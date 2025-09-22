Una mujer de 95 años fue arrestada por asesinar a su compañera de cuarto en un asilo de Nueva York

No se conoce un motivo aparente para el asesinato, según las autoridades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una mujer de 95 años fue arrestada en Nueva York tras ser acusada de asesinar a su compañera de habitación, una sobreviviente del Holocausto de 89 años, en un asilo de Coney Island. Autoridades informaron que Galina Smirnova enfrenta cargos de asesinato y posesión criminal de un arma, luego de que una enfermera encontrara a Nina Kravtsov sin vida y cubierta de sangre en la residencia Seagate Rehabilitation and Nursing Center. El hallazgo ocurrió cerca de una hora después de que Kravtsov fuera vista dormida en su cama.

La policía indicó que la causa probable del deceso habría sido un golpe causado con un pedal de silla de ruedas. El objeto fue hallado ensangrentado dentro de la habitación, mientras que otro pedal fue lanzado, presuntamente, por la ventana de un tercer piso del centro. En el baño, Smirnova fue encontrada lavando sangre de sus manos y ropa, y su bata hospitalaria y piernas también presentaban rastros de sangre.

Tras la intervención de los servicios de emergencia, Kravtsov fue trasladada a un hospital, donde fue declarada muerta por traumatismo contundente a las 5:39 a.m. del lunes. La víctima presentaba fracturas en rostro, cabeza y cráneo. El hecho conmocionó a familiares y otros residentes; una mujer, que pidió permanecer en el anonimato, señaló en diálogo con Fox News que tras enterarse del suceso lo primero que hizo fue llamar para confirmar que su madre estaba a salvo.

Perfil de la víctima y de la acusada

La víctima fue sobreviviente del Holocausto y se refugió en Estados Unidos durante la mayor parte de su vida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nina Kravtsov había sobrevivido la invasión nazi a Ucrania en la Segunda Guerra Mundial y se encontraba internada desde hace cinco años tras sufrir un accidente cerebrovascular, relataron familiares representados por el abogado Randy Zelin a NBC News. Tras la guerra, se trasladó a Estados Unidos junto a su hija, residiendo en la zona conocida como “Little Odessa”, en Brooklyn. Durante su juventud, Kravtsov trabajó como enfermera y, después de enviudar a los 19 años, crio sola a su hija Lucy.

Por su parte, Galina Smirnova había ingresado a la residencia apenas 48 horas antes del incidente. De acuerdo con Zelin, las autoridades del centro optaron por alojarla en la misma habitación que Kravtsov debido a que ambas hablaban ruso. Según la denuncia, Smirnova padecería demencia.

Investigación y proceso legal

Galina Smirnova fue detenida sin derecho a fianza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El día del ataque, personal del asilo constató que la habitación 333 permanecía en orden y que Kravtsov dormía con normalidad. Imágenes de video recogidas durante la hora en que se produjo el hecho, entre las 8:55 p.m. y las 9:55 p.m., muestran que nadie más ingresó o salió de la habitación, excepto personal médico que hizo breves revisiones. Las autoridades arrestaron a Smirnova el martes; en la audiencia del miércoles en la corte penal de Brooklyn, se declaró inocente y fue ordenada su detención sin fianza.

El centro Seagate Rehabilitation and Nursing Center no respondió a solicitudes de comentario por parte de los medios. Zelin aseguró que la familia de Kravtsov solo recibió un informe inicial sobre lo sucedido, sin que hasta el momento exista una disculpa o informe detallado por parte de la residencia. Smirnova fue derivada a otro hospital a la espera de la próxima audiencia.