Estados Unidos

El DOJ acusó a DeCarlos Brown Jr. por el asesinato de Iryna Zarutska; podría ser condenado a pena de muerte

La ciudadana ucraniana de 23 años había llegado a Estados Unidos tras escapar de la guerra en su país

Rossana Marín

Una mujer ucraniana asesinada a puñaladas en una estación de tren en Estados Unidos. Créditos: WBTV

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) presentó cargos federales contra DeCarlos Brown Jr. por el asesinato de Iryna Zarutska en el tren ligero de Charlotte, Carolina del Norte, hecho que lo expone a la posible pena de muerte, según anunciaron autoridades federales este martes.

De acuerdo al DOJ, Brown, de 34 años, enfrenta imputaciones por cometer un acto que provocó la muerte de una persona en un sistema de transporte masivo, un delito que contempla como sanción máxima la cadena perpetua o la pena de muerte.

“Este brutal ataque a una mujer inocente que solo intentaba llegar a su destino es un ataque al modo de vida estadounidense. Iryna merece justicia y vamos a asegurarnos de que ella y su familia la reciban”, afirmó en un comunicado Russ Ferguson, fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Carolina del Norte.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente a DeCarlos Brown Jr. por el asesinato de Iryna Zarutska. (Sistema de transporte público del área de Charlotte)

El caso involucra la muerte de Iryna Zarutska, ciudadana ucraniana de 23 años que había llegado a Estados Unidos tras escapar de la guerra en su país. Según consta en la denuncia federal, Zarutska fue apuñalada la noche del 22 de agosto en un vagón de la línea Lynx Blue Line, mientras regresaba a casa después del trabajo.

El ataque quedó grabado en las cámaras de seguridad, imágenes que alimentaron la indignación en todo Estados Unidos tras su divulgación.

Durante una rueda de prensa, Ferguson calificó el crimen como un “acto terrorista” y señaló que ya se ha comunicado con la madre y el tío de Zarutska para informarles sobre el avance de los cargos federales. “Nadie debería viajar con miedo en el tren ligero”, declaró el fiscal, visiblemente conmovido, según reportó la prensa local.

La respuesta oficial incluyó a la alcaldesa de Charlotte, Vi Lyles, quien anunció el refuerzo inmediato de la presencia de seguridad en los trenes urbanos tras la ola de indignación generada por el asesinato. “Mientras reflexiono sobre el trágico asesinato de Iryna Zarutska, mi corazón sigue con su familia y con la comunidad”, expresó Lyles en un comunicado oficial.

Iryna Zarutska, de 23 años, fue apuñalada fatalmente el 22 de agosto mientras viajaba en el tren ligero de Charlotte. (Instagram/Iryna Zarutska/REUTERS)

Por su parte, el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, enfatizó en redes sociales que el departamento evalúa la responsabilidad de la ciudad y el sistema de transporte debido a la “falta de protección” que sufrió la víctima. “Si los alcaldes no pueden mantener seguros los trenes y autobuses, no merecen el dinero de los contribuyentes”, subrayó Duffy tras conocerse que en el momento del ataque no había personal de seguridad a bordo.

El historial judicial de DeCarlos Brown Jr. incluye 14 causas previas, entre ellas robo con arma peligrosa, según antecedentes recabados por el Departamento de Correccionales de Carolina del Norte y citados en medios nacionales. Pese a ese historial, Brown se encontraba en libertad antes del ataque.

El caso sigue en investigación conjunta del FBI y el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg. Brown permanece detenido y su próxima comparecencia está fijada para el 19 de septiembre. El Departamento de Justicia no ha confirmado si la acusación federal contempla coordinar acciones con la Casa Blanca.

La familia de Zarutska, que había expresado su deseo de mantenerla sepultada en Estados Unidos, agradeció la decisión de las autoridades federales. “No, ella amaba a Estados Unidos, la enterraremos aquí”, comunicaron, según declaraciones de Ferguson.

