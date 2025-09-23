Así se gestó la travesía espiritual de Charlie Kirk: de joven predicador a símbolo del cristianismo en EEUU

A lo largo de su juventud, Charlie Kirk vinculó su experiencia religiosa a la acción pública, dando origen a un movimiento nacional. (REUTERS/Cheney Orr)

La vida y legado de Charlie Kirk se encuentran en el centro de una transformación profunda en el cristianismo norteamericano. El reciente asesinato del fundador de Turning Point USA, a sus 31 años, deja al descubierto la consolidación de una nueva derecha cristiana, en la que la fe y la acción política resultan inseparables.

La ceremonia fúnebre celebrada el pasado domingo 21 de septiembre en Arizona reunió a figuras como el presidente Donald Trump, el vicepresidente JD Vance y el presidente de la Cámara Mike Johnson, entre decenas de miles de seguidores, ilustrando el alcance nacional de su influencia.

El servicio memorial convirtió a Kirk “en el héroe y fuerza motivacional de la nueva derecha cristiana, un movimiento que él mismo creó y también reflejó”, destaca el reportaje. Altos funcionarios y activistas que subieron al escenario difundieron el mensaje evangélico de salvación.

JD Vance lo definió como “mártir de la fe cristiana”, mientras Trump aseguró: “Ahora es un mártir de la libertad americana”. Ambas nociones, para muchos de los presentes, resultan equivalentes.

El movimiento fundado por Kirk, Turning Point USA, se volvió un espacio de encuentro para jóvenes conservadores y cristianos. (Tess Crowley/The Deseret News/AP)

La biografía espiritual de Kirk refleja los cambios en el evangelio estadounidense de los últimos 10 años. En palabras de Pete Hegseth, secretario de Defensa, “lo que Charlie comprendió e infundió en su movimiento es que también necesitábamos mucho más a Dios”. Desde el estrado, Hegseth remató: “Hoy, me gusta pensar que todos estamos en la iglesia de Charlie”.

Los inicios de Kirk

De acuerdo con The New York Times, la visión de Kirk se gestó hace más de una década, cuando con apenas 18 años participó en una reunión del grupo Patriots United en los suburbios de Chicago. Allí, temas como la reducción de impuestos y la libertad curricular se entrelazaban naturalmente con valores cristianos.

Maida Korte, entonces líder de la agrupación, recuerda que “él nunca lo vio como ‘voy a meterme en el ámbito espiritual para hablar de política’. Decía: ‘Quiero hablar de temas espirituales, y para lograrlo tengo que entrar en la arena política’”.

Durante su infancia, Kirk asistía a una congregación presbiteriana. Tras el primer encuentro con Korte, aceptó su invitación para visitar Harvest Bible Chapel, un importante templo evangélico no denominacional en Rolling Meadows donde James MacDonald, también conocido por su participación en el asesoramiento evangélico durante la primera campaña de Trump, oficiaba como pastor.

La fusión de cristianismo y política marcó la trayectoria pública de Kirk y definió su legado entre los sectores conservadores de Estados Unidos. (REUTERS/Cheney Orr)

“Alguien me dijo: ‘hay un chico afuera buscando un grupo pequeño’”, relata Landon MacDonald, hijo del pastor. “Era Charlie esperando”. Comenzó a participar en las discusiones sobre la Biblia, pero poco después le comunicó a Landon MacDonald: “estoy empezando algo llamado Turning Point, será para conservadores en universidades”.

Aunque Kirk continuó asistiendo regularmente a las prédicas, su consolidación espiritual se cimentó en otros momentos clave. Según escribió al pastor MacDonald poco antes de su muerte, “me bendijiste mucho cuando era joven y buscaba al Señor”.

El giro radical hacia una política religiosa militante se produjo con la llegada de Trump a la presidencia, fenómeno que resquebrajaría viejos equilibrios en la comunidad evangélica. La interpretación bíblica de Kirk no tuvo matices: “Tenemos estas respuestas, porque nuestro libro, la palabra santa de Dios, es la misma hoy que hace 2.000 años”, declaraba, invocando posturas contundentes sobre género, inmigración y matrimonio.

A partir de 2019, Kirk profundizó la interacción entre fe y política al fundar TPUSA Faith junto al pastor Rob McCoy. El objetivo: movilizar a los cristianos para contrarrestar “falsedades” y destacar “el vínculo inextricable entre la fe y las libertades otorgadas por Dios”.

Seguidores de Charlie Kirk se congregaron en Arizona para despedir al fundador de Turning Point USA. (REUTERS/Callaghan O'Hare)

En plena pandemia, con pastores que desafiaban las restricciones sanitarias, Kirk intensificó su activismo. “Cada cristiano debe participar más de lo que lo hace ahora. Estamos preparados para otro avivamiento en el país”, sostuvo en una de sus intervenciones dominicales.

La comunidad construida por Kirk trascendió el modelo clásico de organización política, fusionándose con prácticas religiosas y atrayendo a protestantes y católicos conservadores. “Turning Point USA te daba un hogar”, afirmó JD Vance ante la multitud congregada para despedirlo.

El propio portavoz Andrew Kolvet ofreció una síntesis reveladora: “solíamos llamarlo una gira universitaria. Ahora sé que eran verdaderos avivamientos bajo carpa”. El pastor McCoy, al cierre del acto en Arizona, evocó la tradición bíblica para animar a los fieles presentes: “han perdido un líder, pero han ganado un movimiento”.