Ken Griffin impulsa el fortalecimiento de la educación en Florida con 50 millones de dólares

Ken Griffin anunció una inversión de 50 millones de dólares al sector educativo de Florida. (REUTERS/Mike Blake)

El filántropo y empresario Ken Griffin ha anunciado una nueva donación de USD 50 millones destinada a facilitar la llegada de Success Academy, una reconocida red de escuelas chárter de Nueva York, al estado de Florida. Esta contribución permitirá que Success Academy abra sus primeros planteles en Miami en el ciclo académico de 2027, expandiendo su modelo educativo fuera de su base original por primera vez.

Según información difundida por el South Florida Business Journal, Griffin suma así más de USD 100 millones en aportes a iniciativas educativas en el sur de Florida desde que se trasladó a la región en 2022. El anuncio fue realizado durante una conferencia de prensa en la Universidad Internacional de Florida (FIU), encabezada por el gobernador Ron DeSantis, quien destacó el gesto de Griffin como un ejemplo de liderazgo cívico orientado a ofrecer mayores opciones de elección escolar para las familias del estado.

DeSantis resaltó que la llegada de Success Academy ampliará las alternativas educativas disponibles y aportará un modelo probado en la atención de alumnos provenientes de familias de bajos ingresos, un segmento central en las operaciones de esta red educativa fundada en 2006. Success Academy, liderada por su directora ejecutiva Eva Moskowitz, reúne actualmente a 22.000 estudiantes desde kínder hasta duodécimo grado en más de 40 planteles ubicados en Nueva York.

El anuncio de la inversión fue realizado en una conferencia de prensa encabezada por el gobernador Ron DeSantis. (AP Foto/Alex Brandon, Archivo)

La totalidad de sus egresados ha obtenido aceptación para cursar estudios universitarios de cuatro años, de acuerdo con datos entregados en la presentación. El propio Griffin afirmó que se siente “orgulloso de unirse” a DeSantis y a los dirigentes locales en esta iniciativa, manifestando su expectativa por el “profundo impacto” que tendrá en los estudiantes y las familias de Miami.

Trayectoria filantrópica de Griffin

Según Citadel, la firma financiera que Griffin fundó y dirige, el empresario ha donado en total más de USD 2.000 millones a proyectos que impulsan la educación, la salud y el acceso a oportunidades. Sus aportes incluyen recientes desembolsos a través de su organización Griffin Catalyst.

Días antes del anuncio relativo a Success Academy, Griffin Catalyst y la Bezos Family Foundation entregaron en conjunto USD 7 millones para apoyar el programa Teach to One Roadmaps de New Classrooms en el distrito escolar de Miami-Dade. Esta iniciativa busca fortalecer la enseñanza de matemáticas en distintos niveles de competencia.

Griffin y su firma han donado más de 2.000 millones de dólares a diferentes iniciativas a lo largo de los años. (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

Otras figuras empresariales, como el desarrollador y propietario de los Miami Dolphins Stephen Ross, están incrementando su participación en la creación y financiamiento de nuevas escuelas en la región. Ross, mediante su firma Related Ross, ha comprometido al menos USD 28,34 millones para financiar la construcción de Wingrove Academy, una escuela privada dirigida por la organización ElevateED en Wellington.

Ken Griffin fundó Citadel en 1990 tras graduarse en Harvard College con honores en economía. Bajo su liderazgo, Citadel administra más de USD 60.000 millones y figura entre los fondos de cobertura más rentables del mundo. Además, impulsó en 2002 la creación de Citadel Securities, uno de los mayores creadores de mercado globales, que presta servicios a más de 1.600 clientes institucionales, incluidos bancos centrales y fondos soberanos.

Los aportes filantrópicos de Griffin han apoyado la educación, la investigación médica y cultural, y han tenido implicancia en proyectos federales como la aceleración del desarrollo y despliegue de vacunas contra la COVID-19 bajo la iniciativa Operation Warp Speed.