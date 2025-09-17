Estados Unidos

Clima en Reston: la predicción del clima para mañana

Estar al tanto de las condiciones meteorológicas de las próximas horas en la ciudad te permitirá tomar decisiones más informadas para poder disfrutas de tu día con tranquilidad y sin sorpresas

Por Infobae Noticias

La información sobre el clima
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

A causa del cambio climático, las alteraciones en el estado del tiempo son más comunes lo que causa que, en un solo día, pueda haber altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas; lo mejor es tomar precauciones e infórmate sobre el pronóstico del clima para mañana en la ciudad de Reston, en Virginia, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

Habrá una posibilidad de lluvias antes de las 2 a.m. Se espera que el cielo esté mayormente nublado, con una temperatura mínima alrededor de 62 grados Fahrenheit (aproximadamente 16 grados Celsius). El viento del norte soplará a una velocidad de 6 a 8 millas por hora (9 a 13 kilómetros por hora). La probabilidad de precipitación será del 30%.

Clima por la noche

Esta noche, el clima será mayormente nublado, pero gradualmente se volverá soleado, con una temperatura máxima cercana a los 80 grados Fahrenheit (aproximadamente 27 grados Celsius). Se espera un viento del norte de alrededor de 6 mph (9.7 km/h). A medida que avanza la noche, las nubes comenzarán a despejarse, permitiendo que las estrellas sean más visibles. La temperatura descenderá, creando un ambiente agradable para disfrutar del aire libre.

La información sobre el pronóstico del clima en Reston, Virginia, está actualizada al corte del 16 de sep a las 7:52 pm EDT.

El clima en Estados Unidos

Reston se ubica en
Reston se ubica en el condado de Fairfax, al norte de Virginia (AFP)

Al ser un país grande, Estados Unidos ostentar una gran diversidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

