Estados Unidos

Fueron a atender una denuncia por maltrato animal, pero se toparon un caso más alarmante

Las autoridades de Ohio rescataron a 13 niños de una casa en Tolero que los mantenía en condiciones deplorables como heces humanas en el suelo

Por Daniela Mérida

Trece menores fueron rescatados de
Trece menores fueron rescatados de condiciones deplorables en una casa de Ohio. (Captura de pantalla WTOL)

Trece niños menores de catorce años fueron encontrados viviendo en condiciones consideradas “deplorables” en una casa ubicada en el bloque 300 de Raymer Boulevard de Toledo, Ohio, según informó el departamento de policía local. Las autoridades localizaron a los menores tras responder a una denuncia por maltrato animal el domingo 10 de agosto poco después de las 18:30 horas.

Una vez en el lugar, los oficiales hallaron a los niños en un entorno que ponía en peligro su salud, con reportes de “múltiples picaduras de insectos” en los menores, infestaciones de insectos, y la presencia de “heces humanas en el piso”, de acuerdo con documentos judiciales citados por ABC News. Según los reportes, tampoco había “inodoro o ducha en funcionamiento” dentro de la propiedad, donde además “no se almacenaba comida en la cocina” y “animales no atendidos” orinaban y defecaban en el piso.

De acuerdo con los documentos oficiales, los niños “parecían muy sucios”, como si no se hubieran bañado en varios días. Imágenes de cámaras corporales liberadas por la policía muestran a los agentes reaccionando al intenso olor al ingresar a la vivienda, mientras los menores conversaban entre sí.

Acusaciones para los adultos responsables y antecedentes

Al menos tres personas fueron
Al menos tres personas fueron arrestadas por maltrato infantil, entre ellas, Angel Oliveri de 25 años. (Captura de pantalla WTOL)

Tras la intervención policial, Angel Lambert, de 32 años, fue acusada de ocho cargos de poner en peligro a menores, mientras que Cassandra A. Lambert, de 27 años, y Ángel Oliveri III, de 25 años, enfrentan cinco cargos por la misma causa. Todos los acusados, residentes de la vivienda, fueron detenidos y presentados ante un tribunal; el lunes posterior, comparecieron ante el juez, se declararon no culpables y quedaron en libertad bajo palabra, con la prohibición de tener contacto con los niños.

De acuerdo con la investigación, Angel Lambert es madre de ocho de los niños presentes en el domicilio, mientras que los otros cinco son hijos de Cassandra Lambert y Angel Oliveri. Los registros judiciales muestran que Lambert ya tenía antecedentes, pues en 2022 fue condenada por un cargo previo de poner en peligro a menores cuando la policía encontró a sus hijos en una situación insalubre en otra residencia. En aquella ocasión, la justicia suspendió su tiempo en prisión y la sometió a un año de libertad condicional con la obligación de tomar clases de crianza.

Condiciones de la vivienda y acciones de Children Services

Los agentes hallaron heces humanas
Los agentes hallaron heces humanas y de animales en el suelo de la casa. (Captura de pantalla WTOL)

El domicilio es una casa de tres habitaciones y un baño, construida en 1918 y propiedad de Jacob Conine, conforme a datos del Auditor del Condado de Lucas, citados por Toledo Blade. Las condiciones precarias fueron descritas por los agentes intervinientes: además de la falta de sanitarios y alimentos, la presencia de animales sin cuidado y la suciedad generalizada componían un entorno hostil para los menores.

Los 13 niños fueron puestos bajo custodia temporal por los Servicios de Protección Infantil del condado. Un portavoz del organismo declaró que el personal continúa evaluando la situación y priorizando la seguridad a largo plazo de los menores. Un familiar consultado por WTVG declaró que los niños se encuentran con otros parientes y que actualmente están bien y reciben atención adecuada.

La policía de Toledo divulgó videos de cámaras corporales en los que los agentes preguntaron a uno de los adultos: “¿Crees que estas condiciones de vida son aceptables para niños?”, a lo que Oliveri respondió: “No, no lo creo”. Otro agente manifestó que aunque un adulto decida vivir en tales condiciones, “los niños no eligieron esto”. Las autoridades manifestaron que los hechos serán seguidos por la corte y las instancias de protección infantil.

OhioToledomaltrato infantilhacinamientoestados-unidos-noticias

