Por qué el calor extremo se volvió el protagonista inesperado del fin de semana más concurrido en Estados Unidos

La ola de calor extremo en Estados Unidos afectará el Medio Oeste y otras regiones durante el fin de semana del Día de la Independencia (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Una ola de calor extremo recorre Estados Unidos en pleno festejo por el 250 aniversario de la Independencia, poniendo en jaque las celebraciones y alterando la vida cotidiana de millones.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, cerca del 70 % de la población se encuentra expuesta a temperaturas peligrosas, lo que podría deslucir los cientos de eventos previstos, desde conciertos multitudinarios hasta desfiles y celebraciones públicas, en uno de los fines de semana más concurridos en la historia reciente del país.

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Las advertencias meteorológicas abarcan vastas regiones, con el pronóstico de temperaturas récord en el noreste y los estados del Atlántico Medio. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que el calor persistirá durante el fin de semana del Día de la Independencia, afectando especialmente el Medio Oeste, el Valle del Ohio, el Medio Sur y la Costa Este.

Un mapa de Estados Unidos y una tabla de ciudades detallan las zonas con advertencia, precaución extrema y peligro inminente por altas temperaturas, según la NOAA.

Entre los territorios más expuestos destacan Nueva York, Nueva Jersey, Massachusetts, Pensilvania, Ohio, Indiana, Michigan, Georgia, Tennessee, Carolina del Norte, Kentucky, Virginia Occidental, Virginia, Maryland, Alabama y Misisipi. En la capital, Washington D.C., se espera que el termómetro supere los 38 ℃, lo que llevó a las autoridades a alertar a los asistentes de la Gran Feria Estatal Estadounidense y a recomendar precauciones adicionales.

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Los expertos atribuyen la magnitud de la ola de calor a la combinación de humedad sofocante y máximas extremas, fenómeno que, según la red World Weather Attribution, habría sido prácticamente imposible sin los efectos de la contaminación por combustibles fósiles.

El informe advierte que la demanda energética se disparará por el uso intensivo de aires acondicionados, y que los grandes consumidores de energía, incluidos centros de datos, han recibido instrucciones para colaborar con el fin de evitar apagones en la costa este.

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En la ciudad de Nueva York, la ola de calor igualó un récord histórico de temperatura máxima. El jueves, se registraron 38 ℃ (100 °F), marca que no se alcanzaba en esa fecha desde 1966. En el Bronx, la temperatura llegó a 42 ℃ (107 °F), ilustrando la gravedad del episodio. La alerta por calor extremo se mantiene hasta el sábado, con sensaciones térmicas previstas entre 40 y 46 ℃ (105–115 °F). Además, se emitió una alerta de calidad del aire por el aumento del ozono a nivel del suelo, incrementando los riesgos para mayores y personas con patologías respiratorias.

Las autoridades neoyorquinas han puesto en marcha Días de Alerta Meteorológica hasta el 4 de julio y el alcalde Zohran Mamdani instó a la población a ajustar los termostatos a 26 ℃ (78 °F), siguiendo una norma municipal respaldada por el Departamento de Energía.

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La gobernadora Kathy Hochul recomendó un rango entre 24 y 26 ℃ (75–78 °F), haciendo hincapié en la importancia de ahorrar electricidad y en la necesidad de mantenerse hidratados, limitar la exposición al sol y acudir a centros de enfriamiento, sobre todo para los grupos más vulnerables.

Ola de calor estival en Stoneham, Massachusetts, EE. UU., el 2 de julio de 2026 (REUTERS/Brian Snyder)

En el sur de Florida, la situación es aún más crítica. Una densa masa de humedad y un sistema de alta presión han elevado la sensación térmica por encima de los 40 ℃ (110 °F) en los condados de Miami-Dade y Broward, tercer día consecutivo de avisos de calor. Miami igualó un récord histórico al registrar 35 ℃ (95 °F) el martes 16 de junio. Las noches no ofrecen alivio, con temperaturas mínimas entre 26 y 28 ℃ (78–82 °F) en zonas urbanas y costeras. El pico de calor se anticipa en torno a las 14 h, con índices térmicos que superan los umbrales fijados por el Servicio Meteorológico Nacional para emitir alertas, reflejando la creciente frecuencia de episodios extremos en la región.

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El suroeste de Estados Unidos también enfrenta una ola de calor histórica. Desde el lunes 16 de marzo de 2026, más de 20 millones de personas en California, Arizona y Nevada han soportado temperaturas entre 20 y 35 grados sobre el promedio, con máximas inéditas para la época.

Ciudades como Palm Springs, Los Ángeles y Las Vegas superaron los 38 ℃ (100 °F), rompiendo récords mensuales y diarios. Este fenómeno, que se produce tras el invierno más cálido registrado, agrava la sequía y el riesgo de incendios forestales en la región.

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La magnitud del episodio llevó a la activación de planes de emergencia en urbes como Nueva York, Filadelfia, Chicago, Boston y Washington D.C. Para proteger a la población vulnerable, el gobierno federal y autoridades estatales abrieron más de 500 centros de enfriamiento, desplegaron unidades móviles de atención médica y suspendieron desalojos en Nueva York.

Un hombre bebe agua en Washington Square Park, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, el 2 de julio de 2026 (REUTERS/Jordan Tovin)

En Filadelfia, la alcaldía recortó el recorrido del desfile del Día de la Independencia y trasladó las actividades del Fan Festival de la Copa Mundial FIFA a carpas refrigeradas. Washington D.C. sumó carpas climatizadas, estaciones de agua y autobuses con aire acondicionado en la Explanada Nacional, mientras que Chicago extendió el horario de sus centros de enfriamiento y organizó patrullas para repartir agua y toallas frías a personas en situación de calle.

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Las autoridades sanitarias emitieron una serie de recomendaciones para mitigar los efectos del calor extremo: permanecer en lugares frescos y ventilados, beber agua regularmente, evitar el consumo de alcohol, supervisar a mayores y niños, limitar la actividad física y la exposición al sol, vestir ropa ligera y consultar los canales oficiales sobre los centros de enfriamiento. El Departamento de Salud de Nueva York recordó que síntomas como confusión, náuseas, debilidad y dificultad respiratoria pueden indicar un golpe de calor y deben atenderse de inmediato.