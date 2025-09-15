Estados Unidos

EEUU presiona a Europa para aislar a Putin y advirtió que no aplicará nuevas sanciones mientras compren petróleo ruso

Donald Trump insistió en que aliados como Hungría, Turquía y Eslovaquia suspendan sus compras energéticas a Moscú y reclamó aranceles y restricciones adicionales en alianza con el G7 y el G20

Guardar
EEUU presiona a Europa para
EEUU presiona a Europa para aislar a Putin y advirtió que no aplicará nuevas sanciones mientras compren petróleo ruso (Europa Press)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a los países europeos y a sus aliados en la OTAN a endurecer las sanciones contra Rusia y pidió la suspensión total de la compra de petróleo ruso. Advirtió que no aplicará nuevas medidas económicas mientras persistan las importaciones de energía desde Moscú por parte de algunos socios.

Durante una declaración ofrecida a la prensa en Nueva Jersey, Trump fue enfático al exigir que Europa corte el suministro de petróleo ruso. “Europa le compra petróleo a Rusia. No quiero que compren petróleo, y las sanciones que están imponiendo no son lo suficientemente duras. Estoy dispuesto a imponer sanciones, pero ellos tendrán que endurecerlas en proporción a lo que yo estoy haciendo”, expresó el mandatario.

Este mensaje se suma a la carta que envió el sábado a los miembros de la OTAN, en la que condicionó la adopción de nuevas sanciones a la interrupción total de las importaciones de crudo ruso por parte de todos los aliados. “Estoy dispuesto a imponer importantes sanciones a Rusia cuando todas las naciones de la OTAN hayan acordado y comenzado a hacer lo mismo, y cuando todas las naciones de la OTAN DEJEN DE COMPRAR PETRÓLEO A RUSIA”, enfatizó el presidente estadounidense.

Trump fue enfático al exigir
Trump fue enfático al exigir que Europa corte el suministro de petróleo ruso (REUTERS/Kevin Lamarque)

La presión recaló principalmente en países como Turquía, Hungría y Eslovaquia, que permanecen entre los pocos gobiernos europeos que todavía mantienen intercambios energéticos con Rusia, pese a que la mayoría de las naciones del continente suspendieron estas operaciones tras el inicio de la invasión de Ucrania en 2022. Estados Unidos y la Unión Europea han mantenido sanciones financieras y comerciales de amplio alcance contra Moscú desde el estallido del conflicto, aunque estas restricciones aún no han conseguido poner fin a la guerra.

El planteo de Trump ocurre en un contexto de máxima tensión, después de que 19 drones rusos cruzaran recientemente el espacio aéreo de Polonia. La OTAN reportó que interceptó y derribó los aparatos, en un episodio que incrementó el temor a una escalada fuera de territorio ucraniano e impulsó la reactivación del debate sobre las sanciones y la cooperación defensiva en Europa del Este.

Trump lleva meses manifestando su frustración ante la falta de avances en el conflicto ucraniano y la negativa del presidente ruso, Vladimir Putin, a poner fin a la ofensiva sobre Kiev. El 15 de agosto pasado, el mandatario estadounidense mantuvo un encuentro con Putin en Alaska para dar un impulso a las negociaciones, pero la cita concluyó sin resultados concretos.

Donald Trump insistió en que
Donald Trump insistió en que aliados como Hungría, Turquía y Eslovaquia suspendan sus compras energéticas a Moscú y reclamó aranceles y restricciones adicionales en alianza con el G7 y el G20

En paralelo al endurecimiento de las sanciones, Trump instó a los países aliados a analizar la imposición de aranceles más duros contra China. El presidente estadounidense propuso aranceles del 100% sobre productos chinos, con el objetivo de que Beijing utilice su influencia sobre Moscú para contribuir al cese de la guerra. Esta estrategia busca trasladar parte de la responsabilidad hacia China e incrementar la presión internacional sobre Rusia mediante maniobras coordinadas desde Washington y Europa.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, se sumó a los reclamos globales por mayores sanciones y subrayó la importancia de cortar el flujo de financiamiento derivado de las exportaciones energéticas de Rusia. En un mensaje dirigido a la ciudadanía y a los socios internacionales, Zelensky afirmó que “cualquiera que busque el fin de esta guerra debe tomar las medidas necesarias para detener la maquinaria bélica de Rusia”. El mandatario pidió a Europa, Estados Unidos, los países del G7 y el G20 dejar de buscar excusas y avanzar en sanciones concretas y aranceles.

Zelensky remarcó que el comercio de petróleo y otros recursos energéticos es uno de los principales motores de financiamiento de la campaña militar rusa. “La guerra de Putin terminará cuando él, y sólo él, ya no pueda continuar con ella. Por eso también son necesarias sanciones contundentes contra los terminales que envían y reciben petróleo ruso”, subrayó el mandatario ucraniano.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, se
El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, se sumó a los reclamos globales por mayores sanciones y subrayó la importancia de cortar el flujo de financiamiento derivado de las exportaciones energéticas de Rusia

El líder de Ucrania agradeció el esfuerzo de sus aliados que decidieron reducir o eliminar las importaciones de energía desde Rusia, y destacó que Europa, a tres años y medio del inicio del conflicto, logró una mayor autonomía respecto a los proveedores rusos. “Es necesario, por supuesto, reducir el consumo de petróleo ruso, lo que sin duda reducirá la capacidad de Rusia para luchar”, señaló.

Zelensky advirtió que el ataque de drones rusos sobre Polonia evidencia que el conflicto afecta a todo el continente.

“Y esto es una advertencia no solo para Polonia, sino para toda Europa. Los drones rusos pueden recorrer distancias mucho mayores. Esta ya es una guerra muy larga, una guerra de las ambiciones, capacidades y presupuesto de Rusia y, por lo tanto, una guerra del petróleo ruso, del gas ruso, del uranio ruso y de otros recursos rusos que llenan las arcas de Putin”, indicó.

En su discurso, el presidente ucraniano detalló que las sanciones deben golpear a la infraestructura global que permite la exportación de crudo y energía rusa. “Están dirigidas a toda la infraestructura de la flota fantasma: capitanes de petroleros, aseguradoras, comerciantes y operadores que realizan negocios con Rusia”, explicó.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Donald TrumpÚltimas Noticias AméricaEstados UnidosRusiaUcraniaVladimir PutinVolodimir ZelenskyPetróleo rusoOTANG20G7

Últimas Noticias

Estados Unidos denunció que el régimen de China manipula documentos históricos para justificar su presión sobre Taiwán

Representantes de la isla insisten en que la Declaración de El Cairo, la Proclamación de Potsdam y el Tratado de San Francisco no reconocieron la autoridad china sobre su territorio

Estados Unidos denunció que el

Estas son las películas más exitosas del momento en Paramount+ Estados Unidos este día

Con el avance de la tecnología y las plataformas de streaming, los amantes del cine pueden disfrutar de tramas y géneros diversos al alcance de un clic

Estas son las películas más

“aka Charlie Sheen” lidera el ranking de las películas más populares de Netflix Estados Unidos

El cine ha experimentado una transformación total desde la llegada de plataformas de streaming, pues ha revolucionado la forma de hacer y mirar películas

“aka Charlie Sheen” lidera el

Ranking de Prime Video en Estados Unidos: estas son las películas más populares del momento

El auge de las plataformas por streaming ha cambiado la forma de ver y disfrutar el cine; Prime Video no se quiere quedar atrás

Ranking de Prime Video en

Clima en Virginia: conoce el estado del tiempo para mañana lunes 15 de septiembre en Reston

Para evitar cualquier imprevisto es crucial conocer el pronóstico del clima para las próximas horas en la ciudad

Clima en Virginia: conoce el
ÚLTIMAS NOTICIAS
La ANMAT prohibió el uso

La ANMAT prohibió el uso de una serie de productos para el cabello y diferentes equipos

Tips Jurídicos: los puestos de diarios se reinventan

El precio de la carne vacuna sigue subiendo en el mundo, pero la Argentina no lo puede aprovechar por el estancamiento del stock

El posible dilema de Economía en los próximos días: vender dólares o dejar que el precio perfore el techo de flotación

Los cuadernos de las coimas a juicio: la historia del amigo del chofer que destapó el caso

INFOBAE AMÉRICA
EEUU, Corea del Sur y

EEUU, Corea del Sur y Japón dieron inicio a sus maniobras conjuntas en respuesta a las amenazas balísticas de Kim Jong-un

Estados Unidos denunció que el régimen de China manipula documentos históricos para justificar su presión sobre Taiwán

La economía china se desploma: la producción industrial y del consumo registraron sus niveles más bajos en casi un año

Batlle Planas, el zen y el automatismo, en una muestra que recorre su otro legado

Incesto, ostentación y tragedia: las claves ocultas tras el legado de las Cleopatras en la historia egipcia

TELESHOW
Los ex Gran Hermano, unidos

Los ex Gran Hermano, unidos por Thiago Medina: los mensajes de Marcos Ginocchio, Nacho Castañares, La Tana y Juli Poggio

El regalo de lujo que L-Gante le dio a su papá tras su inesperada reconciliación: el motivo

Carolina Amoroso compartió tiernas postales de su primer hijo: “Está en nuestros brazos y todavía no podemos creerlo”

Celeste Cid contra los comentarios sobre su aspecto: “No tengo cirugías; soy una mujer de casi 42 años”

Así fue el festejo de cumpleaños de La Barby y el mensaje de Ángel de Brito: “Esta amistad cumplió la mayoría de edad”