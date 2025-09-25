EEUU difundió nuevas imágenes del entrenamiento de su grupo anfibio en el Caribe para operaciones contra el narcotráfico

El Comando Sur de Estados Unidos difundió este miércoles un nuevo video que muestra los entrenamientos militares en el Caribe, en el marco del amplio despliegue de tropas ordenado por el Gobierno de Donald Trump para reforzar la lucha contra el narcotráfico en la región.

El material audiovisual, acompañado por un sonido de tormenta, presenta imágenes de la 22.ª Unidad Expedicionaria de Marines (SOC) en prácticas de desembarco anfibio y otras maniobras en distintos escenarios. Las imágenes incluyen a decenas de efectivos uniformados realizando operaciones de combate en tierra y aire, con el uso de armas largas, botes de asalto, vehículos blindados y helicópteros.

En uno de los pasajes, se precisa que los entrenamientos fueron registrados “durante las primeras semanas de septiembre en apoyo a las prioridades del Comando Sur (SOUTHCOM)”. La unidad de marines figura como una de las principales fuerzas desplegadas en el Caribe como parte de la misión que el Pentágono sostiene en la región, respaldada con destructores, buques de asalto y transporte anfibio, así como aeronaves de combate F-35B desplazadas a Puerto Rico.

El Comando Sur, organismo que supervisa las operaciones militares de Washington en América Latina y el Caribe, ya había difundido la semana pasada un video con características similares. En ambas ocasiones, enmarcó los ejercicios dentro de su estrategia regional de seguridad y los vinculó con la ofensiva contra las redes de narcotráfico que operan desde Venezuela.

La Marina estadounidense informó sobre el lanzamiento de cuatro misiles balísticos intercontinentales entre el 17 y el 21 de septiembre desde aguas cercanas a la costa este de Florida.

El comunicado oficial precisó que los disparos no respondieron a la coyuntura internacional, aunque uno de los proyectiles “iluminó el cielo nocturno y fue visible desde Puerto Rico”, a unos 700 kilómetros de la costa venezolana.

Los misiles, identificados como Trident II D5, fueron disparados desde un submarino de la clase Ohio. Estos proyectiles cuentan con capacidad para portar cabezas nucleares y un alcance de hasta 12.000 kilómetros.

El despliegue de fuerzas estadounidenses en el Caribe incluye al menos ocho buques, entre destructores y naves de asalto y transporte anfibio, además de un submarino de la clase Los Ángeles, sin capacidad nuclear, y varios cazas F-35B destacados en Puerto Rico.

El Pentágono justificó la operación como parte de la lucha contra el narcotráfico proveniente de Venezuela y aseguró haber destruido cuatro narcolanchas en las últimas semanas.

Imagen de archivo: Lanzamiento de un misil balístico no armado Trident II (D5) desde el HMS Vigilant del Reino Unido (MOD vía AP)

El dictador venezolano Nicolás Maduro condenó el operativo y acusó a Washington de intentar forzar un cambio de régimen en Caracas. El lunes, el régimen chavista envió una carta a Donald Trump en la que calificó como “absolutamente falsas” las acusaciones de la Casa Blanca sobre su supuesta participación en un cartel de la droga. También instó a su par estadounidense a “mantener la paz”.

El texto fue difundido por Caracas el domingo. En respuesta, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, desestimó la misiva, asegurando que “contenía muchas mentiras” y reafirmando que la posición de la administración Trump sobre Venezuela “no ha cambiado”, al considerar el régimen “ilegítimo”.