Un frente frío sorprende a más de 200 millones de personas en EEUU en un inicio anticipado del otoño

El frente frío proveniente de Canadá provoca un descenso abrupto de temperaturas en el centro y este de Estados Unidos. (REUTERS/Lawrence Bryant)

Más de 200 millones de personas de Estados Unidos experimentarán un marcado descenso de temperaturas que da inicio anticipado al ambiente otoñal esta semana en la zona central y oriental del país. La llegada de aire frío desde las Montañas Rocosas hasta el noreste del país modificará radicalmente el panorama climático habitual de fines de agosto.

De acuerdo con el reporte de FOX Weather, este fenómeno ocurre cuando un sistema de baja presión proveniente de Canadá introduce un extenso frente frío sobre los Grandes Lagos y las planicies centrales. Esta modificación abrupta en el patrón meteorológico llega en paralelo a una ola de calor persistente en el oeste del país, generando dos realidades opuestas dentro del mismo territorio.

El Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) anticipa que las temperaturas permanecerán por debajo del promedio no solo hasta que termine agosto, sino durante la primera semana de septiembre.

El sistema de baja presión afecta áreas desde las Montañas Rocosas hasta el noreste estadounidense. (Mario Tama/Getty Images/AFP)

“Este cambio llega justo cuando comienza el otoño meteorológico el 1 de septiembre”, puntualiza el organismo citado por FOX Weather. El otoño astronómico, en cambio, no inicia hasta el 22 de septiembre.

El domingo 24 de agosto, cerca de 100 millones de personas ya registraban termómetros inferiores a la media en las planicies del norte y el valle del alto Mississippi. En Minneapolis, capital de Minnesota, los valores no alcanzaron los 16 grados Celsius (60℉) hasta entrada la mañana. En zonas rurales de Minnesota, los registros mínimos cayeron hasta los 3 grados Celsius (en torno a 30℉), hecho que activó una alerta de heladas para localidades como International Falls y West Cook.

Las previsiones indican que el martes 26 de agosto la ciudad de Oklahoma City, ubicada en las planicies centrales, difícilmente superará los 21 grados Celsius (70℉), en una jornada marcada por temperaturas que podrían situarse hasta 20 grados Celsius (36℉) por debajo del promedio habitual para la época. El informe prevé que el miércoles podrían establecerse récords de temperatura para máximas más bajas en varias localidades.

La llegada del aire frío coincide con lluvias en el noreste, complicando el inicio de la semana. (Mario Tama/Getty Images/AFP)

La llegada del frente frío también traerá lluvias dispersas para el noreste de Estados Unidos a comienzo de la semana, lo cual podría alterar actividades cotidianas en grandes núcleos urbanos de la región. FOX Weather detalló que este fenómeno coincide con el regreso de bebidas estacionales como el “Pumpkin Spice Latte” (Café con especias y calabaza), símbolo popular del otoño boreal.

“Nos encontramos frente a un giro abrupto en el clima para una amplia franja de la población”, explicaron especialistas del Centro de Predicción Climática de la NOAA, reforzando la idea de que este episodio desafía las tendencias típicas de fin de verano. El contraste es notorio en el oeste del país, donde persiste una ola de calor y la sensación térmica supera los promedios estacionales.

El monitoreo oficial continuará durante las próximas semanas, según anticiparon fuentes del organismo meteorológico, a la espera de posibles nuevos récords a medida que avance la transición hacia el otoño en buena parte del territorio estadounidense.