyendo cadenas como Walmart y Kroger.

La FDA mantuvo que, hasta la fecha, ningún producto contaminado ha llegado a los consumidores estadounidenses. La agencia subrayó en sus comunicados que “todo el producto implicado ha sido retenido y ningún alimento que haya dado resultado positivo ha ingresado a la cadena alimentaria”.

Bloqueo de todas las especias del proveedor

Tras el hallazgo, la FDA bloqueó el acceso a EEUU a todos los productos de PT Natural Java Spice.

Tras el hallazgo en los clavos de olor, la FDA añadió a PT Natural Java Spice a la Import Alert #99-51, lo que prohíbe el ingreso de todas las especias de la firma a Estados Unidos hasta que se compruebe que cumplen con los estándares sanitarios del país. Según datos federales, PT Natural Java Spice envió más de 200.000 kilogramos de clavos hacia puertos estadounidenses en lo que va del 2025.

La interceptación del cargamento ocurrió en el puerto de Los Ángeles/Long Beach y, de acuerdo con la FDA, el producto fue examinado tras el aviso de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que detectó radiación en el interior del contenedor. Tras el análisis y confirmación de la presencia de cesio-137, la agencia bloqueó de inmediato toda la mercancía relacionada.

Las autoridades federales han reforzado los procedimientos de control en puertos clave como Houston, Miami y Savannah en respuesta a la frecuencia con la que han aparecido alimentos importados con trazas de radiación. Las autoridades estadounidenses declararon que la decisión de emitir alertas, bloquear productos e impulsar recalls, incluso en aquellos cuya contaminación está por debajo del límite de intervención, responde a criterios preventivos para evitar la exposición repetida, aunque a bajas dosis.

¿Qué es el cesio-137?

El cesio-137 es un residuo nuclear proveniente de diversos procesos industriales.

El cesio-137 es un residuo de procesos de fisión nuclear, utilizado en dispositivos médicos e industriales, y reconocido por su capacidad de exponerse al medioambiente tras accidentes o manejos inadecuados. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) explican que la exposición interna a este isótopo, por ingestión de alimentos contaminados, puede incrementar el riesgo de cáncer a través de radiación beta y gamma.

Investigaciones en Indonesia han apuntado como posible fuente la contaminación ambiental generada por chatarra industrial o equipos médicos reciclados de manera deficiente, situados en zonas próximas a las plantas procesadoras de alimentos exportados. Expertos han advertido además que la contaminación cruzada durante el transporte o en los contenedores es otra ruta probable de exposición.