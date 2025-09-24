Trump presentó un plan de 21 puntos para poner fin a la guerra en Gaza y pidió apoyo de líderes árabes y musulmanes

Imagen de archivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto al enviado especial de la Casa Blanca en Medio Oriente, Steve Witkoff, el 7 de septiembre de 2025 (REUTERS/Evelyn Hockstein)

El presidente estadounidense Donald Trump presentó a líderes de países árabes y musulmanes un plan de 21 puntos para poner fin a la guerra en Gaza, según anunció el enviado especial en Medio Oriente Steve Witkoff este miércoles.

La propuesta fue dada a conocer durante una reunión celebrada el martes, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, cuando al menos cuatro nuevos países —entre ellos Australia, el Reino Unido, Canadá y Francia— reconocieron oficialmente al Estado de Palestina.

Durante el encuentro con mandatarios y representantes de Turquía, Qatar, Egipto, Indonesia, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, Trump explicó los puntos clave de su iniciativa para alcanzar la paz en la región, según los reportes recogidos por AFP y Politico.

Witkoff, partícipe de meses de gestiones diplomáticas, aseguró durante la cumbre Concordia —convocada al margen de la Asamblea de la ONU— que el equipo norteamericano mantiene la esperanza de anunciar “algún tipo de avance” en los próximos días. Witkoff expresó que el plan fue concebido para “atender tanto las preocupaciones de Israel como las de todos los vecinos de la región”, aunque evitó detallar los puntos específicos.

En una declaración conjunta emitida tras el encuentro, los gobiernos participantes reiteraron “su compromiso de cooperar con el presidente Trump y enfatizaron la importancia de su liderazgo para poner fin a la guerra”, según el comunicado compartido al cierre de la jornada.

Uno de los aspectos destacados de la propuesta de Trump es el compromiso de no permitir que Israel anexe el territorio palestino ocupado de Cisjordania, según informaron fuentes de Politico. Trump habría mostrado determinación sobre este punto durante su diálogo con los líderes árabes, respaldado por un libro blanco en el que se delinean las directrices estadounidenses para la resolución del conflicto, incluyendo mecanismos de gobernanza y seguridad para la posguerra.

Donald Trump encabezó el martes una reunión multilateral en Nueva York con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, el rey Abdullah de Jordania, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, el primer ministro de Egipto, Mostafa Madbouly, el ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, Faisal bin Farhan Al-Saud, el emir de Catar, jeque Tamim bin Hamad Al Thani, el presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, y el viceprimer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos, Abdullah bin Zayed Al Nahyan (REUTERS/Al Drago)

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien también mantuvo un encuentro con Trump durante la Asamblea, afirmó a France 24 y Radio France Internationale que espera que la propuesta estadounidense incluya componentes sugeridos recientemente a Trump, como el desmantelamiento del grupo terrorista Hamas y el despliegue de una fuerza internacional para estabilizar Gaza.

Macron encabezó además un foro donde se oficializó el reconocimiento del Estado palestino, una medida rechazada tanto por Trump como por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

Horas después de esa reunión en Nueva York, Netanyahu replicó a través de medios internacionales que su país “no está obligado” por la reciente oleada de reconocimientos internacionales a Palestina. “La vergonzosa capitulación de algunos líderes ante el terrorismo palestino no obliga a Israel de ninguna manera. No habrá un Estado palestino”, expresó Netanyahu, en respuestas recogidas por AFP.

Tras la ola de reconocimientos a Palestina, el ministro israelí de Finanzas, Bezalel Smotrich, propuso formalmente la anexión del 82% de Cisjordania.

Trump y Netanyahu tienen previsto reunirse el próximo lunes 29 de septiembre en Washington, encuentro que podría definir el itinerario diplomático de las próximas semanas, en medio del creciente aislamiento internacional de Israel y las presiones para alcanzar un alto el fuego definitivo en Gaza.

(Con información de AFP, EFE y Reuters)