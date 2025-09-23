Estados Unidos

La Universidad de Tennessee incorpora Grand Theft Auto en su plan de estudios

La iniciativa académica explora cómo los videojuegos pueden servir para comprender fenómenos culturales y políticos recientes en el país norteamericano

Por Ramiro Manera

El curso 'Grand Theft America'
El curso 'Grand Theft America' explora fenómenos culturales y políticos recientes a través del universo GTA

La Universidad de Tennessee ha lanzado una iniciativa educativa inédita al introducir un curso que emplea el universo de Grand Theft Auto como herramienta para analizar la historia y los fenómenos sociales recientes de Estados Unidos. La propuesta, oficializada para comenzar el 20 de enero de 2026, busca acercar la disciplina histórica a las nuevas generaciones utilizando un lenguaje visual y narrativo familiar para los jóvenes.

Un curso innovador inspirado en la cultura popular

El nuevo curso, nombrado “Grand Theft America: U.S. History Since 1980 through the GTA Video Games”, estará bajo la dirección del profesor Tore Olsson. Por primera vez en el país, una universidad adopta un videojuego de impacto mundial como eje central de su programa académico, según detalló IGN. El propósito de la materia es explorar la manera en la que los relatos satíricos y entornos urbanos ideados por Rockstar Games reflejan contextos sociales, políticos y culturales de los últimos 40 años en el país norteamericano.

La iniciativa busca acercar la
La iniciativa busca acercar la disciplina histórica a los jóvenes mediante el análisis de videojuegos populares ROCKSTAR GAMES

La estructura del programa permitirá examinar temas como el consumismo contemporáneo, las desigualdades sociales persistentes, la corrupción política, la vigencia del “sueño americano” y los intensos procesos de transformación urbana. Estas discusiones parten del análisis de cómo GTA construye a sus personajes y escenarios para presentar un retrato crítico y provocador de Estados Unidos.

Videojuegos como espejo de la sociedad

Tore Olsson considera que los videojuegos ofrecen claves para comprender tanto el presente como el pasado. “En mi clase tomo en serio la representación de Estados Unidos que hace GTA: sus personajes, paisajes y tramas. Uso ese universo como marco para estudiar qué pasó realmente en el país en los últimos 50 años. El curso trata mucho más sobre historia estadounidense que sobre los juegos en sí, pero GTA nos da la estructura para esa exploración”, explicó el docente.

El programa examina temas como
El programa examina temas como consumismo, desigualdad social, corrupción política y el sueño americano

A través de esta perspectiva, la materia reubica a GTA más allá del entretenimiento, posicionándolo como un producto cultural capaz de influir en la percepción de la realidad. Así, los alumnos tendrán la oportunidad de analizar cuestiones de fondo, como los cambios sociopolíticos experimentados por el país desde la década de 1980 y sus consecuencias en la vida cotidiana.

Enseñanza histórica y experimentación pedagógica

La inclusión de la saga Grand Theft Auto dentro de la enseñanza superior marca un giro en los métodos educativos tradicionales. El curso integra recursos digitales y dinámicas transmedia para revisar los principales acontecimientos y tendencias que han configurado la identidad estadounidense en tiempos recientes. La propuesta busca combinar el rigor del análisis histórico con elementos interactivos que capturan el interés de los estudiantes y promueven el pensamiento crítico.

El curso fomenta el pensamiento
El curso fomenta el pensamiento crítico y el debate sobre problemáticas sociales actuales a través de recursos digitales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La participación activa se fomenta a través de debates, análisis de misiones y escenarios virtuales, e investigaciones sobre problemáticas vigentes. De este modo, el aprendizaje trasciende la simple teoría, habilitando el diálogo sobre temas como la violencia estructural, el racismo o las brechas económicas que siguen marcando la vida social estadounidense.

GTA como fenómeno global y objeto de estudio

La saga GTA representa mucho más que una serie de títulos populares; se ha transformado en un símbolo de la cultura pop global y en un referente de debate sobre los límites entre ficción y realidad. Actualmente, la expectativa en torno al lanzamiento de GTA VI, pautado para el 26 de mayo de 2026, demuestra la vigencia, el alcance y la capacidad de generar controversia del universo creado por Rockstar.

La saga GTA se analiza
La saga GTA se analiza como fenómeno cultural global y referente en debates sobre ficción y realidad

Incorporando este fenómeno a la universidad, el curso permite analizar cómo el contexto estadounidense alimenta la narrativa de GTA y, a la vez, cómo el videojuego retroalimenta los debates sobre ciudadanía, poder e identidad nacional. Los estudiantes están invitados a evaluar qué realidades inspira la franquicia y cómo ha cambiado la percepción del país en el imaginario colectivo.

Renovando la forma de aprender historia

La Universidad de Tennessee se posiciona a la vanguardia de la innovación pedagógica. Esta materia experimental responde a la necesidad de adaptar la educación a los lenguajes y medios que forman parte del día a día de la juventud. Al introducir nuevas estrategias didácticas, la universidad apunta a transformar la experiencia de aula en un espacio donde el intercambio, la creatividad y la tecnología sean motores del aprendizaje.

La Universidad de Tennessee apuesta
La Universidad de Tennessee apuesta por la innovación pedagógica al integrar videojuegos en la enseñanza superior (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al finalizar el curso, Tore Olsson espera que los estudiantes consigan una comprensión renovada sobre los procesos históricos y culturales recientes en Estados Unidos, así como una visión más aguda sobre el impacto de los productos mediáticos en la sociedad. La apuesta confirma que los videojuegos pueden ser mucho más que un pasatiempo: constituyen recursos valiosos para analizar y entender el mundo contemporáneo.

