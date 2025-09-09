Estados Unidos

Satélites de la NASA, la NOAA y SpaceX serán lanzados al espacio para descifrar el impacto del Sol sobre la Tierra

La misión será lanzada el 23 de septiembre para anticipar tormentas solares, proteger a astronautas y evitar fallas en tecnología crítica ante el aumento de la actividad solar

Rossana Marín

Por Rossana Marín

Guardar
La misión IMAP buscará descifrar
La misión IMAP buscará descifrar cómo el Sol moldea los límites del sistema solar desde una posición a 1 millón de millas de la Tierra. (NASA/Princeton/Patrick McPike)

Una flota de tres satélites, impulsada por la colaboración entre la NASA, la NOAA y SpaceX, será lanzada el 23 de septiembre en una misión conjunta que buscará revolucionar el análisis y la predicción del clima espacial, así como ampliar el conocimiento científico sobre la influencia del Sol en la Tierra y el resto del sistema solar.

Las tres naves, dos de la NASA y una de la NOAA, despegarán en un solo cohete bajo el formato de vuelo compartido.

Cada satélite tiene una misión específica, enfocada en distintos aspectos de la relación entre el Sol, la Tierra y el espacio exterior, aspectos que cobran importancia ante el crecimiento del uso de tecnología sensible a los fenómenos solares y la proyección de nuevas misiones tripuladas, como Artemis II y III, hacia la Luna.

La triple misión de NASA
La triple misión de NASA y NOAA reforzará la protección tecnológica ante los efectos del viento solar y la radiación. (NASA/Johns Hopkins APL/Steve Gribben/REUTERS)

Avances en la predicción del clima espacial

El lanzamiento incluye la Sonda de cartografía y aceleración interestelar (IMAP), liderado por la NASA, que abordará una de las grandes incógnitas de la heliosfera: cómo afecta el Sol a todo el sistema solar desde su frontera exterior.

El artefacto funcionará a una distancia de 1 millón de millas de la Tierra, ubicado en el punto Lagrange 1, posición estratégica que le permitirá captar cambios en la heliosfera en lapsos cortos.

Nicola Fox, administradora asociada de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA, explicó que “la IMAP será una pieza clave para resolver un antiguo rompecabezas de la heliosfera: la influencia del Sol en nuestro sistema solar”.

Agregó que “estos eventos pueden tener consecuencias devastadoras a corto y largo plazo para los astronautas, las naves espaciales y, por supuesto, la tecnología a bordo”. Además, resaltó la importancia del estudio para la protección de los satélites, las comunicaciones y las redes eléctricas en la Tierra.

El sistema iAlert de IMAP
El sistema iAlert de IMAP permitirá evaluar cambios en el clima espacial con datos en tiempo real sobre partículas y campos magnéticos. (NASA/Amber Jean Notvest)

Junto a la IMAP, se lanzará el satélite de Seguimiento del clima espacial (SWFO), la primera sonda dedicada exclusivamente al monitoreo del clima espacial de la NOAA. Esta nave actuará como sistema de alerta temprana y permitirá anticipar tormentas solares capaces de poner en peligro misiones espaciales, tecnología y la seguridad de vuelos en la atmósfera terrestre.

Observación de la exosfera terrestre

El tercer elemento de la misión es el Observatorio Geocorona Carruthers, también de la NASA, dedicado a observar la exosfera de la Tierra, considerada parte del escudo planetario frente a las amenazas procedentes del espacio. Este pequeño satélite lleva el nombre de George Carruthers, creador del instrumento que, en la misión Apollo 16, permitió la primera fotografía de la geocorona.

Según los expertos, la ubicación de los tres satélites en el punto Lagrange 1 beneficiará la protección de futuras misiones tripuladas a la Luna, como Artemis II y III, ya que ofrecerán información en tiempo real sobre tormentas de radiación que resultan peligrosas para los astronautas.

Dave McComas, investigador principal de IMAP, explicó que la misión se enfocará en el seguimiento de los átomos neutros energéticos (ENA), denominados por los científicos “mensajeros cósmicos”.

Con instrumentación avanzada, la flota
Con instrumentación avanzada, la flota de satélites abordará la vulnerabilidad de la infraestructura global ante eventos solares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Señaló que “al rastrearlos, creamos un gran mapa de la heliosfera que ayuda a comprender el modelado de sus límites: desde el movimiento del Sol en nuestra galaxia, la presión de los campos magnéticos del exterior y los cambios en el interior originados por el viento solar”.

Flota avanzada para la nueva era del espacio

El sistema de alerta iAlert de la IMAP transmitirá datos en tiempo real sobre el viento solar, partículas energéticas y campos magnéticos, factores esenciales para la predicción del clima espacial y la protección de infraestructuras críticas y tripulaciones.

Fox destacó que estos dispositivos conforman una gran extensión de observatorios espaciales y recalcó: “todos desempeñan un rol sumamente relevante, y juntos constituyen una suerte de gran observatorio meteorológico espacial”. Añadió que “a medida que lanzamos nuevas misiones, ellas cuentan con instrumentación avanzada capaz de realizar mediciones mucho más precisas”.

El lanzamiento de estos dispositivos ocurre en un momento decisivo, ya que gran parte de los instrumentos de observación solar en uso presentan varios años de servicio, al tiempo que la dependencia global de la tecnología expone a la sociedad y la infraestructura a los efectos del clima espacial.

Temas Relacionados

NASANOAASpaceXSatélitesClima espacialArtemis IISolestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

Crisis inmobiliaria en EEUU: propietarios se ven obligados a rematar sus predios en venta ante la falta de compradores

Ciudades como Austin, Miami, Chicago, Los Ángeles y Denver son las más afectadas

Crisis inmobiliaria en EEUU: propietarios

“Golden” de HUNTR/X domina el ranking Apple Estados Unidos: las 10 canciones más escuchadas de hoy

Empresas de la industria musical han encontrado en las plataformas de streaming una manera de llegar a más personas y países

“Golden” de HUNTR/X domina el

Clima en Virginia: conoce el estado del tiempo para mañana martes 9 de septiembre en Reston

Estar al tanto de las condiciones meteorológicas de las próximas horas en la ciudad te permitirá tomar decisiones más informadas para poder disfrutas de tu día con tranquilidad y sin sorpresas

Clima en Virginia: conoce el

Clima en Virginia: aquí está el pronóstico del tiempo para este martes 9 de septiembre en Ashburn

Saber las condiciones meteorológicas de las próximas horas puede hacer la diferencia entre un día exitoso o uno lleno de imprevistos

Clima en Virginia: aquí está

Clima en Texas: conoce el pronóstico del tiempo para este martes 9 de septiembre en San Antonio

Entérate de la probabilidad de precipitaciones, temperatura máxima y mínima, así como fuerza del viento para las siguientes horas en la ciudad texana

Clima en Texas: conoce el
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo los looks deportivos de

Cómo los looks deportivos de Adam Sandler se volvieron símbolo de autenticidad

Un microorganismo clave para la vida en los océanos está en peligro por el cambio climático

La víctima del ex fiscal Julio Castro cargó contra el juez Axel López: “Prioriza la situación del condenado”

Oscar Liberman, el candidato de LLA que ganó en su sección: “Tenemos que producir cambios”

Emmanuel Álvarez Agis: “Para el mercado financiero lo más difícil de digerir son las sorpresas”

INFOBAE AMÉRICA
Un barco de la flotilla

Un barco de la flotilla humanitaria rumbo a Gaza sufrió daños en Túnez: las autoridades descartaron un ataque con dron

Corea del Sur da el siguiente paso en la ONU para el restablecimiento de las sanciones contra Irán

Estados Unidos mantiene la presión sobre el juez del Tribunal Supremo de Brasil que encabeza el proceso contra Bolsonaro

Otra amenaza de Kim Jong-un: supervisó la prueba de un nuevo motor de cohete para misiles balísticos intercontinentales

Investigan al presidente de Bolivia Luis Arce por abandono de mujer embarazada

TELESHOW
Lali Espósito contó por qué

Lali Espósito contó por qué no piensa en casarse con Pedro Rosemblat: “Ni loca, es un gastadero de plata”

La conmovedora foto de Pampita con su hija Blanca, a 13 años de su muerte

Zaira Nara habló de los rumores de romance con Vico D’Alessandro y otra famosa reconoció que salió con el actor

Fede Bal se filmó haciéndose una colonoscopía a 5 años de su cáncer de colon: “A tiempo, te salva la vida”

Furia de Gran Hermano apuntó contra Georgina Barbarossa y la conductora le respondió: “No me gustó su juego agresivo”