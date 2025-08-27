Estados Unidos

Adolescente embarazada recibe disparo en la cabeza en incidente vial; su bebé sobrevive tras cesárea de emergencia

El hecho ocurrió en una carretera de Ponchatoula, Luisiana, donde una joven de 17 años viajaba con otras dos personas y fue alcanzada por un proyectil durante un altercado vehicular con otro conductor, quien fue detenido por las autoridades tras el suceso

Por Alejandra Villalobos

Guardar
El caso es investigado por
El caso es investigado por autoridades locales tras el incidente que involucró a una joven embarazada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una joven de 17 años embarazada de siete meses fue alcanzada por un disparo en la cabeza tras un incidente de furia al volante en la mañana del domingo 24 de agosto, en la ciudad de Ponchatoula, a unos 80 kilómetros de Nueva Orleans. El hecho ocurrió alrededor de las 9:00 a. m., cuando la adolescente viajaba en un Ford Expedition acompañada de otras dos personas y se vio involucrada en un altercado vial con un conductor de una Dodge Truck plateada, identificado como Barry West, de 54 años, según la información oficial suministrada por la Oficina del Sheriff del Condado de Tangipahoa y reportada por USA TODAY.

Las autoridades indicaron que los dos vehículos transitaban en la misma dirección en una vía local cuando comenzaron a realizar maniobras peligrosas, como acercarse en exceso y frenar bruscamente. Tras estos intercambios, West disparó un arma de fuego al vehículo de la adolescente. La bala impactó directamente en la cabeza de la joven, quien se encontraba en el asiento delantero del acompañante, según el comunicado del sheriff, citado por USA TODAY.

La víctima fue trasladada de urgencia a un hospital donde los médicos practicaron una cesárea de emergencia. El bebé sobrevivió al procedimiento y fue ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (NICU, por sus siglas en inglés). El estado de salud de la adolescente fue reportado como crítico en la última comunicación de las autoridades el 25 de agosto, sin que haya actualizaciones posteriores sobre su situación, conforme a lo publicado por USA TODAY.

Disputa vial deriva en tragedia; detalles de la investigación

El incidente se originó cuando ambos vehículos, conducidos por West y los acompañantes de la joven, “circulaban realizando maniobras imprudentes”, detalló el comunicado oficial. Tras varios acercamientos y frenazos repetidos, West, según la oficina del sheriff, disparó una única vez contra el Ford Expedition, impactando a la adolescente en el asiento del pasajero delantero.

West sostuvo en su declaración que creyó que los ocupantes del Ford Expedition se anticiparon y abrieron fuego primero. Sin embargo, la investigación arrojó que “no se hallaron otras armas en el lugar ni se registraron más disparos”, aseguró la Oficina del Sheriff del Condado de Tangipahoa, citada por USA TODAY. Los investigadores continúan revisando el caso a la espera de la evolución médica de la víctima, pues este dato podría influir en la recalificación de los cargos presentados.

El detenido enfrenta cargos relacionados
El detenido enfrenta cargos relacionados con el uso de arma y tentativa de homicidio, según informes oficiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Acciones policiales tras el tiroteo y situación legal del sospechoso

Barry West fue arrestado por las autoridades policiales momentos después del incidente. De acuerdo con la información oficial, West enfrenta cargos de uso ilegal de un arma, obstrucción de la justicia y cuatro cargos por intento de asesinato en segundo grado, conforme al comunicado reproducido por USA TODAY. El detenido permanece en la cárcel del condado de Tangipahoa, en tanto las autoridades judiciales evalúan la posibilidad de actualizar los cargos en caso de que la condición de la adolescente se deteriore.

El sheriff Gerald Sticker calificó el tiroteo como una “tragedia sin sentido” en sus declaraciones recogidas por USA TODAY. La comunidad local se encuentra a la espera de más información sobre la situación de la víctima y su bebé.

Estado de salud y pronóstico de la víctima y su hijo recién nacido

El último parte médico de la adolescente señaló una condición crítica. Tras ser impactada por el disparo y sometida a una cesárea de emergencia, el estado de su bebé es de observación y cuidados intensivos en la NICU. No se han ofrecido detalles adicionales acerca de su evolución al 26 de agosto, fecha en la que USA TODAY confirmó la ausencia de nuevos informes.

La Oficina del Sheriff del Condado de Tangipahoa reiteró que cualquier posible cambio en la acusación contra West dependerá de futuras evaluaciones médicas y legales. Se mantiene el contacto con la familia y se solicitó respeto a la privacidad de las víctimas mientras se desarrolla el proceso judicial.

El caso ha despertado interés nacional por la seguridad vial y la violencia asociada a incidentes de furia al volante, en medio del seguimiento informativo de USA TODAY y fuentes oficiales.

Temas Relacionados

Luisianaviolencia vialtiroteoembarazoadolescenteEEUUestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

Cielo despejado en Ashburn: conoce el pronóstico del tiempo para mañana miércoles 27 de agosto

Para evitar cualquier imprevisto es fundamental conocer el predicción del clima para las próximas horas en la ciudad

Cielo despejado en Ashburn: conoce

Mega Millions: ganadores del 26 de agosto de 2025

Enseguida los resultados del más reciente sorteo de Mega Millions y descubra si ha sido uno de los ganadores

Mega Millions: ganadores del 26

Clima en Pensilvania: el pronóstico del tiempo en Filadelfia para mañana miércoles 27 de agosto

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas en la ciudad

Clima en Pensilvania: el pronóstico

Estas son las películas más vistas por el público estadounidense en el ranking de Google

Con estas historias, Google busca mantenerse en el gusto de la gente

Estas son las películas más

Pronóstico del clima para el fin de semana del Día del Trabajo en Estados Unidos

Algunas zonas disfrutarán temperaturas agradables y cielos despejados, mientras que otras lidiarán con lluvias y descensos abruptos

Pronóstico del clima para el
ÚLTIMAS NOTICIAS
Por las tensiones financieras, la

Por las tensiones financieras, la actividad económica ya muestra signos de freno y alertan sobre una caída pre electoral

El techo de la banda de flotación: ¿qué precio tiene que alcanzar el dólar para que el BCRA deba empezar a vender divisas?

Gabriela Cerruti analizó la gestión de Alberto Fernández: “Le quedó un poco grande el poder”

Imputaron a dos sospechosos por el crimen de Juan Cruz Osuna en Rosario

La Secretaría de Trabajo convocó a una reunión para frenar las medidas de fuerza de los controladores aéreos

INFOBAE AMÉRICA
Le Corbusier, un visionario que

Le Corbusier, un visionario que anticipó los desafíos ambientales de la arquitectura contemporánea

La angustia y el desánimo pueden ser motores de cambio en la era de la pospandemia

Luis Arce advirtió a Rodrigo Paz sobre la crítica situación económica en Bolivia durante un encuentro de cara al balotaje

The Orchid: El Código Secreto de las Diosas Modernas llega a las librerías colombianas

El Tribunal Supremo de Brasil ordenó una vigilancia policial permanente de la residencia de Jair Bolsonaro por riesgo de fuga

TELESHOW
Lali Espósito sorprendió en La

Lali Espósito sorprendió en La Voz Argentina con un look inspirado en Luck Ra: “Te pintás el pelo de azul y lo entendés perfecto”

Daniela Celis se quebró en llanto al hablar en vivo de la infidelidad de Thiago Medina con La Tana de Gran Hermano

Quién fue “La Clotta” Lanzetta, el rey de la noche que volvió a resurgir tras un horror en San Antonio de Areco

El íntimo festejo de cumpleaños de Nicki Nicole en Rosario, tras blanquear su romance con Lamine Yamal

Emily Ceco contrató a Roberto Castillo como abogado en la causa contra su exmarido luego de apartarlo: “Vuelvo a confiar”