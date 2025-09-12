Broadway intensifica su rechazo al proyecto de casino en Times Square

La comunidad teatral de Broadway lanza una campaña masiva contra el proyecto de casino en Times Square. REUTERS

La comunidad teatral de Broadway lanzó una campaña masiva para frenar la apertura de un casino en Times Square, una propuesta que ha generado inquietud entre residentes, sindicatos y líderes del sector escénico. La coalición No Times Square Casino, integrada por más de 35 organizaciones como Entertainment Community Fund, Broadway League y sindicatos teatrales, sostiene que la llegada de un casino pondría en riesgo la integridad cultural y económica del distrito teatral más emblemático de Nueva York. Según reportó Broadway News, la iniciativa ha movilizado a una parte importante de la sociedad artística y comercial de la zona.

La coalición 'No Times Square Casino' reúne a más de 35 organizaciones para frenar la iniciativa. (Foto: Opy Morales)

El plan, impulsado por SL Green Realty, Caesars Entertainment y Roc Nation, prevé la construcción del Caesars Palace Times Square en el número 1515 de Broadway. Los desarrolladores aseguran que la obra generaría cerca de 3.800 empleos permanentes junto a beneficios financieros para la ciudad, según confirmaron a Broadway News.

Sin embargo, los críticos advierten que la presencia de un casino agravaría la congestión, podría aumentar la criminalidad y reduciría la asistencia a teatros y restaurantes próximos. "Este proyecto tendría graves repercusiones para la seguridad y vitalidad del sector“, señaló Jason Laks, presidente de la Broadway League, de acuerdo con declaraciones recogidas por Spectrum News NY1.

En información recogida por CasinoBeats, se detalla que la propuesta empresarial incluye un paquete de beneficios comunitarios valorado en USD 250 millones, orientado a fortalecer la seguridad pública y la infraestructura, además del apoyo directo a los trabajadores de Broadway. Sin embargo, quienes se oponen insisten en que el riesgo para unos 100.000 empleos y la posible caída del flujo de visitantes siguen siendo preocupaciones centrales.

La campaña “No Times Square Casino” organizó protestas, actividades en redes sociales y acciones directas. Según Insight the City, integrantes de Broadway Cares/Equity Fights AIDS y residentes de la zona instaron a las autoridades de Nueva York a preservar la identidad cultural de Times Square. Actores y líderes sindicales manifestaron su respaldo al movimiento, insistiendo en la importancia histórica de proteger el distrito frente a cualquier desarrollo que altere su esencia.

Spectrum News NY1 también informó que las autoridades municipales crearon un Comité Asesor Comunitario encargado de analizar los argumentos de ambas partes y emitir una recomendación antes del 30 de septiembre de 2025. Durante las audiencias públicas recientes, se debatió la viabilidad del proyecto y se expusieron posturas encontradas sobre su impacto.

El debate pone en primer plano la discusión sobre el desarrollo urbano y turístico en la ciudad. Miles de firmas y una movilización constante respaldan la idea de que los casinos deben situarse fuera de Times Square, eje cultural y turístico de Nueva York.

Encuestas y temores de la ciudadanía

Como detalló NYPOST, la coalición “No Times Square Casino” argumenta que, después de décadas de revitalización, instalar un casino sería un golpe para la zona. Actualmente, Times Square alberga 41 teatros y recibe millones de visitantes anualmente, consolidándose como uno de los puntos más vibrantes del país.

Según una encuesta citada por NYPOST y encargada a Tulchin Research, dos tercios de los votantes registrados en los alrededores de Times Square (67%) dicen no a la apertura del casino; sólo el 24% la respalda y un 9% se muestra indeciso. La oposición es especialmente alta entre mujeres (73%) y mayores de 55 años (74%), aunque prevalece en todos los grupos demográficos. El sondeo se realizó del 28 de agosto al 2 de septiembre de 2025 y se recogieron opiniones en seis códigos postales clave del distrito.

Los encuestados manifestaron preocupación por el posible aumento de la criminalidad (77%), deterioro de la calidad de vida (75%), mayores problemas de tráfico (74%) y calles más sucias (73%). Además, el 64% aseguró que sería menos proclive a votar por un candidato que respalde el casino.

De acuerdo con NYPOST, los opositores consideran que los casinos lejos de atraer turismo nuevo funcionan como atractivos para apostadores locales, perjudicando a los negocios existentes y vulnerando a sectores de la comunidad.

Críticos advierten que el casino podría aumentar la criminalidad y reducir la asistencia a teatros y restaurantes.

Respuestas empresariales y controversias

A pesar de que los promotores del casino defienden el proyecto e intentan desacreditar a la coalición opositora, respaldándose en apoyos puntuales y figuras públicas, la movilización encabezada por Broadway ha logrado sumar numerosas voces críticas y acciones visibles, como la distribución de folletos anti-casino en la revista Playbill, según constató Infobae.

El desenlace de este debate será clave para el futuro del distrito, donde la defensa de la identidad cultural y artística de Times Square continúa siendo el eje de la campaña ciudadana.