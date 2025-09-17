Estados Unidos

Qué tareas aprueban y cuáles rechazan los estadounidenses para la inteligencia artificial

Un estudio del Pew Research Center, realizado en todo Estados Unidos, muestra un fuerte respaldo a la IA en ciertos ámbitos, pero un marcado rechazo en áreas que afectan la creatividad y las relaciones personales

Opy Morales

Por Opy Morales

Guardar
El 74% de los estadounidenses
El 74% de los estadounidenses respalda el uso de la inteligencia artificial en la predicción meteorológica, según el Pew Research Center (Imagen Ilustrativa Imagen)

La inteligencia artificial se ha consolidado como un tema central de debate en Estados Unidos, donde la mayoría de los adultos respalda su uso en tareas técnicas y científicas, pero rechaza su intervención en aspectos personales, creativos y sociales. Así lo revela un informe publicado por el Pew Research Center, que expone tanto el entusiasmo como las reservas que despierta esta tecnología en la sociedad estadounidense.

Según el estudio, realizado entre el 9 y el 15 de junio de 2025 con una muestra representativa de 5.023 adultos, el 74% de los encuestados considera adecuado que la IA participe en la predicción meteorológica, mientras que el 70% apoya su uso en la detección de delitos financieros. Sin embargo, el panorama cambia cuando se trata de cuestiones íntimas: el 66% rechaza que la IA juzgue la compatibilidad amorosa entre personas y el 73% se opone a que asesore sobre temas de fe religiosa. Además, el 60% no ve con buenos ojos que la IA intervenga en decisiones sobre el gobierno del país.

El 53% teme que la
El 53% teme que la inteligencia artificial debilite la creatividad humana, mientras que el 50% advierte sobre su impacto en las relaciones personales (Imagen Ilustrativa Imagen)

El informe del Pew Research Center destaca que, aunque la IA es percibida como una herramienta capaz de mejorar la eficiencia en áreas como la ciencia y la medicina, la mayoría de los estadounidenses establece límites claros respecto a su papel en la vida cotidiana. Solo una cuarta parte de los participantes considera que los beneficios de la IA son “altos” o “muy altos”, y entre ellos, la ganancia de eficiencia es el argumento más citado.

Las preocupaciones sobre el impacto de la IA en las habilidades humanas ocupan un lugar destacado en el informe. El 53% de los encuestados cree que la IA debilitará la creatividad, mientras que el 50% teme que perjudique la capacidad de establecer relaciones significativas. En cuanto a la resolución de problemas, el 29% opina que la IA podría mejorar esta habilidad, aunque un 38% considera que la empeorará. Entre el 16% y el 20% de los participantes se muestra indeciso sobre los efectos de la IA en estas áreas.

El escepticismo hacia la IA ha crecido en los últimos años. De acuerdo con los datos de Pew Research Center, en 2023, 2024 y 2025, aproximadamente la mitad de los estadounidenses se declara más preocupada que entusiasmada por el avance de la IA, una cifra que ha aumentado desde el 37% registrado en 2021, antes de la aparición de herramientas como ChatGPT. Actualmente, el 57% percibe que los riesgos sociales de la IA son elevados, frente al 25% que valora sus beneficios como altos.

Solo una cuarta parte de
Solo una cuarta parte de los estadounidenses percibe beneficios 'altos' o 'muy altos' en la inteligencia artificia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las inquietudes más extendidas es la dificultad para distinguir entre contenidos generados por humanos y aquellos producidos por IA. El 76% de los estadounidenses considera “extremadamente” o “muy importante” poder identificar el origen de imágenes, videos o textos, pero el 53% admite que no confía en su capacidad para hacerlo. Esta incertidumbre se suma al deseo de la mayoría de tener mayor control sobre el uso de la IA en sus vidas, ya que seis de cada diez encuestados expresan esta preferencia.

El informe también revela diferencias generacionales significativas. Los adultos menores de 30 años muestran un mayor conocimiento y uso de la IA: el 62% afirma haber leído o escuchado mucho sobre el tema, frente al 32% de los mayores de 65 años. Además, los jóvenes tienden a ser más críticos respecto al impacto de la IA en la creatividad y las relaciones personales, con un 61% y un 58% respectivamente que prevén un deterioro en estas áreas, en comparación con aproximadamente cuatro de cada diez adultos mayores.

Expertos consultados por Pew Research Center advierten sobre los riesgos de incorporar la IA en esferas personales y sociales. Dana Suskind, médica pediatra, subraya que la IA transformará profundamente a la humanidad y llama a actuar con cautela para evitar consecuencias imprevistas. Por su parte, Bruce Holsinger, profesor de literatura en la Universidad de Virginia, señala que la IA no solo afecta la escritura, sino también la lectura, al facilitar resúmenes automáticos y reducir la reflexión personal sobre los textos.

Los adultos menores de 30
Los adultos menores de 30 años muestran un mayor conocimiento y uso de la IA (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe también aborda las preocupaciones regulatorias y de seguridad, especialmente en relación con los chatbots y su uso por parte de menores. La Comisión Federal de Comercio (FTC) ha iniciado investigaciones sobre la seguridad de los chatbots de empresas como OpenAI, Meta, Google y xAI, tras reportes de comportamientos problemáticos y efectos negativos en la salud mental de los usuarios. OpenAI, por ejemplo, ha anunciado esfuerzos para mejorar la capacidad de sus modelos de detectar y responder ante señales de angustia emocional.

En este contexto de avances y cautelas, la advertencia de la doctora Suskind resalta la magnitud del desafío: la inteligencia artificial tiene el potencial de transformar la esencia misma de la humanidad, y el rumbo que tome dependerá de la responsabilidad con la que se gestione su desarrollo e integración en la vida social.

Temas Relacionados

Inteligencia artificialPew Research CenterEstados UnidosChatGPTHabilidades humanasChatbotsComisión Federal de ComercioNewsroom BUE

Últimas Noticias

Una reconocida línea de cruceros cancela todas sus paradas en este país hasta 2026 por violencia y secuestros

La compañía anunció que reorganizará sus itinerarios durante las próximas temporadas debido a la crisis de seguridad que mantiene activa una alerta de viaje de nivel máximo emitida por el Departamento de Estado de EEUU

Una reconocida línea de cruceros

La Reserva Federal de Estados Unidos recortó la tasa de interés de referencia en un cuarto de punto

El índice quedó situado entre 4%-4,25% y el organismo adelantó dos bajas más para este año

La Reserva Federal de Estados

EEUU planea pedir redes sociales a migrantes al momento de realizar estos trámites de inmigración

Más de tres millones de personas presentan cada año las solicitudes que serían alcanzadas por la norma, lo que representaría una carga administrativa estimada en 3,2 millones de horas adicionales

EEUU planea pedir redes sociales

El pickleball conquista los parques de Nueva York

El auge de este deporte híbrido reúne a jóvenes, adultos y mayores en una actividad inclusiva que transforma la práctica física y social en espacios públicos y gimnasios de toda la ciudad

El pickleball conquista los parques

El cine flotante en el Hudson deslumbra a Manhattan y marca tendencia en Nueva York

Cada noche de verano, las plataformas se llenan de público ansioso por disfrutar películas, vistas impactantes y la energía vibrante de la ciudad desde un lugar único

El cine flotante en el
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Reserva Federal bajó la

La Reserva Federal bajó la tasa de interés, una medida que puede beneficiar a la economía argentina

Hallan un misterioso cambio en el núcleo de la Tierra mediante datos satelitales

Delivery de drogas con taxis y la sospecha de prefectos que filtraban datos a una banda lideraba por dos presos

Mendoza: buscan a una nena de 5 años que desapareció a la salida de su escuela

Presupuesto 2026: el Gobierno espera que Aerolíneas y Nucleoeléctrica sean las empresas públicas más deficitarias

INFOBAE AMÉRICA
El líder bielorruso Lukashenko habló

El líder bielorruso Lukashenko habló de su posible retirada: “Busco futuros presidentes, quiero verlos”

Más de 2,2 millones de niñas en Afganistán son privadas de educación bajo el régimen talibán, denunció UNICEF

Terminaron las maniobras ruso-bielorrusas Západ-2025 y las tropas vuelven a sus bases

Estados Unidos designó como terroristas a cuatro milicias iraníes

El ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro fue diagnosticado con cáncer de piel

TELESHOW
La profunda reflexión de Katja

La profunda reflexión de Katja Alemann contra los que le dicen “vieja” como insulto: “Es la época más feliz de mi vida”

Récord argentino: Ca7riel y Paco Amoroso hacen historia con 10 nominaciones a los Latin Grammy 2025

Andy Kusnetzoff rompió en llanto al hablar de la situación del país: “¿Cómo no te vas a angustiar?"

Quién es el deportista con el que vinculan a Laurita Fernández luego de su separación de Peluca Brusca

La reacción de Oriana y Tiziana Sabatini a la caída de Catherine Fulop en el escenario: “Se llevó puesto todo”