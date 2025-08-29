La famosa boya gigante de colores de Key West desaparecerá por un año, esta es la razón

La boya del Southernmost Point en Key West será reemplazada temporalmente por una réplica debido a los trabajos de restauración que se extenderán durante un año. (Wikipedia)

El icónico punto turístico de Key West, conocido como el Southernmost Point Buoy, dejará de recibir visitantes este mes a causa de una intervención urbana que lo mantendrá fuera de acceso durante al menos un año.

La famosa boya de colores será sustituida temporalmente por una réplica desde el jueves 4 de septiembre, informó el Miami Herald, en el marco de los trabajos de renovación en la plaza ubicada en la confluencia de South y Whitehead Street, en la zona sur de la isla.

De acuerdo con datos del mismo diario, la decisión responde al deterioro de la infraestructura en el área, afectada durante años por fenómenos meteorológicos y erosión.

La administración local determinó cerrar la intersección y el acceso al emplazamiento original para llevar a cabo restauraciones sobre el malecón, el pavimento y la renovación total del espacio que rodea la boya, uno de los puntos más fotografiados de los Estados Unidos continentales.

Key West renovará la plaza del Southernmost Point Buoy para mitigar los daños ocasionados por la erosión y las tormentas en la zona costera. (southernmostpointbuoy.co)

La réplica temporal se instalará en el extremo marítimo de Duval Street Pocket Park, situado en el 1400 de Duval Street, a solo una cuadra del punto original. La estatua de Bishop Albert Kee, una figura emblemática previamente ubicada cerca de la boya, se trasladará hasta la entrada del nuevo parque para acompañar la experiencia de quienes visiten la ciudad durante el cierre, según precisó el Miami Herald.

Quienes planeen desplazarse a los Cayos de Florida durante los eventos festivos de Labor Day o el tributo de cuatro días a Jimmy Buffett —con actividades como desfiles y conciertos previstos del viernes al lunes— podrán todavía acceder al monumento original hasta la fecha indicada en septiembre.

Qué es el Southernmost Point Buoy

El cierre marca una pausa significativa en la historia reciente del Southernmost Point Buoy, pero no es la primera vez que el sitio acapara la atención nacional. El bloque de hormigón semiesférico fue instalado en 1983 por la ciudad de Key West para destacar el punto más meridional de la parte continental de los Estados Unidos.

El monumento de colores vibrantes, situado en la esquina de South y Whitehead Street, es considerado uno de los puntos más fotografiados de Estados Unidos. (Ayuntamiento de Key West)

Pese a que un punto más al sur existe dentro de una base naval cercana, el hito se consagró como referencia turística y cultural, revirtiendo el uso previo del terreno, que estaba solo delimitado por una señal colgante blanca.

Inspirada en colores vivos —especialmente rojo, negro y amarillo— y marcada por la frase “90 millas a Cuba”, la boya se convirtió en destino obligado para millones de turistas.

Directivos municipales explicaron al Miami Herald que la obra “responde a una necesidad de conservación tras años de impactos por tormentas y el desgaste natural”. Además, la planificación incluye el reforzamiento de la barrera costera y la adecuación de la ruta peatonal que conecta con los negocios y hoteles cercanos a la playa.

La señal marca el punto más al sur del territorio continental estadounidense, con la inscripción “90 millas a Cuba” destacada sobre el concreto. (southernmostpointbuoy.co)

La sustitución, aunque temporal, también servirá para reforzar el relato histórico sobre la boya y su papel como símbolo de la geografía y el turismo en el sur de Florida. “Siempre regresamos a Key West, nada reemplaza la sensación de llegar a la boya”, afirmó uno de los vecinos abordados por el Miami Herald.

El monumento, más allá de su función turística, ha sido testigo de eventos emblemáticos y actos comunitarios, denunciando daños o actos vandálicos en diversas ocasiones.

Su cierre por obras coincide con un nuevo ciclo que apuesta por la preservación y modernización, sin afectar de forma definitiva el flujo de visitantes en un enclave considerado clave dentro de la identidad de Key West.