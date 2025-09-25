La FDA eleva la clasificación de riesgo en el retiro de bolsas de azúcar en Estados Unidos

La FDA elevó el riesgo del retiro de azúcar granulada en dos estados. (Imagen Ilustrativa de Infobae)

Una alerta sanitaria por la posible contaminación de azúcar con cuerpos extraños fue emitida después de que Domino Foods Inc., con sede en Florida, anunciara el retiro voluntario de lotes seleccionados de azúcar de caña granulada. El retiro recibió la clasificación de riesgo II por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) el 24 de septiembre.

La medida afecta a 4.500 bolsas del producto correspondientes a los lotes 75315A1, 75315B1, 75315C1, 75321A1, 75321B1 y 75321C1, distribuidas en California y Utah. De acuerdo con la FDA, la clasificación de riesgo II implica que el consumo o exposición al producto podría causar “consecuencias adversas para la salud temporales o médicamente reversibles, mientras que la probabilidad de consecuencias adversas graves es remota”.

Hasta el 25 de septiembre, no se habían reportado enfermedades vinculadas al consumo del producto retirado. El retiro preventivo responde al hallazgo de posibles partículas metálicas o plásticas en las bolsas señaladas. Esta situación representa riesgos sanitarios como asfixia, lesiones dentales o daños en el tracto digestivo, especialmente en niños y personas mayores, advirtió la FDA.

Consecuencias de la contaminación

Ingerir plático o metal en pequeñas cantidades puede provocar lesiones intestinales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El doctor Mark Fischer, director médico regional en International SOS, explicó a Newsweek que ingerir metales u otros objetos puede provocar “cortes o lesiones internas” y, en algunos casos, requerir procedimientos quirúrgicos. Fischer recomendó consultar a un profesional de la salud si se llegase a ingerir algún objeto extraño.

Darin Detwiler, profesor de política alimentaria en Universidad Northeastern, declaró que aunque la categoría II no es la más urgente, “debe ser atendida y los productos retornados o desechados conforme a la guía proporcionada”. La FDA mantiene el retiro en estado “activo” y recomienda no consumir el producto afectado.

¿Qué es Domino Foods?

La empresa Domino se dedica a la producción y comercialización de azúcar de caña desde 1807. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Domino Foods, Inc. es una empresa privada dedicada a la comercialización y venta de azúcar en Estados Unidos. Fundada en 1807 bajo el nombre W. & F.C. Havemeyer Company, la firma tiene su sede en Yonkers, Nueva York, y opera como subsidiaria de American Sugar Refining. La compañía distribuye azúcar bajo varias marcas como Domino, C&H, Florida Crystals y Redpath, y abastece tanto a minoristas como a fabricantes industriales en distintas regiones del país.

Actualmente, Domino Foods, Inc. posee tres refinerías principales ubicadas en Yonkers (Nueva York), Baltimore (Maryland) y Chalmette (Luisiana), con una capacidad de producción conjunta de 2,2 millones de toneladas métricas al año. La empresa pertenece a los hermanos Fanjul, quienes también controlan Florida Crystals Corporation. A lo largo de su historia, la compañía ha pasado por diversos cambios de nombre y adquisiciones, así como momentos de controversia relacionados con su posición en la industria.