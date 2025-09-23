Estados Unidos

Una mujer fue arrestada por esconder en su casa los cadáveres de sus cuatro bebés recién nacidos

Los cuerpos de los menores fueron descubiertos luego de que la detenida fuera desalojada de la vivienda por falta de pago

Por Daniela Mérida

Guardar
Mauthe enfrenta varios cargos, incluidos
Mauthe enfrenta varios cargos, incluidos dos por homicidio, derivados de las muertes de sus hijos recién nacidos. (Armstrong County Jail)

Una mujer del oeste de Pensilvania enfrenta cargos por homicidio después de que las autoridades encontraron los restos de cuatro infantes en la vivienda de la que había sido desalojada en agosto. Jessica Marie Mauthe, de 39 años, fue arrestada tras el hallazgo que se produjo cuando el propietario del inmueble, ubicado en Cadogan Township, Armstrong County, limpió la casa y detectó un olor proveniente de un armario. El lugar se encuentra a unos 64 kilómetros de Pittsburgh.

La investigación, iniciada el 13 de septiembre con el aviso del arrendador Brent Flanigan a las autoridades, llevó a los policías estatales a encontrar el cuerpo de un bebé envuelto en plástico dentro de una bolsa de basura en un armario. Posteriormente, localizaron los restos de otros tres niños en el ático, resguardados en bolsas plásticas y envueltos en toallas, según información de ambas fuentes. El proceso de autopsia de los cuerpos está siendo realizado por la Oficina del Forense del Condado de Indiana.

Durante los interrogatorios, las autoridades señalaron que Mauthe admitió haber dado a luz a los bebés y posteriormente haber colocado los cuerpos en los lugares donde fueron hallados. La detenida relató a los oficiales que aproximadamente hace un año, tras dar a luz, permaneció con el recién nacido hasta que dejó de respirar. En otra declaración, dijo que, tras parir en el suelo hace unos seis años, se desmayó y al recobrar el conocimiento encontró al bebé sin vida bajo su cuerpo.

Hallazgo de los cuerpos y cargos judiciales

Los cuerpos fueron hallados luego
Los cuerpos fueron hallados luego de que el arrendador de la vivienda desalojara a Mauthe por falta de pago. (Massoud Hossaini/Pittsburgh Tribune-Review via AP)

La pesquisa tomó impulso cuando Brent Flanigan, propietario de la vivienda, explicó a WTAE que la inquilina fue desalojada el 14 de agosto por falta de pago y, al limpiar el inmueble, descubrió uno de los cuerpos y notificó a la policía. Luego de inspeccionar la casa, los agentes encontraron dos cadáveres más en bolsas dentro de contenedores en el ático y finalmente confirmaron el hallazgo de un cuarto cuerpo. La policía estatal de Pensilvania detalló que la investigación sigue en curso y pidió colaboración ciudadana para obtener más datos sobre el caso.

Jessica Marie Mauthe enfrenta cargos de homicidio criminal vinculado a la muerte de uno de los infantes, homicidio involuntario por el fallecimiento de otro, además de cuatro cargos por encubrimiento de muerte infantil y maltrato de cadáver. Se ha fijado la prisión preventiva sin derecho a fianza y la audiencia preliminar está programada para la próxima semana. Las autoridades dejaron recados a la defensora pública Greta Marie Kiser y a la fiscal del condado de Armstrong, Katie Charlton, a la espera de comentarios oficiales sobre el proceso.

Reacción de la comunidad de Cadogan Township

Mauthe fue arrestada sin derecho
Mauthe fue arrestada sin derecho a fianza y permanece en la cárcel del condado de Armstrong. (Massoud Hossaini/Pittsburgh Tribune-Review via AP)

El caso causó conmoción en la comunidad local. Una vecina, Carmen Félix, expresó a WTAE: “Nadie lo creía. Es simplemente maldad. ¿Cómo puedes arrojar bebés al inodoro?”. Además, mencionó que una residente enfermera se mostró afectada por la situación, hasta el punto de plantearse no acudir a su trabajo. WTAE también informó que quienes tengan información relacionada con lo sucedido pueden comunicarse con la policía estatal al número 724-543-2011.

Mauthe permanece detenida en la cárcel del condado de Armstrong. Las autoridades confirmaron que la investigación continúa mientras se esperan los resultados de las autopsias y se profundizan los interrogatorios sobre los motivos y circunstancias de los decesos.

Temas Relacionados

crimen realhomicidioJessica Marie MautheCadogan TownshipPensilvaniaestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

Todo lo que hay que saber sobre la nueva visa para extranjeros que costará 100.000 dólares en EEUU

Autoridades de inmigración confirmaron que la medida se aplicará únicamente a solicitudes iniciales y no afectará renovaciones ni permisos ya otorgados

Todo lo que hay que

Los partidos de la MLB que no te puedes perder este 23 de septiembre

Sigue de cerca todas las acciones que se registrarán este día en los diferentes parques de las grandes ligas

Los partidos de la MLB

La llamada anónima de un estudiante frustró un tiroteo escolar en una secundaria de California

El alumno se comunicó con la línea telefónica de la organización Sandy Hook Promise, quienes notificaron a las autoridades para poner en custodia al responsable

La llamada anónima de un

Resultados del Powerball 22 de septiembre de 2025: todos los números ganadores del últimos sorteo

Esta lotería estadounidense realiza tres sorteos a la semana, los lunes, miércoles y sábados, en los que puedes ganar varios millones de dólares

Resultados del Powerball 22 de

Donald Trump advirtió en la ONU a las redes de narcotráfico dirigidas por Nicolás Maduro: “Los vamos a bombardear”

El mandatario estadounidense regresó a la Asamblea General con un discurso crítico a las Naciones Unidas para destacar los logros de su segundo mandato en política exterior

Donald Trump advirtió en la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Las impactantes imágenes desde el

Las impactantes imágenes desde el espacio del supertifón Ragasa, que sacude Filipinas y el sur de China

Fin del cepo para freelancers: cómo cobrar en dólares del exterior sin límites con el nuevo régimen del BCRA

Elecciones 2025: cuántos diputados y senadores tiene cada frente electoral en el Congreso y qué bancas se renuevan

El agro reclama que la quita de retenciones sea definitiva para que la Argentina tenga ingreso genuino de dólares

Donald Trump: “Milei tiene mi respaldo completo para la reelección”

INFOBAE AMÉRICA
Bolivia: choferes y mecánicos denuncian

Bolivia: choferes y mecánicos denuncian mala calidad de combustible en medio de la escasez

Cae en Bolivia una mujer con 10 kilos de cocaína: es hermana de una sindicalista allegada a Evo Morales

Nuevo temblor en Chile hoy: magnitud y epicentro reportado por el CSN

Bolivia: allanaron un inmueble en busca del hijo de Luis Arce, acusado por violencia familiar

Ecuador irá a referéndum el 16 de noviembre con dos reformas constitucionales en debate

TELESHOW
La reflexión de Lourdes Sánchez

La reflexión de Lourdes Sánchez sobre su vida y el carnaval: “Podrán juzgarme, pero nadie me quita lo bailado”

La palabra de Eros Ramazzotti sobre sus intentos fallidos de besar a Evangelina Anderson

Tamara Báez y su hija Jamaica presentaron al nuevo integrante de la familia: “Bienvenido Peluche”

Las Trillizas de Oro sorprendieron con un detalle sobre sus nietos: “Creen que somos la misma persona”

Soledad Pastorutti volvió a mostrar su exigencia en La Voz Argentina: “Tenía la vara más alta”