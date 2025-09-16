El sospechoso del asesinato de Charlie Kirk podría enfrentar cargos antes de la primera audiencia judicial

Una foto policial muestra a Tyler Robinson, el sospechoso de matar de un disparo al comentarista conservador estadounidense Charlie Kirk durante un evento en la Universidad de Utah Valley, en Orem, Utah, Estados Unidos, en esta foto publicada por el Departamento de Seguridad Pública de Utah el 12 de septiembre de 2025. Departamento de Seguridad Pública de Utah/Handout via REUTERS

La fiscalía se prepara para presentar este martes un cargo de homicidio capital contra el hombre de Utah, quien, según las autoridades, tenía una “ideología izquierdista” y podría haberse “radicalizado” en línea antes de ser arrestado por el asesinato de Charlie Kirk.

Se espera que las acusaciones contra Tyler Robinson, de 22 años, se presenten antes de la primera audiencia judicial desde que fue acusado la semana pasada de disparar a Kirk, un activista conservador a quien se le atribuye impulsar el movimiento juvenil republicano y ayudar a Donald Trump a recuperar la Casa Blanca en 2024.

Los investigadores han estado reconstruyendo pruebas, incluyendo un rifle y municiones grabadas con mensajes antifascistas y de la cultura de los memes, encontradas tras el tiroteo del miércoles en la Universidad del Valle de Utah en Orem. Kirk, cofundador de la organización juvenil conservadora Turning Point USA, con sede en Arizona, se encontraba en la universidad durante una de sus numerosas visitas al campus, donde disfrutaba debatiendo con casi todo el mundo.

La fiscalía del condado de Utah está considerando varios cargos contra Robinson, el más grave de los cuales es el de homicidio agravado, ya que podría conllevar la pena de muerte si hay una condena.

Una vez presentados los cargos, Robinson comparecerá ante las cámaras en una audiencia judicial virtual. Ha permanecido detenido sin derecho a fianza desde su arresto y se desconoce si cuenta con un abogado.

Charlie Kirk, fundador de Turning Point USA, se pone una gorra MAGA durante la conferencia AmericaFest 2024 patrocinada por el grupo conservador Turning Point en Phoenix, Arizona, Estados Unidos. 19 de diciembre de 2024.. REUTERS/Cheney Orr

Si bien las autoridades afirman que Robinson no ha cooperado con los investigadores, sí afirman que su familia y amigos han estado hablando. El gobernador de Utah, Spencer Cox, declaró el fin de semana que quienes conocen a Robinson afirman que su política se ha inclinado hacia la izquierda en los últimos años y que ha pasado mucho tiempo en los “rincones oscuros de internet”.

El director del FBI, Kash Patel, declaró el lunes en el programa “Fox & Friends” de Fox News Channel que las pruebas de ADN vinculan a Robinson con una toalla enrollada alrededor de un rifle hallado cerca del campus de Utah Valley y con un destornillador recuperado del tejado donde se disparó el tiro mortal.

Antes del tiroteo, Robinson escribió en una nota que tuvo la oportunidad de eliminar a Kirk y que lo iba a hacer, según Patel, quien abordó por separado la investigación de Kirk en una audiencia del Comité Judicial del Senado el martes en Washington.

Los investigadores están trabajando para encontrar el motivo del ataque, declaró el gobernador de Utah el domingo, y añadió que podría surgir más información una vez que Robinson comparezca a su primera audiencia judicial.

Cox afirmó que la pareja sentimental de Robinson era transgénero, lo que algunos políticos han señalado como una señal de que el sospechoso atacaba a Kirk por sus opiniones antitransgénero. Sin embargo, las autoridades no han aclarado si esto influyó. Kirk recibió un disparo mientras respondía a una pregunta sobre tiroteos masivos, violencia con armas de fuego y personas transgénero.

El comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Utah, Beau Mason, declaró el lunes que la pareja de Robinson ha cooperado. Añadió que los investigadores creen que Robinson actuó solo durante el tiroteo, pero también están investigando si alguien conocía sus planes de antemano.

En los días transcurridos desde el asesinato de Kirk, los estadounidenses se han enfrentado a preguntas sobre la creciente violencia política, las profundas divisiones que llevaron a la nación a esta situación y si algo puede cambiar.

A pesar de los llamados a una mayor civilidad, algunos que se opusieron a las provocadoras declaraciones de Kirk sobre género, raza y política lo criticaron tras su muerte. Muchos republicanos han encabezado la iniciativa para castigar a cualquiera que consideren que lo deshonró, provocando que tanto trabajadores públicos como privados pierdan sus empleos o enfrenten otras consecuencias en el trabajo.

(Con información de AP)