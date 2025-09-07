Estados Unidos

Estos son los 10 mejores estados para residir en EEUU en 2025

El estudio que evaluó los terriorios nacionales utilizó cinco categorías fundamentales para medir su habitabilidad: asequibilidad, economía, educación y salud, calidad de vida y seguridad

Por Daniela Mérida

Un nuevo estudio reveló los
Un nuevo estudio reveló los mejores estados para vivir en Estados Unidos. (REUTERS/Jose Luis Gonzalez)

El ranking 2025 de los “Mejores estados para vivir en Estados Unidos”, basado en un estudio de WalletHub, clasifica a los territorios estadounidenses según cinco factores centrales: asequibilidad, economía, educación y salud, calidad de vida y seguridad. Cada apartado fue evaluado con diversos subfactores específicos, como tasas de desempleo, esperanza de vida, tiempo promedio de traslados y cantidad de museos por habitante.

De acuerdo con la publicación, la ponderación de los resultados y el análisis integral definieron un listado en el que predomina la presencia de estados del noreste, aunque también aparecen representantes del Midwest y el Southeast. El top 10 fue determinado por el rendimiento destacado de cada entidad en las áreas analizadas, sin priorizar una sobre las otras.

La selección apunta a guiar a quienes buscan trasladar su residencia, presentando datos objetivos sobre condiciones sociales, económicas y de infraestructura pública en cada entidad. A continuación se detallan los diez primeros lugares del ranking junto a sus características principales.

Los diez mejores estados de EEUU para vivir en 2025

  • Massachusetts
    • Ocupa el primer puesto con la menor tasa de muertes prematuras del país. La mediana de ingresos familiares supera los 101.000 dólares. Registra destacados indicadores en salud, educación y acceso a servicios públicos, pese al alto costo de la vivienda.
  • Idaho
    • Registra el segundo índice de criminalidad más bajo a nivel nacional y bajos niveles de desempleo. Su economía exhibe un crecimiento acelerado, con costos de vida inferiores a los de sus estados vecinos y amplia oferta de entornos naturales.
  • Nueva Jersey
    • Muestra excelentes resultados en economía, acceso a centros recreativos y salud pública. Los residentes tienen gran expectativa de vida y acceso a playas, además de cercanía con ciudades como Nueva York y Filadelfia.
New Jersey se ubica en
New Jersey se ubica en la tercera posición debido a su economía estable y acceso a la salud pública. (REUTERS/Eduardo Muñoz)
  • Wisconsin
    • Se distingue por sus viviendas asequibles y razonables tasas de impuestos a la propiedad. Dispone de un sistema hospitalario público robusto y buena conectividad con grandes ciudades y la costa de los Grandes Lagos.
  • Minnesota
    • Reconocido por la calidad de sus escuelas y bajas tasas de pobreza. Sus principales urbes, las Twin Cities, ofrecen oportunidades laborales y numerosas propuestas culturales, junto a requisitos de seguridad favorables.
  • Florida
    • A pesar de los altos precios en el sector inmobiliario, mantiene un entorno fiscal beneficioso y alto número de restaurantes per cápita, sumado a la cercanía de playas accesibles para residentes de todas las edades.
Florida fue de los pocos
Florida fue de los pocos estados al sur que logró ubicarse dentro del top 10. (REUTERS/Marco Bello/Archivo)
  • New Hampshire
    • Lidera el país en el menor porcentaje de población en pobreza y tiene el menor nivel de criminalidad. El 4.º lugar en adultos con secundaria o estudios superiores refuerza su posición en el ranking.
  • Utah
    • Registra una de las tasas de pobreza más bajas del país y la menor media de horas laborales. La calidad de vida está respaldada por su extensa red de parques nacionales y esperanza de vida elevada.
  • Nueva York
    • Destaca por su elevada concentración de museos, centros artísticos y restaurantes. Ofrece robustos sistemas escolares y sanitarios, siendo atractivo no solo por Nueva York ciudad, sino también por el resto de sus regiones.
  • Pensilvania
    • Cierra el top 10 por su equilibrio en educación, salud, calidad de vida y seguridad, con ciudades principales como Filadelfia y Pittsburgh que facilitan el acceso a distintos servicios y oportunidades locales.

