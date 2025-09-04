Estados Unidos

Lo detuvieron bajo sospecha de homicidio, pero la policía revisó su auto y encontró lo impensable

Un hombre de Illinois enfrenta la justicia por el asesinato de su esposa y su intento por ocultar el cadáver

Por Daniela Mérida

Las autoridades arrestaron a Finney
Las autoridades arrestaron a Finney por el asesinato de su esposa, cuyo cadáver trató de ocultar. (Jefferson County Sheriff's Office)

John W. Finney, de 51 años, ha sido acusado de asesinato en primer grado luego de que las autoridades encontraran el cuerpo sin vida de su esposa, Amy J. Finney, de 42 años, dentro de su automóvil, según la Oficina del Sheriff del Condado de Jefferson, en Illinois. La investigación comenzó el lunes 1 de septiembre, cuando se reportó un posible homicidio alrededor de las 20:00.

Tras recibir la alerta con una descripción del sospechoso y su vehículo, la policía localizó una Ford Escape gris 2007. Un agente del Departamento de Policía de Christopher siguió el auto por la carretera estatal 148 hasta que otras patrullas se sumaron y detuvieron al conductor, identificado como Finney.

Durante la inspección del vehículo, los agentes hallaron el cadáver de una mujer, posteriormente identificado como el de Amy J. Finney. La víctima fue puesta bajo custodia de la oficina del forense del Condado de Perry, señala la oficina del sheriff.

Hallazgo y evidencias en la residencia

La esposa de Finney fue
La esposa de Finney fue asesinada con un arma de fuego tras una disputa doméstica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De manera paralela, oficiales registraron la casa de los Finney en Mt. Vernon, donde identificaron indicios que, según los investigadores, “respaldan la hipótesis de que Amy Finney fue asesinada ahí”, refirió la Oficina del Sheriff del Condado de Jefferson. Según el comunicado, la evidencia preliminar apunta a que Amy falleció por una herida de arma de fuego tras una disputa doméstica.

John Finney fue detenido y permanece en la cárcel del condado de Jefferson, a la espera de una audiencia de detención previa al juicio, detalló la fuente. Hasta este momento, no se ha confirmado si el sospechoso ha presentado una declaración ante el tribunal o si cuenta ya con representación legal.

Posibles sentencias para Finney

La sentencia mínima para Finney
La sentencia mínima para Finney será de 20 años de prisión, de acuerdo con las leyes de Illinois. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las posibles consecuencias legales para John W. Finney ante una acusación de asesinato en primer grado en Illinois están determinadas por el Código Penal de Illinois (Illinois Compiled Statutes, 720 ILCS 5/9-1). Este estatuto establece que el asesinato en primer grado es un delito grave de clase M (“felony of the first degree”), uno de los delitos más severos en el estado.

De acuerdo con el código penal vigente, las penas posibles incluyen:

  • Prisión de por vida o una condena no menor a 20 años sin posibilidad de libertad condicional si concurren agravantes estipulados por la ley, como el uso de arma de fuego, circunstancias especialmente violentas o la muerte durante un delito doméstico.
  • En los casos donde no se aplican circunstancias agravantes, la sentencia mínima prevista suele ser de 20 años de prisión, y puede llegar hasta los 60 años.
  • Para determinados asesinatos relacionados con violencia doméstica, el juez puede establecer condiciones adicionales en la sentencia, como restricciones de contacto familiar.

Illinois abolió la pena de muerte en 2011, por lo que la cadena perpetua es la sanción máxima.

