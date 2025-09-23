Trump reunió a líderes árabes y musulmanes en Nueva York para impulsar un alto el fuego en Gaza

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, asistieron a una reunión multilateral durante la 80° Asamblea General de las Naciones Unidas este 23 de septiembre de 2025 (REUTERS/Al Drago)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabezó este martes en Nueva York una cumbre con mandatarios de países árabes y musulmanes centrada en buscar una salida negociada a la guerra en Gaza, una semana antes del encuentro programado con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en la Casa Blanca.

Entre los asistentes a la reunión estuvieron el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, así como representantes de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Qatar, Egipto, Jordania, Indonesia y Pakistán. El evento coincidió con la celebración de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

“Esta es la reunión más importante para mí”, dijo Trump en unas breves declaraciones a la prensa al comienzo del encuentro, que se celebró en Nueva York, en los márgenes del foro internacional.

El mandatario estadounidense reafirmó la urgencia de un alto el fuego en la región y planteó la posibilidad de una solución inmediata al conflicto. “Queremos acabar con la guerra en Gaza. Vamos a ponerle fin y quizá podamos hacerlo ahora mismo”, sostuvo Trump ante los representantes de los Estados árabes y musulmanes. El mandatario también enfatizó la necesidad de que el grupo terrorista palestino Hamas libere a los rehenes que permanecen cautivos en la Franja.

El encuentro entre Trump y Netanyahu, previsto para el lunes siguiente en Washington, será el quinto desde el retorno del republicano a la Casa Blanca. Mientras tanto, sobre el terreno, la ofensiva militar israelí se encuentra en una nueva fase tras el inicio del asedio terrestre a Hamas en la ciudad de Gaza.

Trump encabezó la reunión multilateral con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, el rey Abdullah de Jordania, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, el primer ministro de Egipto, Mostafa Madbouly, el ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, Faisal bin Farhan Al-Saud, el emir de Catar, jeque Tamim bin Hamad Al Thani, el presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, y el viceprimer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos, Abdullah bin Zayed Al Nahyan (REUTERS/Al Drago)

Durante la semana, diez países, entre ellos el Reino Unido y Francia, anunciaron el reconocimiento oficial del Estado de Palestina. Esta decisión fue recibida con críticas por parte del gobierno israelí y de la administración estadounidense, quienes interpretan la medida como una “recompensa” para Hamas.

Por otro lado, en declaraciones desde Nueva York, el presidente francés Emmanuel Macron instó a Trump a utilizar su influencia para frenar la guerra en Gaza si aspira a ser candidato al Premio Nobel de la Paz. En una entrevista concedida a la cadena francesa BFMTV, Macron remarcó: “Hay alguien que puede hacer algo, y ese es el presidente estadounidense”.

El jefe de Estado francés también aludió al discurso que Trump pronunció esta misma mañana en la tribuna de la ONU, donde el presidente estadounidense afirmó: “Quiero la paz. He resuelto siete conflictos”. Macron afirmó que el Premio Nobel de la Paz solo sería posible para Trump “si detiene este conflicto”.

Más tarde, Macron y Trump se reunieron personalmente en Nueva York. Consultado por la prensa sobre el desafío planteado por el francés, el estadounidense sostuvo que el Nobel se relaciona con varios escenarios: “Es Gaza, es Rusia, es un poco de todo”. También señaló que Macron lo había “ayudado” a resolver los “siete conflictos” que asegura haber terminado. Este martes, en su intervención ante la Asamblea General, Trump reclamó públicamente la falta de respaldo internacional para emprender una solución al conflicto en Gaza.

