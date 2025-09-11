Un perro policía murió en Hawái tras ser olvidado en un coche patrulla a altas temperaturas

Las autoridades de Hawái informaron que un agente canino murió por exposición a las altas temperaturas dentro de un auto. (Hawai‘i Police Department)

El departamento de Policía de Hawái comunicó la muerte de K9 Archer, un perro de seis años y medio. Archer, un cruce de Belgian Malinois y Pastor Alemán, falleció el 4 de septiembre luego de ser dejado desatendido durante un tiempo considerado “inaceptable” en un automóvil policial, según detalló la institución en un comunicado.

La responsable de Archer, la oficial Sidra Brown, fue identificada por el sitio web del departamento como la manejadora del can. Archer, adquirido en 2021 en Hungría y entrenado en detección de narcóticos, trabajó en varias operaciones junto a Brown. Según los reportes, el perro fue olvidado en el vehículo policial durante su jornada laboral.

Reed Mahuna, jefe de policía interino, expresó que se trató de “una tragedia prevenible” y subrayó que “los perros no deben, bajo ninguna circunstancia, permanecer dentro de un vehículo sin supervisión”. Mahuna afirmó que Archer era considerado “socio, protector y miembro de la familia policial”.

Investigación y medidas tras el incidente

Las autoridades abrieron una investigación para determinar a los responsables de la muerte del agente canino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jefe Mahuna declaró que tanto la unidad como la manejadora estaban “devastados”, y prometió una investigación criminal y administrativa para esclarecer lo sucedido. El departamento revisará sus políticas y procedimientos sobre canes de trabajo para analizar si deben realizar ajustes que eviten que otro hecho similar ocurra en el futuro.

Las autoridades advirtieron que dejar a un perro en un coche, aunque esté a la sombra, con agua o con las ventanillas entreabiertas, no es suficiente para evitar que sufra por el calor. De acuerdo con la National Police Dog Foundation, la instalación de alarmas térmicas en los vehículos policiales son una buena opción para alertar a los encargados si la temperatura sobrepasa niveles seguros para los animales.

La muerte por calor es una de las principales causas de fallecimiento de perros de trabajo, especialmente de los asignados a patrullas. Además del caso del agente canino hawaiano, un perro policía en Georgia falleció en circunstancias similares cuando falló el sistema de aire acondicionado y la alarma térmica del patrullero.

Las muertes de mascotas asociadas al calor

Tan solo este año, alrededor de 130 perros han muerto por permanecer en autos a altas temperaturas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2025, al menos 130 canes han muerto en Estados Unidos a causa de las altas temperaturas dentro de vehículos, mientras que otros 354 han sido rescatados de situaciones parecidas, según cifras de PETA. Las organizaciones de bienestar animal y cuerpos policiales recomiendan nunca dejar un animal en un automóvil por ningún motivo, recordando que muchos casos, al no ser reportados, pueden no entrar en los registros oficiales.

Hechos recientes en diferentes estados ‒como la muerte de otro perro policía en Georgia en 2023 tras un mal funcionamiento del aire acondicionado del coche patrulla‒ muestran la persistencia de este tipo de incidentes y la importancia de establecer protocolos preventivos.