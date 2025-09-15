Una mujer de Florida se enfrentó a un caimán para salvar a su cachorro de una muerte segura

El caimán, de aproximadamente 1,5 metros de largo, atrapó a la mujer y su perro cerca de un arroyo en Land O’Lakes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tarde del miércoles 10 de septiembre, un ataque de un caimán a una mujer y su cachorro en Florida alteró la rutina de un barrio residencial en Land O’Lakes, situado a unos 32 kilómetros al norte de Tampa.

El incidente, reportado por The New York Times, tuvo lugar cuando Danie Wright, paseadora profesional de perros, sacó a su cachorro Dax, de raza Shih Tzu, cerca de un arroyo en la parte trasera de su casa.

Durante el paseo, Wright observó cómo un caimán, de aproximadamente un metro y medio de longitud, emergió desde el riachuelo cubierto de musgo y agarró al cachorro por el collar. “El siguiente sonido que escuché fue un chillido de mi perro”, relató Wright en declaraciones recogidas por el diario. “Me di vuelta y el caimán lo tenía. Los dientes delanteros del caimán estaban atravesando el collar de mi perro”.

Dax, un cachorro de cuatro meses de raza Shih Tzu, fue rescatado por su dueña segundos antes de ser arrastrado al agua. (Danie Wright)

La mujer intentó impedir que el reptil arrastrara al cachorro hacia el agua. “Apreté la correa con todas mis fuerzas”, afirmó Wright, quien detalló que el animal también la llevó parcialmente al agua. Durante varios segundos de forcejeo, ella alcanzó el collar del perro, lo arrancó del agua con su mano derecha y lo arrojó de nuevo a tierra firme. El cachorro de cinco libras no resultó herido.

Fue entonces cuando el caimán atrapó el brazo izquierdo de la mujer con sus mandíbulas. Wright, de 53 años y exjugadora universitaria de rugby, respondió con una ráfaga de golpes. “Empecé a golpear, usar el codo, la rodilla. Tuve suerte de poder voltearlo de espaldas”, explicó la mujer, según recogió The New York Times. El animal, sorprendido por la resistencia, aflojó la mordida permitiéndole quitar el brazo de su boca.

Tras la agresión, Wright logró ponerse a salvo y contactó a las autoridades. Señaló al medio que fue atendida por miembros de los servicios de emergencia del Pasco Sheriff’s Office, además de un equipo de bomberos y dos cazadores de caimanes.

Presentaba varias mordidas en el brazo, recibió curaciones en el lugar y un refuerzo de tétanos con antibióticos. “Tuve mucha suerte de que fuera un caimán pequeño”, mencionó.

En Florida, los ataques de caimanes a humanos promedian ocho casos al año, según la FWC. (REUTERS/Lisi Niesner)

El cachorro Dax resultó ileso tras el ataque, mientras que los cazadores lograron posteriormente capturar al reptil y retirarlo de la zona. Situaciones como la que vivió Wright se consideran “caimanes molestos” o caimanes problemáticos y, según un folleto oficial de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC) de 2012, normalmente estos animales son sacrificados tras entrar en contacto peligroso con humanos.

Hasta el domingo, la FWC no había respondido a las consultas de The New York Times sobre el incidente. “Si vives en Florida o en algún lugar donde hay caimanes, tienes que estar vigilante todo el tiempo”, afirmó Wright. “Nunca vi venir al caimán.”

Aunque los ataques de caimanes a personas son poco frecuentes, la preocupación no es menor en zonas como Florida. En mayo una mujer de 61 años, Cynthia Diekema, murió al ser volcada de su canoa y atacada por un caimán de más de tres metros en Tiger Creek, cerca del lago Kissimmee, al sur de Orlando.

Un caso similar ocurrió en marzo, cuando un caimán de unos 2,5 metros mordió el codo de una mujer que remaba en la misma vía fluvial. Ella sobrevivió al ataque tras recibir tratamiento hospitalario.