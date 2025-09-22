Estados Unidos

Una mujer en Virginia se ganó la lotería tras elegir los números afortunados usando ChatGPT

Desde la organización de la lotería indicaron que el número de jugadores que elige combinaciones automáticas o asistidas por Inteligencia Artificial ha crecido en los últimos meses

Por Rossana Marín

Carrie Edwards ganó 150.000 dólares
Carrie Edwards ganó 150.000 dólares en el sorteo del Powerball tras elegir números sugeridos por ChatGPT. (AP foto/George Walker IV)

La búsqueda de números afortunados para ganar la lotería suele depender del azar, pero una residente de Virginia, Estados Unidos, optó por confiar en una herramienta poco convencional.

Carrie Edwards, una abuela viuda de Midlothian, obtuvo 150.000 dólares en el sorteo del Powerball, luego de solicitar la ayuda del sistema de inteligencia artificial ChatGPT para seleccionar sus números.

Su caso fue confirmado por la Virginia Lottery en una conferencia de prensa citada por Newweek y ha generado interés sobre el papel de la tecnología en dinámicas cotidianas.

La victoria ocurrió durante el sorteo del Powerball realizado el 8 de septiembre, después de que Edwards jugara en línea por primera vez y decidiera invertir un dólar adicional en el complemento "Power Play“, opción que triplicó el valor de su premio inicial.

En palabras recogidas por la lotería estatal, la ganadora relató: “me preguntaba cómo elegir mis números porque nunca había jugado en línea, cuando se me ocurrió preguntarle a ChatGPT”. Según la cobertura de Newsweek, Edwards formuló a la IA: “ChatGPT, háblame sobre estos 1.700 millones y dime si tienes cifras para mí”.

La ganadora recurrió a la
La ganadora recurrió a la inteligencia artificial para elegir su combinación afortunada. (Europa Press)

El asistente virtual, lejos de prometer un resultado infalible, respondió con una advertencia: “Carrie, sabes que todo se trata de suerte, ¿verdad?”, según declaró la ganadora en el acto de entrega del premio.

Pese a esa respuesta, la inteligencia artificial sí proporcionó una combinación de números. Ella completó su jugada poco antes del cierre de la venta digital y, dos días después, recibió una notificación inusual en su teléfono móvil. “Vi un mensaje que decía ‘favor de recolectar sus ganancias de lotería’ y pensé que era una estafa”, explicó, detallando que solo al acceder a su cuenta corroboró el acierto en la fecha indicada.

El premio de 150.000 dólares fue entregado oficialmente por Khalid Jones, director ejecutivo de la Virginia Lottery, quien detalló que la jugadora igualó cuatro de los cinco números principales y el Powerball especial.

Según The Washington Post, la beneficiaria sorprendió al público al anunciar que donaría la totalidad de su ganancia a diversas causas sociales. “En cuanto sentí esa bendición, supe lo que debía hacer”, expresó Edwards ante los medios: “quiero que esto sea un ejemplo para quienes, al verse afortunados, decidan ayudar a otros”.

El número de jugadores que
El número de jugadores que elige combinaciones automáticas o asistidas por IA ha crecido en los últimos meses. (REUTERS/Dado Ruvic)

La suma se destinó a tres organizaciones reconocidas: la Asociación para la Degeneración Frontotemporal (AFTD), dedicada a la investigación de una enfermedad neurodegenerativa que había afectado a su esposo bombero; Shalom Farms, que trabaja contra la inseguridad alimentaria; y Navy-Marine Corps Relief Society, entidad de apoyo a militares en activo y sus familias.

“Estas tres organizaciones simbolizan sanación, servicio y comunidad”, detalló Edwards ante la prensa.

Desde la organización estatal indicaron que el número de jugadores que elige combinaciones automáticas o asistidas por IA ha crecido en los últimos meses, aunque la posibilidad de acertar sigue dependiendo de la probabilidad estadística.

En el cierre del evento realizado en Virginia, Edwards evitó ofrecer consejos sobre cómo ganar la lotería, aunque reiteró: “si tienes la oportunidad de cambiar la vida de alguien más, hay que hacerlo”.

Las autoridades de la Virginia Lottery recordaron que el sorteo del Powerball mantiene pozos superiores a los 1.000 millones de dólares en ocasiones especiales y que cualquier residente del estado puede participar en línea o en puntos de venta físicos.

