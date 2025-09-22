Una niña de 3 años y su hermano de 6 murieron tras ser olvidado por su mamá en un coche bajo el sol en Texas

Tiona Lasaisha Islar fue detenida tras reportarse inconsistencias en su declaración sobre la muerte de sus hijos, hallados en un auto caliente. (Oficina del Sheriff del Condado de Bexar)

Las autoridades del condado de Bexar, en San Antonio, Texas, mantienen abierta una investigación por la muerte de dos niños, una niña de 3 años y su hermano de 6 años, quienes fueron encontrados sin vida en el interior de un auto caliente el pasado sábado 20 de septiembre.

La madre de los menores, Tiona Lasaisha Islar, de 28 años, fue arrestada luego de que el sheriff Javier Salazar reportó “inconsistencias con la historia” proporcionada por la mujer.

Según declaraciones del propio sheriff Salazar recopiladas por ABC News, Islar afirmó a las autoridades haber visto por última vez a sus hijos, identificados como Sevani Stevenson y Miyani Islar, dentro de la casa alrededor de las 10:00 de la mañana, antes de quedarse dormida.

La madre alegó que, aproximadamente a las 3:00 de la tarde, encontró a los niños dentro del carro y los llevó de vuelta a la vivienda, tras lo cual pidió ayuda a emergencias. Los oficiales acudieron al domicilio en el área de Alamo Ranch a las 3:25 p.m. y trataron de reanimar a los menores, pero ambos fueron declarados muertos en la escena.

Los menores, de 3 y 6 años, fueron encontrados sin vida en un vehículo durante la tarde del sábado en el área de Alamo Ranch. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante su encuentro con la prensa, Salazar fue contundente al señalar que “algo no está cuadrando en este caso”. El sheriff añadió que “el reporte inicial fue que los niños habían sido dejados dentro de un auto, sin embargo, existen algunas inconsistencias con la historia que nos están contando”.

Una portavoz de la oficina del sheriff explicó que la investigación sigue en curso y que aún están a la espera de los resultados del Instituto de Medicina Legal, que determinará la causa y el modo de muerte de los menores.

Además, las autoridades solicitaron la colaboración de los vecinos y de cualquier persona que cuente con videos de cámaras de seguridad o información relevante, para que se comuniquen al 210-335-6000 o al correo BCSOTIPS@bexar.org.

Antecedentes y cargos

Islar, la madre de las víctimas, enfrenta dos cargos por lesiones a un menor que causan daño corporal grave o la muerte y permanece detenida en la cárcel del condado de Bexar con una fianza de 300,000 dólares, según reportó The Independent. El sheriff también informó sobre llamadas previas a Servicios de Protección Infantil relacionadas con el bienestar de la familia.

Desde 1990, más de 1,159 niños han fallecido en Estados Unidos por quedar atrapados dentro de autos calientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso ha puesto nuevamente en el centro del debate los peligros de los golpes de calor en vehículos. De acuerdo con el sitio nacional KidsAndCars.org, al menos 29 menores han fallecido este año en los Estados Unidos por quedarse dentro de autos calientes. Desde 1990, la cifra asciende a 1,159 niños fallecidos por la misma causa.

Texas se mantiene como uno de los estados con más casos. El incidente de los hermanos Stevenson-Islar representa las muertes número nueve y diez en lo que va de 2025 en ese estado.

Salazar reiteró la importancia de la prevención y la acción inmediata en estos casos: “cada segundo cuenta cuando hablamos de un niño dentro de un auto caliente”. El funcionario subrayó que, ante situaciones de riesgo, “intenten abrir las puertas inicialmente; si están cerradas, entonces rompan una ventana, hagan lo que deban para sacar a ese niño de ahí”.

Los investigadores continúan recogiendo datos y testimonios en la zona. Por ahora, la comunidad local espera respuestas definitivas sobre las circunstancias que llevaron a la muerte de dos menores en un hecho que ha conmovido a San Antonio y a toda la región.