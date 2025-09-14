Estados Unidos

Clima en Nueva York: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Por Infobae Noticias

Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué ropa salir este domingo, aquí está el pronóstico del tiempo para las próximas horas en Nueva York.

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 28 grados, la previsión de lluvia será del 61%, con una nubosidad del 52%, mientras que las ráfagas de viento serán de 6 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos UV se pronostica que alcancen un nivel de hasta 5.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 18 grados, mientras que la previsión de precipitación será de 49%, con una nubosidad del 48%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 4 kilómetros por hora en la noche.

El pronóstico del clima en
El pronóstico del clima en Nueva York (Imagen ilustrativa Infobae)

Nueva York es la ciudad más poblada de Estados Unidos y una de las más habitadas en el mundo, ubicada en el estado homónimo en la costa del Océano Atlántico, al noreste del país estadounidense.

En la ciudad neoyorquina el estado del tiempo es principalmente continental húmedo, con inviernos helados, veranos muy calientes y lluvias moderadas que caen durante todo el año, que se vuelven en tormentas durante el verano y nevadas en invierno.

Sin embargo, la cercanía de Nueva York con la costa atlántica ayuda a que los inviernos no sean tan duros, ni los veranos tan calurosos.

El frío y las lluvias constantes provocan la caída de nueve durante el invierno.

Los meses con la temperatura más baja son en entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registra entre julio y agosto.

(Reuters)
(Reuters)

El clima en Estados Unidos

Al ser un país grande, Estados Unidos posee de una enorme variedad de climas, casi todos.

En el lado este de Estados Unidos predominan dos climas principales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

En el noreste estadounidense el clima más importante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y en nieve a lo largo del invierno.

En el sureste de Estados Unidos el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste estadounidense, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

