Una mujer fue arrestada por esconder en su casa los cadáveres de sus cuatro bebés recién nacidos

Mauthe enfrenta varios cargos, incluidos dos por homicidio, derivados de las muertes de sus hijos recién nacidos. (Armstrong County Jail)

Una mujer del oeste de Pensilvania enfrenta cargos por homicidio después de que las autoridades encontraron los restos de cuatro infantes en la vivienda de la que había sido desalojada en agosto. Jessica Marie Mauthe, de 39 años, fue arrestada tras el hallazgo que se produjo cuando el propietario del inmueble, ubicado en Cadogan Township, Armstrong County, limpió la casa y detectó un olor proveniente de un armario. El lugar se encuentra a unos 64 kilómetros de Pittsburgh.

La investigación, iniciada el 13 de septiembre con el aviso del arrendador Brent Flanigan a las autoridades, llevó a los policías estatales a encontrar el cuerpo de un bebé envuelto en plástico dentro de una bolsa de basura en un armario. Posteriormente, localizaron los restos de otros tres niños en el ático, resguardados en bolsas plásticas y envueltos en toallas, según información de ambas fuentes. El proceso de autopsia de los cuerpos está siendo realizado por la Oficina del Forense del Condado de Indiana.

Durante los interrogatorios, las autoridades señalaron que Mauthe admitió haber dado a luz a los bebés y posteriormente haber colocado los cuerpos en los lugares donde fueron hallados. La detenida relató a los oficiales que aproximadamente hace un año, tras dar a luz, permaneció con el recién nacido hasta que dejó de respirar. En otra declaración, dijo que, tras parir en el suelo hace unos seis años, se desmayó y al recobrar el conocimiento encontró al bebé sin vida bajo su cuerpo.

Hallazgo de los cuerpos y cargos judiciales

Los cuerpos fueron hallados luego de que el arrendador de la vivienda desalojara a Mauthe por falta de pago. (Massoud Hossaini/Pittsburgh Tribune-Review via AP)

La pesquisa tomó impulso cuando Brent Flanigan, propietario de la vivienda, explicó a WTAE que la inquilina fue desalojada el 14 de agosto por falta de pago y, al limpiar el inmueble, descubrió uno de los cuerpos y notificó a la policía. Luego de inspeccionar la casa, los agentes encontraron dos cadáveres más en bolsas dentro de contenedores en el ático y finalmente confirmaron el hallazgo de un cuarto cuerpo. La policía estatal de Pensilvania detalló que la investigación sigue en curso y pidió colaboración ciudadana para obtener más datos sobre el caso.

Jessica Marie Mauthe enfrenta cargos de homicidio criminal vinculado a la muerte de uno de los infantes, homicidio involuntario por el fallecimiento de otro, además de cuatro cargos por encubrimiento de muerte infantil y maltrato de cadáver. Se ha fijado la prisión preventiva sin derecho a fianza y la audiencia preliminar está programada para la próxima semana. Las autoridades dejaron recados a la defensora pública Greta Marie Kiser y a la fiscal del condado de Armstrong, Katie Charlton, a la espera de comentarios oficiales sobre el proceso.

Reacción de la comunidad de Cadogan Township

Mauthe fue arrestada sin derecho a fianza y permanece en la cárcel del condado de Armstrong. (Massoud Hossaini/Pittsburgh Tribune-Review via AP)

El caso causó conmoción en la comunidad local. Una vecina, Carmen Félix, expresó a WTAE: “Nadie lo creía. Es simplemente maldad. ¿Cómo puedes arrojar bebés al inodoro?”. Además, mencionó que una residente enfermera se mostró afectada por la situación, hasta el punto de plantearse no acudir a su trabajo. WTAE también informó que quienes tengan información relacionada con lo sucedido pueden comunicarse con la policía estatal al número 724-543-2011.

Mauthe permanece detenida en la cárcel del condado de Armstrong. Las autoridades confirmaron que la investigación continúa mientras se esperan los resultados de las autopsias y se profundizan los interrogatorios sobre los motivos y circunstancias de los decesos.