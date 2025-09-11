Estados Unidos

No hay rastros del asesino de Charlie Kirk, pese al intenso operativo de búsqueda que desplegó el FBI para capturarlo

Ante la ausencia de pistas firmes, el organismo federal lanzó un pedido público de información para hallar al francotirador que mató al influyente activista conservador

Román Lejtman

Román Lejtman

Corresponsal en Washington Estados Unidos

Guardar
El activista conservador Charlie Kirk fue asesinado durante un acto masivo en la Universidad del Valle de Utah

(Desde Washington, Estados Unidos) El Buró Federal de Investigaciones (FBI) desplegó todavía sin éxito un intenso operativo de búsqueda para capturar al asesino del activista conservador Charlie Kirk.

Ante la ausencia de pistas firmes, el FBI lanzó una convocatoria publica para acceder a cualquier indicio que permita hallar al francotirador que asesinó a Kirk y conmocionó a los Estados Unidos, al margen de las posiciones ideológicas y las pertenencias partidarias.

Formulario posteado por el FBI
Formulario posteado por el FBI solicitando información al público que permita encontrar al asesino de Charlie Kirk

El FBI incautó dos vídeos tomados con celular que muestra al posible asesino arriba de un techo, en las cercanías del escenario que ocupaba Kirk para contestar las preguntas de los estudiantes que habían llegado a la Universidad del Valle de Utah.

Los videos grabados antes y después del tiroteo muestran a una persona en la azotea del Centro Losee de la Universidad de Utah, a más de 90 metros de donde Kirk estaba hablando.

En uno de los videos que tiene el FBI, un testigo afirma haber visto a alguien correr por el techo y tumbarse. Y en el segundo video, se ve al presunto asesino huyendo del lugar después del tiroteo.

Sobre esos vídeos que duran segundos, el FBI aplicó inteligencia artificial para tratar de identificar al tirador e hizo exhaustivas pericias en el techo del Centro Losee, además de recoger los testimonios de los estudiantes que observaron la escena y la registraron con sus celulares.

“Contamos con todos los recursos dedicados a esta investigación, incluidos los recursos tácticos, operativos, investigativos y de inteligencia”, posteó Robert Bohls, agente especial de la oficina del FBI en Salt Lake City, en la cuenta oficial de X.

En esa misma cuenta de X, el FBI añadió: “Se cree que el tiroteo fue un ataque dirigido y que el tirador disparó desde la azotea de un edificio hacia el lugar del evento público en el patio estudiantil”.

El FBI también tiene el material en crudo de las cámaras de seguridad de la Universidad de Utah, pero es su calidad es muy pobre y llevará horas revisar todo su contenido.

El vídeo que utilizó el FBI para determinar la ubicación del francotirador que asesinó al activista conservador Charlie Kirk.

Minutos después del ataque, el FBI detuvo como sospechoso a George Zinn, que al final probó que no tenía vinculación con la muerte de Kirk. Sin embargo, Zinn quedó encarcelado bajo el cargo de obstrucción de la justicia.

La detención de Zinn provocó un error grave cometido por Kash Patel, director del FBI. Patel aseguró en su cuenta oficial de X que el asesino de Kirk ya estaba detenido. No era cierto.

A continuación, el FBI capturó a un segundo sospechoso: Zachariah Qureshi, que fue puesto en libertad tras un intenso interrogatorio.

Donald Trump y Charlie Kirk
Donald Trump y Charlie Kirk durante un acto del Partido Republicano

La investigación del FBI está bajó fuerte presión política. Donald Trump grabó un discurso en la Casa Blanca, adonde prometió encontrar a los asesinos de Kirk.

Trump y Kirk tenían excelente relación personal, además de las coincidencias ideológicas. Kirk movilizó el voto joven y conservador para apoyar a Trump como candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos.

Trump prometió reprimir la "violencia política" tras el asesinato de Kirk

“Mi administración encontrará a cada uno de los que participaron en esta atrocidad y en otros actos de violencia política, incluidas las organizaciones que los financian y los apoyan”, dijo Trump en un mensaje de cuatro minutos que se grabó en el Salón Oval.

Y completó: “Un asesino intentó silenciar a Charlie con una bala, pero fracasó, porque juntos aseguraremos que su voz, su mensaje y su legado vivan por generaciones. Hoy, por este atroz acto, la voz de Charlie se ha vuelto más grande que nunca”.

Cuando ya era noche en Washington, el FBI aún no tenía indicios firmes para capturar al asesino de Kirk, una figura emblemática para los jóvenes conservadores de Estados Unidos.

Temas Relacionados

Charlie KirkEstados UnidosDonald TrumpFBIKash Patel

Últimas Noticias

¿Cómo estará el clima en Nueva York?

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

¿Cómo estará el clima en

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Houston este jueves 11 de septiembre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Prepárase antes de salir: Este

Clima en Dallas: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Dallas: conoce el

A 24 años del 11 de septiembre, las heridas del ataque terrorista más devastador continúan marcando a Estados Unidos

Familias, sobrevivientes y autoridades participarán en homenajes y jornadas de servicio para rendir tributo a las víctimas

A 24 años del 11

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Washington D. C.

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Prepárate antes de salir: conoce
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sin lluvias y con máximas

Sin lluvias y con máximas de 20°: cómo estará el tiempo en el AMBA y el pronóstico para el resto del país

Una formación del Tren Roca embistió a un micro en Monte Grande: hay 12 heridos y servicio limitado

El resultado electoral en Buenos Aires puso en alerta a otros distritos donde hay acuerdo entre LLA y el PRO de cara a octubre

De cuánto son las Pensiones No Contributivas de ANSES en septiembre 2025

15 frases para enviar por Whatsapp el Día del Maestro 2025

INFOBAE AMÉRICA
Yamandú Orsi propone que el

Yamandú Orsi propone que el fisco pueda levantar secreto bancario sin orden judicial: críticas de la oposición

Científicos uruguayos avistaron tiburones en la expedición al fondo del mar

Por qué la Generación Z impulsa el abandono del alcohol

El Ejército israelí interceptó un misil lanzado por los rebeldes hutíes desde Yemen

El método revolucionario de Aristóteles: enseñar filosofía mientras caminaba

TELESHOW
Carolina Amoroso fue mamá por

Carolina Amoroso fue mamá por primera vez y se conoció el nombre de su hijo

#VivaLaFamilia con Virginia Demo y Delfi Casal: “Nunca me tuviste que pedir nada”

Virginia Gallardo: “Me asusta mucho la política”

Lali definió los tres participantes que seguirán en su team en La Voz Argentina: las nuevas reglas de la fase 2

Adrián Suar con Mario Pergolini recordaron el día que casi terminan a las piñas: “Pocas veces me putearon tanto en mi propia casa”