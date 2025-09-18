Estados Unidos

Tres policías murieron y dos más resultaron heridos en un tiroteo en una zona rural de Pensilvania

Los hechos ocurrieron cuando los agentes cumplían una diligencia relacionada con una investigación de violencia doméstica. El responsable de los disparos fue abatido por la policía en el lugar

Rossana Marín

Patrulleros bloquean caminos rurales en
Patrulleros bloquean caminos rurales en North Codorus Township, donde tres policías murieron en un tiroteo durante una investigación por violencia doméstica. (AP Photo/Matt Slocum)

Tres policías fueron asesinados y dos resultaron heridos tras un tiroteo en el área rural de North Codorus Township, en Pensilvania, durante la tarde del miércoles 17 de septiembre.

Los hechos, confirmados por autoridades de Pensilvania y relatados por The Associated Press, ocurrieron cuando los agentes cumplían una diligencia relacionada con una investigación de violencia doméstica. El responsable de los disparos fue abatido por la policía en el lugar.

Josh Shapiro, gobernador de Pensilvania, calificó la jornada como “un día absolutamente trágico y devastador”, y expresó: “lamentamos la pérdida de vida de tres almas valiosas que sirvieron a este condado, a la Mancomunidad, a este país”.

Según detalló Shapiro, tanto él como otros funcionarios tuvieron contacto con las familias de los agentes caídos, quienes manifestaron sentirse orgullosas de sus seres queridos.

El tiroteo en Pensilvania dejó
El tiroteo en Pensilvania dejó también dos policías heridos, internados en estado crítico pero estable en el Hospital WellSpan York. (AP Photo/Matt Slocum)

El gobernador sostuvo durante su declaración: “necesitamos hacerlo mejor como sociedad. Necesitamos ayudar a quienes creen que la respuesta a un conflicto es tomar un arma. Debemos estar atentos a quienes más lo necesitan para evitar tragedias como esta”.

El ataque ocurrió cerca de las 14:00 horas del miércoles, a unos 185 kilómetros al oeste de Filadelfia y a pocos kilómetros de la frontera con Maryland, confirmó la Policía Estatal de Pensilvania. De acuerdo con el comisionado de la corporación, Christopher Paris, el tiroteo estalló durante el cumplimiento de una orden judicial derivada de un caso doméstico iniciado un día antes.

No se detalló la identidad del tirador ni la de los policías ni a qué departamento pertenecían, debido a que la investigación permanece abierta. Los dos oficiales heridos, que fueron ingresados en estado crítico pero estable en el Hospital WellSpan York, recibieron atención de urgencia por parte del jefe del Departamento de Cirugía, Daniel E. Carney, quien indicó que se trasladó a los agentes directamente al quirófano.

Familiares, colegas y vecinos dejaron
Familiares, colegas y vecinos dejaron flores frente a la sede de la Policía Regional del Norte de York tras el asesinato de tres agentes. (AP Photo/Matt Slocum)

Reacciones al ataque

Pamela Bondi, fiscal general de los Estados Unidos, calificó la violencia contra los policías como “una lacra para la sociedad”. A través de la red social X, Bondi informó que agentes del FBI y de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos colaboraban en la investigación y el apoyo a las unidades distritales.

El episodio marcó una herida profunda en la comunidad de York County, caracterizada por su paisaje agrícola. Algunas personas se acercaron desde el primer momento a la sede de la Policía Regional del Norte de York para dejar flores en señal de condolencia.

La comisión de gobierno del condado publicó un mensaje conjunto en el que se lee: “por segunda vez en menos de un año, el condado de York es una comunidad de luto. Pedimos que todos los habitantes se acompañen y se apoyen en este momento de duelo colectivo”.

La respuesta de emergencia emplazó cerca de 30 vehículos policiales, bloqueando caminos próximos a graneros y plantaciones. Un vecino de la zona, Dirk Anderson, relató a The Associated Press: “estaba en mi taller cuando escuché disparos, fueron bastantes. Poco después, vi la llegada de un helicóptero y de vehículos policiales”.

La violencia en este caso
La violencia en este caso se suma a otras tragedias recientes en el condado, generando un nuevo duelo para la comunidad local. (AP Photo/Matt Slocum)

El día de violencia recordó un suceso ocurrido en febrero, cuando un oficial local perdió la vida al responder a una toma de rehenes en la unidad de cuidados intensivos de un hospital regional, provocada por un hombre armado.

El comisionado Paris precisó que la investigación está a cargo de la Policía Estatal de Pensilvania junto con la fiscalía local, y que se continúan librando órdenes judiciales relacionadas con el caso, según información divulgada por The New York Times. Paris anotó que las llamadas a la línea de emergencias 911 están siendo coordinadas por la policía estatal para no entorpecer el flujo informativo en el departamento afectado.

El propio gobernador Shapiro, quien visitó la zona pocas horas después de los hechos, admitió el impacto del suceso no sólo en las filas policiales sino en la sociedad en general. Remarcó que se encontraba en otra ciudad del estado participando en un acto sobre reducción de homicidios con armas de fuego cuando recibió la noticia.

