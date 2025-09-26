Estados Unidos

El jefe del Pentágono convocó una inusual reunión con cientos de generales y almirantes

Pete Hegseth citó a los altos oficiales militares en Quantico sin explicar el motivo, mientras Trump dice desconocer la reunión cuando los periodistas le preguntaron

El secretario de Defensa de
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, habla durante una ceremonia en honor a los prisioneros de guerra, en el Pentágono en Washington, D.C., EEUU, el 19 de septiembre de 2025 (REUTERS/Daniel Becerril)

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, convocó a los altos oficiales militares —cientos de generales y almirantes— a una base en el norte de Virginia para una reunión repentina la próxima semana, según tres personas familiarizadas con el asunto.

El directivo no ofreció un motivo para la reunión el próximo martes de los altos comandantes de una estrella o superior y sus principales asesores en la base del Cuerpo del Cuerpo de Marines en Quantico. Las personas, que describieron la medida como inusual, no estaban autorizadas a hablar públicamente sobre los planes y hablaron el jueves bajo condición de anonimato.

El principal portavoz del Pentágono, Sean Parnell, confirmó que Hegseth “se dirigirá a sus altos líderes militares a principios de la próxima semana”.

En el ejército hay 800 generales y almirantes de todos los rangos. Muchos comandan a miles de militares y están destinados en más de una docena de países y zonas horarias del mundo.

El presidente Donald Trump parecía desconocer la reunión cuando los periodistas le preguntaron al respecto durante una aparición en el Despacho Oval el jueves por la tarde.

El vicepresidente de EEUU, J.
El vicepresidente de EEUU, J. D. Vance, reacciona mientras habla con los marines durante una visita a la Base del Cuerpo de Marines de Quantico en Quantico, Virginia, EE. UU., el 26 de marzo de 2025 (REUTERS/Kevin Lamarque)

“Estaré allí si me necesitan, pero ¿por qué es tan importante?”, dijo Trump.

El vicepresidente J.D. Vance argumentó que los medios de comunicación lo habían convertido en una “gran noticia” y que “no era particularmente inusual que generales que reportan a” Hegseth acudieran a hablar con él.

La reunión se produce tras varias acciones inusuales e inexplicables que Hegseth ha tomado con respecto a líderes militares.

En mayo, Hegseth ordenó que el ejército redujera el 20% de sus oficiales generales de cuatro estrellas, ordenó un recorte adicional del 10% de todos los oficiales generales y de bandera de toda la fuerza, y ordenó a la Guardia Nacional que eliminara el 20% de sus puestos más altos.

En febrero, Hegseth despidió a la almirante Lisa Franchetti, la oficial de mayor rango de la Armada, y al general James Slife, el segundo oficial de mayor rango de la Fuerza Aérea, sin dar explicaciones. También relevó a los principales abogados del ejército.

El secretario de Defensa estadounidense
El secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth (izq) y el jefe del Estado Mayor del Ejército general Randy George en un evento en el Pentágono el 19 de septiembre del 2025 (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Desde entonces, Hegseth ha despedido a otros líderes militares sin explicar el motivo. Más recientemente, fue un general que dirigía una agencia de inteligencia militar cuya evaluación inicial de los daños causados ​​por Estados Unidos a las instalaciones nucleares iraníes en ataques estadounidenses enfureció a Trump.

Hegseth ha servido en el ejército, aunque carece de experiencia militar de alto nivel o de seguridad nacional.

Después de graduarse de la Universidad de Princeton en 2003, Hegseth fue nombrado oficial de infantería de la Guardia Nacional del Ejército, sirviendo en Afganistán e Irak, así como en la Bahía de Guantánamo (Cuba).

Desde el 5 de septiembre de 2025, el Departamento de Defensa de EEUU comenzó a operar también bajo el nombre “Departamento de Guerra”, tras una orden ejecutiva firmada por Donald Trump. En ese contexto, Hegseth, en su calidad de secretario, ha adoptado el título secundario de “Secretario de Guerra” aunque legalmente sigue siendo “Secretario de Defensa”, ya que solo el Congreso puede modificar el nombre oficial del puesto.

