Estados Unidos

La FDA encontró una sustancia radiactiva en esta popular especia de temporada

El hallazgo se produce unas semanas después del retiro masivo de camarones radiactivos distribuidos en 31 estados del país

Por Daniela Mérida

Guardar
La FDA encontró varios cargamentos
La FDA encontró varios cargamentos de clavos de olor contaminados con sustancias radiactivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) detectó cesio-137, un isótopo radiactivo, en un cargamento de clavos de olor procedente de la empresa PT Natural Java Spice de Indonesia. La agencia informó que el hallazgo es resultado de sus controles rutinarios en puertos de entrada, donde interceptó el envío antes de que pudiera ingresar al mercado estadounidense. La concentración detectada fue de 732,43 Bq/kg, muy por debajo del nivel de intervención regulatoria de 1.200 Bq/kg establecido por la propia FDA.

Este incidente se produce luego de la serie de retiros y bloqueos previos aplicados por la FDA en agosto de 2025, cuando se detectó cesio-137 en camarones congelados enviados por otra firma indonesia, PT. Bahari Makmur Sejati. Esa alerta llevó a la retirada del mercado de decenas de miles de bolsas de producto distribuidas en supermercados de 31 estados, incluyendo cadenas como Walmart y Kroger.

La FDA mantuvo que, hasta la fecha, ningún producto contaminado ha llegado a los consumidores estadounidenses. La agencia subrayó en sus comunicados que “todo el producto implicado ha sido retenido y ningún alimento que haya dado resultado positivo ha ingresado a la cadena alimentaria”.

Bloqueo de todas las especias del proveedor

Tras el hallazgo, la FDA
Tras el hallazgo, la FDA bloqueó el acceso a EEUU a todos los productos de PT Natural Java Spice. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras el hallazgo en los clavos de olor, la FDA añadió a PT Natural Java Spice a la Import Alert #99-51, lo que prohíbe el ingreso de todas las especias de la firma a Estados Unidos hasta que se compruebe que cumplen con los estándares sanitarios del país. Según datos federales, PT Natural Java Spice envió más de 200.000 kilogramos de clavos hacia puertos estadounidenses en lo que va del 2025.

La interceptación del cargamento ocurrió en el puerto de Los Ángeles/Long Beach y, de acuerdo con la FDA, el producto fue examinado tras el aviso de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que detectó radiación en el interior del contenedor. Tras el análisis y confirmación de la presencia de cesio-137, la agencia bloqueó de inmediato toda la mercancía relacionada.

Las autoridades federales han reforzado los procedimientos de control en puertos clave como Houston, Miami y Savannah en respuesta a la frecuencia con la que han aparecido alimentos importados con trazas de radiación. Las autoridades estadounidenses declararon que la decisión de emitir alertas, bloquear productos e impulsar recalls, incluso en aquellos cuya contaminación está por debajo del límite de intervención, responde a criterios preventivos para evitar la exposición repetida, aunque a bajas dosis.

¿Qué es el cesio-137?

El cesio-137 es un residuo
El cesio-137 es un residuo nuclear proveniente de diversos procesos industriales. (imagen Ilustrativa Infobae)

El cesio-137 es un residuo de procesos de fisión nuclear, utilizado en dispositivos médicos e industriales, y reconocido por su capacidad de exponerse al medioambiente tras accidentes o manejos inadecuados. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) explican que la exposición interna a este isótopo, por ingestión de alimentos contaminados, puede incrementar el riesgo de cáncer a través de radiación beta y gamma.

Investigaciones en Indonesia han apuntado como posible fuente la contaminación ambiental generada por chatarra industrial o equipos médicos reciclados de manera deficiente, situados en zonas próximas a las plantas procesadoras de alimentos exportados. Expertos han advertido además que la contaminación cruzada durante el transporte o en los contenedores es otra ruta probable de exposición.

Temas Relacionados

clavo de olorradiacióncamarones radiactivosFDAretiro de productoestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

La temporada de huracanes en el Atlántico alcanzó niveles de intensidad no vistos en casi un siglo

Los registros muestran un patrón sin precedentes desde 1935, y especialistas monitorean la formación de más tormentas en pleno repunte de la actividad ciclónica

La temporada de huracanes en

Prime Video Estados Unidos: Estas son las mejores series para ver hoy

Con estas historias, Prime Video busca mantenerse en el gusto de la gente

Prime Video Estados Unidos: Estas

Eric Adams, actual alcalde de Nueva York, abandonó la contienda por su reelección

La salida del funcionario perfila al demócrata Mamdani y al exgobernador Cuomo como las principales opciones para los neoyorquinos

Eric Adams, actual alcalde de

Trump condenó el tiroteo en una iglesia de Michigan: “Parece ser otro ataque dirigido contra los cristianos de Estados Unidos”

El presidente confirmó que el atacante “está muerto”, pero afirmó que “aún hay mucho por saber” sobre lo ocurrido. El agresor estrelló su coche contra el templo religioso, disparó contra los feligreses y provocó un incendio antes de ser abatido

Trump condenó el tiroteo en

Ken Griffin impulsa el fortalecimiento de la educación en Florida con 50 millones de dólares

El fundador de Citadel anunció la millonaria inversión para respaldar la llegada al estado de una red de escuelar chárter provenientes de Nueva York

Ken Griffin impulsa el fortalecimiento
ÚLTIMAS NOTICIAS
Javier Milei ya se prepara

Javier Milei ya se prepara para el acto en el Movistar Arena: volverá a cantar con su banda

Un nene de un año murió tras el vuelco de una camioneta en Puerto Madryn: su padre manejaba borracho y quedó detenido

El gremio La Fraternidad criticó las políticas del Gobierno con los ferrocarriles y advirtió por posibles cierres

Científicos analizaron los niveles históricos de carbono en los océanos y encontraron un dato inesperado

Seis barrios de Latinoamérica están entre los 40 más “cool” del mundo: uno de ellos se encuentra en Argentina

INFOBAE AMÉRICA
Elecciones en Moldavia: el partido

Elecciones en Moldavia: el partido gobernante denunció que el intento de Rusia de interferir en los comicios fue “colosal”

Portbou se prepara para honrar a Walter Benjamin con un centro cultural único en Europa

Un retrato oculto de John Singer Sargent sorprende en París

La Hispanic Society de Nueva York subastará 45 obras para enfrentar su crisis financiera

Rodrigo Paz, candidato a presidente de Bolivia: “Voy a gobernar para todos, sin crisis económica y con plena vigencia de la justicia”

TELESHOW
La nueva coincidencia entre la

La nueva coincidencia entre la China Suárez y Wanda Nara: la actriz lanzaría su propio maquillaje

El conmovedor homenaje de Valentín Yan a su mamá Romina a 15 años de su muerte

Los preparativos de Valeria Mazza para el desfile de Armani en Milán

Cande Ruggeri y Nico Maccari anunciaron su casamiento: el emotivo video del pedido de mano

Juana Viale impuso su sello en su programa: mix de estampas y actitud desafiante para robarse todas las miradas