Estados Unidos

Un adolescente fue arrestado por el ciberataque a casinos en Las Vegas que causó pérdidas por USD 100 millones

Varios hoteles y casinos pertenecientes a MGM Resorts y Caesars Entertainment se paralizaron durante días para detener la fuga de datos personales de sus clientes

Por Daniela Mérida

Guardar
Un ciberataque en 2023 a
Un ciberataque en 2023 a diversos casinos paralizó a varias empresas. (REUTERS/Bridget Bennett/File Photo)

Un adolescente fue arrestado en Las Vegas tras ser identificado como presunto responsable de una serie de ciberataques cometidos entre agosto y octubre de 2023 contra casinos locales, entre ellos MGM Resorts y Caesars Entertainment, provocando una pérdida por USD 100 millones. De acuerdo con un comunicado de prensa del Las Vegas Metropolitan Police Department (LVMPD), los ataques fueron realizados por un grupo conocido bajo varias denominaciones, incluyendo “Scattered Spider”, “Octo Tempest”, “UNC3944” y “0ktapus”.

El 17 de septiembre de 2025, el sospechoso, cuya identidad no ha sido revelada al tratarse de un menor de edad, se entregó a la justicia y fue ingresado en el centro de detención juvenil del condado de Clark. La Fiscalía del condado de Clark busca transferir el caso a la división penal para que el acusado enfrente los cargos como adulto. El LVMPD aseguró que la investigación fue asumida por la FBI Cyber Task Force de Las Vegas, en la que también interviene el grupo de investigaciones cibernéticas de la policía local.

Tras varios meses, los detectives lograron identificar al menor relacionado con el caso y le imputaron tres cargos por uso y obtención de información personal de otras personas para causar daño o suplantar, uno por extorsión, uno por conspiración para cometer extorsión y uno por actos ilícitos relacionados con sistemas informáticos. Entre los principales objetivos figuraron el Bellagio, Mandalay Bay, Mirage y Luxor. Los ciberataques causaron daños relevantes a los sistemas informáticos, interrumpiendo operaciones y bloqueando servicios clave para empleados y clientes.

Impacto y consecuencias en las operaciones de los casinos

Las pérdidas de los casinos
Las pérdidas de los casinos afectados ascendió a 100 millones de dólares. (REUTERS/Bridget Bennett/File Photo)

Durante los ataques, el acceso a las habitaciones mediante tarjetas digitales quedó inutilizado, las máquinas tragamonedas dejaron de funcionar y los sistemas de registro y cajeros automáticos presentaron interrupciones en 30 propiedades de MGM Resorts. Estos problemas provocaron un caos operativo que se extendió por nueve días y afectó a huéspedes en las ciudades de Las Vegas, Atlantic City y Detroit, además de otras localizaciones internacionales.

El 10 de septiembre de 2023, la compañía procedió al apagado de sistemas para contener la intrusión tras detectar la brecha un día después del ataque inicial. En una declaración presentada por MGM ante la Securities and Exchange Commission (SEC) el 5 de octubre de 2023, se reportaron pérdidas cercanas a los USD 100 millones relacionadas directamente con el incidente de ciberseguridad de septiembre.

Mientras tanto, Caesars Entertainment notificó en sus propios documentos entregados a la SEC que también fue objeto de un ciberataque; la empresa aseguró que había tomado medidas para lograr la eliminación de los datos sustraídos, aunque reconocía que no podía garantizar ese resultado. La información comprometida incluía desde nombres completos, direcciones, teléfonos y fechas de nacimiento hasta pasaportes, números de seguridad social y licencias de conducir de clientes.

Técnicas de intrusión y respuesta de las autoridades

El famoso hotel Bellagio fue
El famoso hotel Bellagio fue uno de los establecimientos afectados. (Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports via REUTERS)

El método utilizado para penetrar en los sistemas de MGM Resorts consistió en ingeniería social: un hacker localizó a un empleado del área de TI de la empresa en la red profesional LinkedIn y, suplantando su identidad, persuadió al equipo de asistencia técnica de MGM para que restableciera la contraseña de acceso. El proceso duró menos de diez minutos, permitiendo a los atacantes ingresar al entorno informático de MGM e instalar el software de secuestro digital que inutilizó sus infraestructuras.

Según información aportada por la policía, tanto la acción como la reacción de los casinos afectados generaron consecuencias legales: tras la divulgación del alcance del robo, se presentaron varias demandas colectivas en Estados Unidos, las cuales fueron consolidadas en una sola que culminó con un acuerdo por USD 45 millones. Los afectados recibieron notificaciones por correo electrónico sobre las formas de reclamar compensación y monitoreo crediticio gratuito por un año.

La Comisión Federal de Comercio (FTC) abrió una investigación sobre las prácticas de ciberseguridad adoptadas por MGM Resorts para determinar posibles infracciones a la Ley Gramm-Leach-Bliley y la Ley de Informe de Crédito Justo. El 25 de enero de 2024, la FTC envió a MGM una demanda civil requiriendo información en 100 categorías distintas, lo que fue rechazado judicialmente por la compañía. Finalmente, en febrero de 2025, la FTC informó a los representantes legales de MGM que daba por terminada la investigación.

Temas Relacionados

MGM ResortsciberataqueCaesars EntertainmentLas Vegascasinosestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

Resultados de Mega Millions: todos los números ganadores del 23 de septiembre de 2025

Como cada martes, esta lotería estadounidense dió a conocer los números ganadores de su más reciente sorteo millonario

Resultados de Mega Millions: todos

Exalumno de la Universidad Estatal de Montana descubre a ‘Elton’ una nueva especie extinta de crocodiliforme terrestre

Nombrado en honor al cantante británico, el reptil endémico vivió hace 95 millones de años

Exalumno de la Universidad Estatal

La “Ley Iryna”, en honor a la refugiada ucraniana asesinada, busca reactivar la pena de muerte en Carolina del Norte

El proyecto legislativo ha sido aprobado en el Congreso estatal y fue enviado al gobernador John Stein para su revisión

La “Ley Iryna”, en honor

Una reclusa fabricó bombas dentro de prisión y las envió al gobierno de EEUU: fue sentenciada a 80 años

El Departamento de Justicia detalló que Lena Noel Summerlin, de 57 años, ensambló dos artefactos capaces de detonar y los despachó por correo desde una penitenciaría estatal hacia una corte en Alaska y las oficinas centrales de la agencia en Washington

Una reclusa fabricó bombas dentro

Estos son los destinos que permiten viajar con pasaporte de EEUU sin tramitar visa en 2025

Muchos países alrededor del mundo aceptan la entrada de estadounidenses sin procedimientos consulares anticipados

Estos son los destinos que
ÚLTIMAS NOTICIAS
Científicos analizan si las bacterias

Científicos analizan si las bacterias intestinales inciden en la conducta de los perros

La actividad económica retrocedió 0,1% mensual en julio y creció 2,9% respecto al año anterior

Kristalina Georgieva habló tras su encuentro con Javier Milei: “Es importante continuar con las reformas”

Retenciones 0%: el agro vendió granos por USD 4.200 millones en un solo día y alcanza al 60% del tope que se fijó el Gobierno

Científicos revelaron las claves de la longevidad de María Branyas Morera, la mujer que vivió 117 años

INFOBAE AMÉRICA
El nuevo líder sirio prometió

El nuevo líder sirio prometió que serán llevados ante la justicia los “responsables del derramamiento de sangre inocente”

El vicepresidente de Brasil aseguró que la “buena química” entre Lula y Trump resolverá el conflicto arancelario con Estados Unidos

Al menos 22 heridos en Israel tras un ataque con dron lanzado por los rebeldes hutíes desde Yemen

La Unión Europea destinó 50 millones de euros en ayuda a Gaza ante la “catastrófica situación humanitaria”

Von der Leyen pidió a China presionar a Moscú para negociar el fin de la guerra en Ucrania

TELESHOW
El cantante de Ke Personajes

El cantante de Ke Personajes y su novia española compartieron una apasionada imagen

La reacción de Zaira Nara a los rumores de romance entre Sabrina Rojas y Facundo Pieres

De Lali Espósito a Emilia Mernes: la reacción de las famosas ante el triple crimen de las jóvenes en La Matanza

Los divertidos días de Nico Vázquez con sus compañeros de Rocky en Mar del Plata: “Un regalo estar todos juntos”

Alexis Mac Allister y Ailén Cova presentaron a su hija recién nacida: las teorías sobre el origen de su nombre