González Urrutia y Machado respaldaron el despliegue militar estadounidense en el Caribe

Los líderes opositores venezolanos Edmundo González Urrutia y María Corina Machado anunciaron este lunes su respaldo al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe que el régimen de Nicolás Maduro considera como una “amenaza”.

Estados Unidos desplegó hace casi un mes ocho buques y un submarino en el mar Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico y hasta la fecha destruyó al menos tres embarcaciones de presuntos narcotraficantes que salieron de Venezuela con un saldo de 14 muertos.

El régimen de Maduro denuncia el despliegue como una “agresión” y una “amenaza militar”. El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, dijo el viernes que había una “guerra no declarada”.

“El cerco antinarcóticos del mar Caribe liderado por los Estados Unidos (...) constituye una medida necesaria para el desmantelamiento de la estructura criminal que aún se erige como único obstáculo para el restablecimiento de la soberanía popular en Venezuela“, dijo González Urrutia, ganador de las elecciones presidenciales de 2024.

“Al pueblo de Venezuela (...) no le queda otra opción que forzar la salida de dicho régimen y restablecer el mandato popular y soberano”, sostuvo en un video en el que también participa Machado dirigido a los líderes mundiales reunidos en Nueva York con motivo de la Asamblea General de la ONU.

González Urrutia se encuentra exiliado en España desde hace un año después de una orden de detención en su contra.

“Falta muy poco para que los venezolanos recuperemos nuestra soberanía y la democracia. Estamos listos para asumir las riendas del nuevo gobierno”, añadió Machado, quien se encuentra en la clandestinidad tras ser acusada de encabezar conspiraciones contra Maduro.

El viernes, el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles declaró a la prensa que no apoya una eventual intervención militar estadounidense, en medio del clima de tensión entre ambos países por el despliegue de buques de guerra en el Caribe.

Por otra parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó este lunes que han recibido una carta de Nicolás Maduro, y advirtió de que la misiva, donde el dictador venezolano dice estar abierto al diálogo, contiene “muchas mentiras”.

“Hemos visto esta carta. Francamente, creo que Maduro repitió muchas mentiras en ella, y la postura de la Administración (Trump) sobre Venezuela no ha cambiado”, dijo Leavitt en una rueda de prensa en la residencia presidencial.

La portavoz recordó que Washington considera que “el régimen de Maduro es ilegítimo, y el presidente Trump ha demostrado claramente que está dispuesto a utilizar todos los medios necesarios para detener el tráfico ilegal de drogas letales del régimen venezolano a Estados Unidos”.

El presidente estadounidense, Donald Trump, evitó decir un día antes si había recibido la misiva de Maduro con la invitación a negociar y simplemente dijo: “Ya veremos qué pasa con Venezuela”.

Este domingo, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó que Maduro envió una carta a Trump en la que dice estar dispuesto a mantener conversaciones directas con su enviado especial, Richard Grenell, y rechazó que su Gobierno esté involucrado en el tráfico de drogas.

“En las últimas semanas han tomado protagonismo los señalamientos, absolutamente falsos, sobre vínculos con mafias y bandas narcotraficantes por parte de las altas autoridades legítimas de Venezuela”, se lee en la misiva fechada el 6 de septiembre y publicada por Rodríguez en Telegram.