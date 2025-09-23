Autoridades sanitarias de Arizona y Utah monitorean el avance del mayor brote de sarampión en más de 30 años

Autoridades sanitarias de Arizona y Utah monitorean el avance del mayor brote de sarampión en Estados Unidos en más de 30 años. (AP Foto/Julio Cortez)

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos han advertido que uno de los mayores brotes de sarampión de las últimas décadas avanza en zonas fronterizas del suroeste de Utah y en el norte de Arizona, como resultado directo de las bajas tasas de inmunización entre la población escolar.

De acuerdo con información divulgada por NBC News, el número de casos confirmados sigue aumentando mientras persisten los indicadores de vulnerabilidad por la escasa cobertura de la vacuna triple viral (MMR).

En el distrito de Southwest Utah, el Departamento de Salud Pública del Suroeste de Utah reportó 23 casos, 22 de ellos en menores de edad que no han recibido la vacuna. Al otro lado de la frontera, en condado de Mohave, Arizona, la cifra asciende a 42 contagios, incluidos menores y al menos un ingreso hospitalario, según el Departamento de Salud Pública del Condado de Mohave. Autoridades locales vinculan ambos focos por la proximidad geográfica y el patrón de propagación.

Baja vacunación

Según relató David Heaton, portavoz de la autoridad sanitaria en southwest Utah, “he trabajado durante 18 años en este departamento y nunca había visto un caso de sarampión, hasta ahora”.

La baja tasa de vacunación infantil en el condado de Mohave, Arizona, ha permitido que los casos de sarampión lleguen a 42 confirmados. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

En conversación con NBC News, Heaton reconoció que la reticencia a la vacunación ya existía antes de la pandemia, aunque las medidas obligatorias por COVID fortalecieron la desconfianza en parte de la comunidad. El funcionario agregó que “hace un mes comenzaron a aparecer casos con evidencia de transmisión comunitaria en nuestro distrito de cinco condados”.

Las tasas de vacunación han retrocedido drásticamente en los últimos años. En el condado de Washington, Utah, apenas el 79% de los niños de kinder tienen la cobertura contra el sarampión, una proporción claramente inferior al 95% que los epidemiólogos consideran necesario para mantener la inmunidad colectiva.

En comunidades específicas, las cifras son alarmantes: en Cottonwood Elementary School, en Colorado City (condado de Mohave), el índice de inmunización en kinder este ciclo escolar bajó al 7,7%, con exenciones por encima del 84%. La escuela cercana Masada Charter School notificó una cobertura del 40%.

La respuesta oficial se coordina entre agencias de salud estatales. El Departamento de Servicios de Salud de Arizona, en coordinación con Utah, declaró que nunca antes, desde los años noventa, se había registrado tal cantidad de infecciones en la región.

Especialistas estiman necesario un 95% de inmunización para evitar la transmisión comunitaria de sarampión. (AP Foto/Mary Conlon)

El área más afectada corresponde a Colorado City y sus alrededores, un sector conocido por su aislamiento geográfico y social. El historial de rechazo hacia campañas sanitarias clásicas complica la tarea de contención.

El exresponsable de salud pública de Arizona y actual miembro de La Asociación de Arizona para la Inmunización, Dr. Bob England, advirtió en entrevista con NBC News: “esto es exactamente lo que ocurre cuando una enfermedad contagiosa y prevenible irrumpe en una comunidad con baja inmunización, es prácticamente inevitable”.

Para este especialista, la caída anual de medio punto porcentual en la cobertura de vacunación estatal ha dejado “a todas las escuelas de kinder en Mohave sin los niveles mínimos de protección”.

Los datos revisados para la investigación conjunta de NBC News y la Stanford University, muestran que la tendencia negativa en la vacunación se replica en otras partes del país. Desde 2019, el 77% de los condados estadounidenses reportaron descensos. La última actualización de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), al 17 de septiembre, cifró en 1.491 los casos y 38 brotes solo en 2025; en 2024, los brotes apenas sumaron 16.

Según los CDC, Estados Unidos ya suma 1.491 casos y 38 brotes de sarampión solo en 2025. (Archivo)

“Es la inmunidad colectiva la que nos ha protegido durante décadas, y seguirá haciéndolo si no la descartamos”, remarcó England, instando a las familias a actualizar su esquema de vacunación.

El panorama preocupa especialmente por la concentración de condados del suroeste con inmunización por debajo del umbral recomendado: en Mohave, Washington, Yavapai o Navajo la cobertura apenas ronda entre el 75 y el 80%; en los condados de Kane, Iron y Piute, en Utah, Piute cae hasta el 60%.

El impacto local y el riesgo de expansión aumentan por la falta de datos detallados a nivel de condado. Nathan Lo, experto en enfermedades infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford, remarcó para NBC New que “solo con datos desagregados se pueden identificar los focos más vulnerables”. Lo explicó que aunque a escala estatal las tasas puedan parecer aceptables, los brotes afectan precisamente a comunidades puntuales con menor cobertura.

Las autoridades de Arizona y Utah solicitan a las familias revisar su cartilla de vacunación y de sus hijos, mientras los equipos sanitarios monitorean zonas vulnerables para frenar la transmisión de este brote de sarampión, el mayor en Estados Unidos en más de tres décadas.