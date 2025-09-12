Miami Beach inicia la transformación de Lincoln Road con una inversión de USD 29,4 millones: así será el nuevo paseo peatonal

Lincoln Road es una famosa calle peatonal en Miami Beach, Florida, conocida por sus tiendas, restaurantes y vida nocturna. (Foto: Opy Morales)

La ciudad de Miami Beach arrancó el 5 de septiembre de 2025 la ampliación y modernización de Lincoln Road, una obra pública de 29,4 millones de dólares que afecta a residentes, comercios y visitantes del principal corredor peatonal y cultural de la ciudad. El proyecto, con una intervención central sobre la Avenida Drexel entre Lincoln Lane South y Lincoln Lane North, busca consolidar una zona exclusiva para peatones y ampliar los espacios públicos y culturales, de acuerdo con el comunicado oficial de Lincoln Road Miami Beach y el reporte de WLRN.

El inicio de la obra se formalizó con una ceremonia en la esquina de Lincoln Road y Drexel Avenue, encabezada por autoridades municipales y representantes del Distrito de Mejoras Comerciales de Lincoln Road (LRBID). La firma Field Operations fue la responsable del diseño arquitectónico, según documentos oficiales de la Municipalidad y Lincoln Road Miami Beach.

Esta etapa corresponde a la Fase II del plan integral de reurbanización del paseo, con antecedentes de intervenciones previas, y responde a políticas municipales orientadas a renovar los espacios públicos y reforzar el atractivo urbano, turístico y comercial del sector, según WLRN y el portal institucional de la ciudad de Miami Beach.

¿Cuáles son las principales obras en la ampliación de Lincoln Road?

El proyecto contempla la transformación total de la Avenida Drexel en un corredor peatonal entre Lincoln Lane South y Lincoln Lane North, la construcción de un nuevo espacio para espectáculos al aire libre en la intersección con Lincoln Road, mejoras en la pavimentación, renovación de aceras y luminarias, ampliación de zonas destinadas a cafeterías y restaurantes, incorporación de paisajismo y bancos, y acondicionamiento de áreas verdes. Estas acciones fueron detalladas por Lincoln Road Miami Beach en su anuncio oficial del 5 de septiembre de 2025.

El rediseño, desarrollado por Field Operations, incluye un anfiteatro al aire libre inspirado en el Miami Modern (MiMo) de Morris Lapidus, de acuerdo con la documentación del proyecto. La obra apunta a fomentar actividades culturales, presentaciones públicas y usos diversos durante todo el año, según voceros municipales citados por WLRN.

El proyecto transforma la Avenida Drexel en un corredor peatonal y suma espacios culturales y comerciales. (Foto: Opy Morales)

¿Quién financia la renovación y cuál es la empresa constructora?

La inversión de 29,4 millones de dólares proviene principalmente de fondos municipales y aportes del Lincoln Road Business Improvement District (LRBID), conforme a lo declarado por la municipalidad y el comunicado institucional del paseo. La ejecución de las obras está a cargo de la contratista Buslam Company Partners Inc., responsable de materializar el diseño de Field Operations, como indica la información publicada en el sitio oficial de la ciudad.

En la ceremonia inaugural, el alcalde de Miami Beach, Steven Meiner, expresó: “Esta inversión garantiza que Lincoln Road se mantenga como un destino emblemático, promoviendo una experiencia peatonal segura y moderna” (Lincoln Road Miami Beach). Lyle Stern, presidente del LRBID, señaló que “la zona está en plena transformación, integrando historia y visión de futuro”.

¿Cuándo terminarán las obras y qué impacto tendrán en comercios y residentes?

Las autoridades municipales, tanto en el comunicado de Lincoln Road Miami Beach como en declaraciones a WLRN, prevén una duración estimada de doce meses para la obra principal, proyectando la finalización durante la segunda mitad de 2026, dependiendo del desarrollo del proyecto y factores externos.

Durante las tareas de remodelación, todos los negocios de Lincoln Road permanecerán abiertos y accesibles para peatones, según confirmaron representantes de la obra y del distrito comercial. Se implementarán rutas peatonales alternativas y campañas informativas para evitar bloqueos, de acuerdo con la información del portal institucional y los informes de WLRN.

El ámbito de intervención elimina el tránsito vehicular en la sección remodelada, expande la superficie peatonal y mejora el mobiliario urbano, puntos que buscan facilitar la actividad comercial, cultural y la movilidad de residentes y turistas, según lo publicado por la Municipalidad de Miami Beach.

La financiación proviene de fondos municipales y del Lincoln Road Business Improvement District (LRBID). (Foto: Opy Morales)

¿Por qué Lincoln Road recibe una renovación y en qué contexto se produce?

Lincoln Road está considerada una de las arterias urbanas más representativas de Miami Beach, con cerca de 8 millones de visitantes anuales antes de la pandemia, de acuerdo con datos suministrados por WLRN. Autoridades y líderes comunitarios consideran que la revitalización responde a la necesidad de actualizar infraestructuras, adaptarse a tendencias de urbanismo peatonal y fortalecer la identidad cultural y comercial de la zona.

Según el Distrito de Mejoras Comerciales, el rediseño pretende atraer más actividades sociales, mejorar la calidad del entorno urbano y contribuir a la competitividad turística frente a otros corredores comerciales de la región. La renovación se inserta dentro de un plan más amplio de recuperación y desarrollo de espacios públicos en la ciudad.

¿Cómo afectará la modernización de Lincoln Road a los visitantes y la vida cotidiana?

La conversión de la Avenida Drexel a zona peatonal y la suma de espacios culturales anticipan cambios en la organización del tránsito y la circulación de personas, una mayor oferta de eventos públicos y nuevos puntos de encuentro para actividades sociales. Comerciantes y residentes experimentarán mayor espacio disponible, pero deberán adaptarse a cambios temporales en los recorridos mientras avancen los trabajos.

De acuerdo con la Municipalidad de Miami Beach, se mantendrán informados a residentes y empresas sobre los avances de la obra y la evolución del cronograma, con actualizaciones periódicas en los canales oficiales.