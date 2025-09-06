Un hombre recupera su anillo de graduación 56 años después de perderlo en el estrecho de Long Island: “Es un milagro”

Un hombre recupera su anillo de graduación 56 años después de perderlo en Long Island (Captura de video)

La historia de Alfred DiStefano y su anillo de graduación perdido ilustra cómo el azar, la tecnología y la solidaridad pueden confluir para tejer reencuentros inesperados, incluso después de cinco décadas.

El reciente hallazgo y devolución de su anillo en Long Island, Estados Unidos, se convirtieron para DiStefano en “un milagro”, y para quienes participaron en la búsqueda, en una verdadera lección de generosidad y valores humanos.

El día que Alfred DiStefano perdió su anillo

El anillo fue perdido en los años sesenta (Captura de video)

Para Alfred DiStefano, la memoria del día en que perdió su anillo de graduación se había difuminado entre los recuerdos de la juventud y la vida que siguió su curso. Corría el final de los años sesenta cuando, durante una salida en Cedar Beach, Long Island Sound, todo cambió en un instante: “Recuerdo vagamente estar parado en un muelle o embarcadero... Cuando el anillo se resbaló y cayó al agua”.

Aquel objeto, símbolo de su paso por la Fordham University y de una etapa fundamental de su vida, desapareció para siempre bajo las aguas, mientras la cotidianidad continuaba.

Durante años, el anillo permaneció sumido en el olvido físico aunque todavía formaba parte de la historia personal de DiStefano; un episodio relegado a la anécdota familiar, sin que existieran expectativas reales de recuperación.

El hallazgo inesperado de David Orlowski

El hallazgo del anillo fue posible gracias a un detector de metales y la colaboración en redes sociales (Captura de video)

Mucho tiempo después, en una playa de Long Island y con la marea baja, David Orlowski, aficionado al detector de metales, protagonizó el siguiente capítulo de esta historia.

Orlowski, habituado a explorar la zona y encontrar joyas extraviadas, describió la situación con simpleza y experiencia en diálogo con ABC 7: “Se meten en el agua, te encogen las manos y ahí va el anillo”.

Mientras recorría la playa, un fuerte “ping” de su detector lo llevó a excavar más de un pie de profundidad; allí apareció la banda de oro blanco y rubí, con detalles personalizados: el nombre de la Fordham University y la inscripción de un nombre en el interior.

Lejos de quedarse con el hallazgo o buscar beneficiarse de él, Orlowski decidió buscar al legítimo propietario. Él mismo reconoció que fue gracias a su esposa que tomó la decisión correcta: “Ella dice: ‘Bueno, si perdieras tu anillo, ¿no querrías que te lo devolvieran?’ Y así fue. La pregunta, respondida”, explicó al mismo medio.

Un caso de investigación y colaboración comunitaria

Orlowski se apoyó en las pistas grabadas en la joya y en las redes sociales para la tarea de identificación. Dedicó unos minutos a buscar y logró dar con el grupo de Facebook de la reunión de la generación de 1969 de Fordham University.

Allí, la moderadora Karen Manning quedó tan impresionada con la honestidad de Orlowski que asumió el desafío de rastrear al dueño correcto: “Podría haberlo vendido y haber ganado algo de dinero con ello, pero restauró mi fe en la humanidad“.

La combinación de la tecnología, la buena voluntad de Orlowski y el compromiso de Manning hizo posible que el mensaje llegara a DiStefano. Así, tras más de medio siglo, la historia encontró su giro inesperado.

Alfred DiStefano calificó la recuperación de su anillo como 'un milagro' y agradeció a los involucrados (Captura de video)

Reacciones: honestidad, gratitud y valores humanos

Cuando DiStefano recibió finalmente el anillo por correo, después de 56 años de ausencia, no solo pudo recuperar una joya material. El reencuentro con la banda de oro blanco y el rubí lo emocionó profundamente, más aún considerando el tiempo transcurrido y el ímpetu de desconocidos por restituir algo tan simbólico: “El Dr. DiStefano lo considera un milagro y envió un hermoso regalo de agradecimiento a Orlowski a través de la dirección del remitente”.

Este hecho trasciende el relato de la recuperación de un objeto perdido. La cadena de honestidad, empatía y colaboración surgida en torno a un simple anillo es reflejo de cómo los pequeños actos pueden restaurar la fe en la comunidad y en la humanidad. Orlowski y Manning, con sus elecciones, ejemplificaron los valores de solidaridad y altruismo, mientras que para DiStefano el reencuentro fue “un milagro”.

Así, la historia de un anillo perdido y hallado tras 56 años se convierte en símbolo de esperanza, honestidad y del poder de los actos desinteresados para transformar vidas y restaurar la confianza entre desconocidos.