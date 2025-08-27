Adolescente embarazada recibe disparo en la cabeza en incidente vial; su bebé sobrevive tras cesárea de emergencia

El caso es investigado por autoridades locales tras el incidente que involucró a una joven embarazada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una joven de 17 años embarazada de siete meses fue alcanzada por un disparo en la cabeza tras un incidente de furia al volante en la mañana del domingo 24 de agosto, en la ciudad de Ponchatoula, a unos 80 kilómetros de Nueva Orleans. El hecho ocurrió alrededor de las 9:00 a. m., cuando la adolescente viajaba en un Ford Expedition acompañada de otras dos personas y se vio involucrada en un altercado vial con un conductor de una Dodge Truck plateada, identificado como Barry West, de 54 años, según la información oficial suministrada por la Oficina del Sheriff del Condado de Tangipahoa y reportada por USA TODAY.

Las autoridades indicaron que los dos vehículos transitaban en la misma dirección en una vía local cuando comenzaron a realizar maniobras peligrosas, como acercarse en exceso y frenar bruscamente. Tras estos intercambios, West disparó un arma de fuego al vehículo de la adolescente. La bala impactó directamente en la cabeza de la joven, quien se encontraba en el asiento delantero del acompañante, según el comunicado del sheriff, citado por USA TODAY.

La víctima fue trasladada de urgencia a un hospital donde los médicos practicaron una cesárea de emergencia. El bebé sobrevivió al procedimiento y fue ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (NICU, por sus siglas en inglés). El estado de salud de la adolescente fue reportado como crítico en la última comunicación de las autoridades el 25 de agosto, sin que haya actualizaciones posteriores sobre su situación, conforme a lo publicado por USA TODAY.

Disputa vial deriva en tragedia; detalles de la investigación

El incidente se originó cuando ambos vehículos, conducidos por West y los acompañantes de la joven, “circulaban realizando maniobras imprudentes”, detalló el comunicado oficial. Tras varios acercamientos y frenazos repetidos, West, según la oficina del sheriff, disparó una única vez contra el Ford Expedition, impactando a la adolescente en el asiento del pasajero delantero.

West sostuvo en su declaración que creyó que los ocupantes del Ford Expedition se anticiparon y abrieron fuego primero. Sin embargo, la investigación arrojó que “no se hallaron otras armas en el lugar ni se registraron más disparos”, aseguró la Oficina del Sheriff del Condado de Tangipahoa, citada por USA TODAY. Los investigadores continúan revisando el caso a la espera de la evolución médica de la víctima, pues este dato podría influir en la recalificación de los cargos presentados.

El detenido enfrenta cargos relacionados con el uso de arma y tentativa de homicidio, según informes oficiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Acciones policiales tras el tiroteo y situación legal del sospechoso

Barry West fue arrestado por las autoridades policiales momentos después del incidente. De acuerdo con la información oficial, West enfrenta cargos de uso ilegal de un arma, obstrucción de la justicia y cuatro cargos por intento de asesinato en segundo grado, conforme al comunicado reproducido por USA TODAY. El detenido permanece en la cárcel del condado de Tangipahoa, en tanto las autoridades judiciales evalúan la posibilidad de actualizar los cargos en caso de que la condición de la adolescente se deteriore.

El sheriff Gerald Sticker calificó el tiroteo como una “tragedia sin sentido” en sus declaraciones recogidas por USA TODAY. La comunidad local se encuentra a la espera de más información sobre la situación de la víctima y su bebé.

Estado de salud y pronóstico de la víctima y su hijo recién nacido

El último parte médico de la adolescente señaló una condición crítica. Tras ser impactada por el disparo y sometida a una cesárea de emergencia, el estado de su bebé es de observación y cuidados intensivos en la NICU. No se han ofrecido detalles adicionales acerca de su evolución al 26 de agosto, fecha en la que USA TODAY confirmó la ausencia de nuevos informes.

La Oficina del Sheriff del Condado de Tangipahoa reiteró que cualquier posible cambio en la acusación contra West dependerá de futuras evaluaciones médicas y legales. Se mantiene el contacto con la familia y se solicitó respeto a la privacidad de las víctimas mientras se desarrolla el proceso judicial.

El caso ha despertado interés nacional por la seguridad vial y la violencia asociada a incidentes de furia al volante, en medio del seguimiento informativo de USA TODAY y fuentes oficiales.