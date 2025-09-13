Estados Unidos

Habló la viuda de Charlie Kirk tras el asesinato del activista: “Llevará la corona de los mártires”

“Los responsables de la muerte de mi esposo no tiene idea de lo que hicieron”, aseguró Erika Kirk

El vicepresidente estadounidense J. D.
El vicepresidente estadounidense J. D. Vance, su esposa Usha Vance y la esposa del activista conservador asesinado Charlie Kirk, Erika Frantzve, salen del Air Force Two, que transportaba el cuerpo de Kirk, mientras el avión aterrizaba en el aeropuerto de Phoenix, Arizona. REUTERS/Thomas Machowicz

En su primer mensaje tras el asesinato de Charlie Kirk, su viuda, Erika Kirk agradeció a las autoridades locales, estatales y federales por arrestar al sospechoso del crimen, Tyler Robinson. “Trabajaron incansablemente para capturar al asesino de mi esposo y llevarlo ante la justicia”, declaró.

En un emotivo video, la mujer dijo: “Hace dos días mi esposo fue a ver el rostro de su salvador y dios. Quería ser recordado por su coraje. Llevará la corona de los mártires”.

Erika dijo que Kirk “amaba la vida, amaba a Estados Unidos, amaba la naturaleza, Charlie amaba a sus hijos y me amaba a mi con todo su corazón. Quería que todos trajeran el paraíso a la tierra a través del amor que trae criar una familia”.

“Mi esposo perdió su vida por mi, por su nación, por nuestros hijos”, resaltó.

Los responsables de la muerte de mi esposo no tiene idea de lo que hicieron, mataron a Charlie porque predicaba un mensaje de patriotismo, fé y el amor incondicional de dios. Si creían que la misión de mi esposo era fuerte, no tienen idea lo que acaban de desatar en este país y este planeta. Los llantos de esta viuda rebotarán por el mundo”, aseguró Erika Kirk.

El fundador de Turning Point
El fundador de Turning Point USA y su esposa, Erika, construyeron una familia sustentada en la fe cristiana y principios conservadores. (Instagram/@mrserikakirk)

Charlie dijo que si alguna vez se postulaba para un cargo, su máxima prioridad sería revitalizar a la familia estadounidense. Esa era su prioridad”, agregó Erika Kirk.

“Pero sobre todo, Charlie amaba a sus hijos. Y me amaba a mí. Con todo su corazón. Y se aseguraba de que lo supiera todos los días”. Continúa llamándolo un padre “perfecto”, llorando durante sus comentarios.

Hacia el final de su discurso, Erika Kirk insta a los jóvenes a unirse al movimiento político de su difunto esposo. También invita a la gente a hacerse miembro de una iglesia.

Luego envía un mensaje a su difunto esposo: “Prometo que nunca dejaré que tu legado muera”, prometiendo convertir su movimiento en “el acontecimiento más grande que esta nación haya visto jamás”.

