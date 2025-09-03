Estados Unidos

Florida anunció el fin de todas las vacunas obligatorias para estudiantes y trabajadores

Actualmente, los 50 estados de EE.UU. mantienen algún tipo de requisito de vacunación para el ingreso escolar

Rossana Marín

Por Rossana Marín

Florida se convertiría en el primer estado de Estados Unidos en eliminar todos los mandatos de vacunación, incluidas las exigencias para escolares. (REUTERS/Marco Bello)

Florida planea convertirse en el primer estado de Estados Unidos en eliminar por completo los mandatos de vacunación, una decisión que abarca desde los requisitos para que los niños asistan a la escuela hasta otras normas establecidas de inmunización.

El anuncio, realizado el miércoles 3 de septiembre por el cirujano general estatal, Dr. Joseph A. Ladapo, junto al gobernador Ron DeSantis, marca un cambio profundo en las políticas de salud pública de la región.

“¿Quién soy yo para decirte qué debe poner tu hijo en su cuerpo?”, preguntó Ladapo durante un acto celebrado en Valrico, cerca de Tampa. “Tu cuerpo es un regalo de Dios”, agregó el funcionario ante los aplausos de los presentes.

La administración estatal, liderada por DeSantis, argumenta que pretende respetar la libertad individual y los derechos parentales sobre las decisiones médicas. Ladapo, que se ha manifestado en reiteradas ocasiones en contra de los beneficios de las vacunas aprobadas, afirmó: “trabajaremos para poner fin a todos los mandatos de vacunas. Cada uno de ellos está mal y rezuma desprecio y esclavitud”.

El anuncio oficial lo hicieron el gobernador Ron DeSantis y el Dr. Joseph A. Ladapo, cirujano general del estado. (AP Foto/Chris O'Meara)

Actualmente, los 50 estados de EE.UU. mantienen algún tipo de requisito de vacunación para el ingreso escolar, aunque todos admiten exenciones médicas y, en su mayoría, también religiosas o personales.

De acuerdo con datos de KFF, una organización dedicada al análisis de políticas sanitarias, el número de estudiantes con exenciones ha aumentado recientemente y las tasas de inmunización vienen descendiendo a nivel nacional.

Proceso legal y críticas

Aún no queda claro cómo llevará a cabo Florida la eliminación de sus actuales mandatos de vacunación. Ladapo aseguró que el Departamento de Salud dirigido por él eliminará las directrices respectivas y que “los legisladores estatales deberán tomar decisiones” para completar la modificación. “Así es como esto se vuelve posible”, puntualizó.

La nueva política pondría fin a los requisitos de vacunación para enfermedades como sarampión, paperas y rubéola en las escuelas públicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El anuncio ha generado una nueva ola de críticas de parte de profesionales de la salud pública. Ladapo ya enfrentó señalamientos anteriormente al permitir que padres eligieran si enviaban o no a sus hijos vacunados al colegio durante un brote de sarampión en Weston, en 2024.

Tal decisión contradecía guías científicas consolidadas para el control de enfermedades contagiosas, publicó The New York Times. El propio Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) emitió un reproche público en 2023 por la desinformación difundida sobre inmunizaciones contra el Covid.

En Florida, la legislación vigente exige que los niños se vacunen contra enfermedades como sarampión, paperas y rubéola para poder asistir a clase. Además de las exenciones médicas y religiosas, la ley establece obligaciones para los centros educativos en cuanto a verificación, seguimiento y reporte de la cobertura de vacunación estudiantil.

Libertad médica y nueva comisión

El gobernador DeSantis, quien nombró a Ladapo cirujano general en 2021, reiteró su postura: “no creo que ningún estado haya hecho ni remotamente lo que Florida ha hecho”, comentó durante la presentación.

El gobernador DeSantis dijo que busca alinear la política estatal con la libertad médica y los derechos parentales. (EFE/Cristobal Herrera Ulashkevich)

DeSantis adelantó que colaborará con la Legislatura estatal para derogar cualquier ley que impongan vacunas, incluyendo las destinadas al entorno escolar: “quiero que esto esté alineado con la libertad médica, el consentimiento informado y los derechos de los padres”.

En simultáneo, DeSantis anunció la creación de una comisión para la política de vacunación, que tendrá como objetivo formular recomendaciones que refuercen esos ejes. El grupo estará presidido por Casey DeSantis, esposa del gobernador y actual primera dama del estado.

Según palabras del mandatario, el panel buscará alinear las acciones de Florida con las metas señaladas por figuras como Robert F. Kennedy Jr., reconocido crítico de las vacunas y actual secretario de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.

“Ya hemos hecho mucho, pero queremos mantenernos a la vanguardia”, sostuvo DeSantis. “Pienso que nadie debería ser discriminado por este tipo de decisiones”, concluyó el gobernador durante la presentación.

