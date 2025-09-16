Hallan en el fondo del Lago Michigan un naufragio desaparecido hace 140 años

Los restos del F.J. King reposan en aguas cercanas a Bailey's Harbor tras casi 140 años bajo el Lago Michigan. (WUAA)

Un equipo de búsqueda en Estados Unidos anunció el hallazgo de los restos del F.J. King, un bergantín goleta hundido en el Lago Michigan hace casi 140 años, según informó The Associated Press.

Esta embarcación, de tres mástiles y más de 43 metros de eslora, se hundió tras encontrarse con una fuerte tormenta frente a la costa de Wisconsin, en el sector de la península de Door.

La búsqueda persistió durante décadas por parte de arqueólogos y entusiastas de los naufragios, quienes enfrentaron relatos contradictorios sobre el punto exacto donde el barco desapareció en 1886.

El descubrimiento fue comunicado el lunes 15 de septiembre por la Sociedad Histórica de Wisconsin y la Asociación de Arqueología Subacuática de Wisconsin. Ambas entidades confirmaron que el hallazgo fue liderado por Brandon Baillod, investigador especializado en expediciones subacuáticas.

Equipos de la Wisconsin Historical Society documentaron el casco intacto del F.J. King, que transportaba mineral de hierro cuando naufragó en 1886. (WUAA)

En declaraciones recogidas por AP, Baillod detalló que el F.J. King fue ubicado mediante un escaneo lateral del fondo lacustre a menos de un kilómetro del punto calculado por un farero en el siglo XIX: “unos pocos tuvimos que pellizcarnos para creer que realmente lo habíamos encontrado, y en tan poco tiempo”, expresó el investigador tras la identificación del hallazgo.

Así naufragó el F.J. King

La historia del F.J. King arrastraba una aureola de leyenda entre los exploradores de naufragios. Construido en 1867 en Toledo, Ohio, el barco navegaba la noche del 15 de septiembre de 1886 con una carga de mineral de hierro desde Escanaba, Michigan, rumbo a Chicago.

En cercanías de la península Door, el buque enfrentó olas de hasta 3 metros, que dañaron seriamente su casco. Luego de horas de bombeo continuo, el capitán William Griffin ordenó abandonar la nave cerca de las 2:00 de la madrugada.

El propio Griffin perdió sus documentos oficiales cuando la caseta de popa se desprendió bajo el viento, proyectando sus papeles más de quince metros en el aire, según reconstruyó The Associated Press.

El descubrimiento del F.J. King cierra décadas de búsquedas infructuosas y leyendas sobre barcos fantasma en la región. (WUAA)

La tripulación del F.J. King logró sobrevivir tras ser rescatada por otra goleta y trasladada al cercano pueblo de Bailey’s Harbor, donde vivían menos de 300 personas. La ubicación precisa del naufragio permaneció sin resolver durante más de un siglo, en parte por las declaraciones encontradas entre el capitán y un farero local.

Griffin estimó que el hundimiento ocurrió a unos ocho kilómetros de la costa, pero el farero aseguró ver mástiles sobresaliendo mucho más cerca de la orilla. Esta discrepancia generó múltiples expediciones fallidas a lo largo de los años, y alimentó la reputación del F.J. King como un “barco fantasma” entre los exploradores, tal como recordó la AP.

Baillod consideró que el capitán probablemente perdió rumbo durante el naufragio nocturno, motivo por el cual diseñó una cuadrícula de búsqueda de cinco kilómetros cuadrados, centrada en la versión del farero.

El equipo utilizó tecnología de radar para explorar el fondo lacustre, hasta encontrar un objeto de 42 metros de largo coincidente bajo el agua. Según informó la Sociedad Histórica de Wisconsin, “el casco parece estar intacto”, hecho que sorprendió a los arqueólogos, considerando el peso de la carga original de hierro.

La expedición dirigida por Brandon Baillod permitió ubicar el naufragio a menos de un kilómetro del punto señalado por un farero en el siglo XIX. (WUAA)

En los últimos tres años, la Asociación de Arqueología Subacuática de Wisconsin ha descubierto cinco embarcaciones. Este año localizó el vapor L.W. Crane en el río Fox, así como el remolcador John Evenson y la goleta Margaret A. Muir cerca de Algoma.

Baillod localizó la goleta Trinidad en 2023. “Habíamos buscado sin éxito durante mucho tiempo; encontrarlo ahora cambia lo que creemos saber sobre la historia náutica de la región”, concluyó el equipo.

El F.J. King se suma a la lista de pecios históricos identificados en el Lago Míchigan, cuya conservación y estudio continúan bajo supervisión de las autoridades locales y organizaciones dedicadas al patrimonio subacuático.

Los trabajos de preservación permitirán profundizar en las condiciones y causas de estos naufragios, así como en el desarrollo de la navegación en los Grandes Lagos de Norteamérica.