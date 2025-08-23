Una mujer fue arrestada por la muerte de su bebé de 10 meses: el cuerpo fue hallado en una caja de cartón en su casa de Milwaukee

Evaluación médica ordenada por el tribunal para determinar el estado de salud mental de Shyanna Brothers tras inquietudes planteadas por su defensa durante la audiencia judicial, según medios locales. (Crédito: Condado de Milwaukee / Imagen Ilustrativa Infobae)

La policía arrestó y acusó formalmente a Shyanna Brothers, de 28 años, después de que encontraran el cuerpo de su hija de 10 meses, Rayne Taylor, dentro de una caja de cartón en su apartamento de Milwaukee el 13 de agosto. El hecho salió a la luz tras la denuncia de un vecino que reportó a las autoridades un fuerte olor que emanaba del domicilio. De acuerdo con WISN y el Milwaukee Journal Sentinel, Brothers explicó en un primer momento que el olor provenía de “comida echada a perder”, pero los agentes hallaron el cadáver de la menor tras ingresar al apartamento.

Los informes policiales detallaron que el cuerpo de Rayne Taylor se hallaba en “un avanzado estado de descomposición” dentro de una caja de cartón grande y en un dormitorio cerrado con llave. La escena descrita por los oficiales incluía moscas, larvas y un fuerte hedor en el ambiente. Según la denuncia penal consultada por los medios, la madre aseveró frente a los policías que otra persona le exigió ocultar el cuerpo de su hija en ese cuarto. Ella afirmó: “Él me tiene escondiéndola ahí”, aludiendo a un presunto hombre cuya identidad no fue revelada.

La autopsia practicada por el forense reveló que la niña presentaba una fractura frontal-parietal en el cráneo, causada probablemente por un golpe fuerte. Las autoridades indicaron que la causa exacta de la muerte sigue en investigación. Además, el Departamento de Policía del Condado de Milwaukee no ofreció declaraciones públicas sobre el caso a PEOPLE este sábado 23 de agosto, y hasta el momento no consta si Brothers dispone de defensa legal que comente sobre su situación.

Apartamento en Milwaukee donde las autoridades descubrieron el cuerpo de una bebé de 10 meses dentro de una caja de cartón, lo que desencadenó una investigación policial y judicial en el barrio. (Crédito: Google Maps)

Detalles de la investigación y testimonios policiales

La versión inicial de Brothers ante los uniformados añadió complejidad a la investigación. En sus declaraciones, negó responsabilidad en el fallecimiento, asegurando: “No tuve control sobre cómo murió”, según relató WISN. Los informes policiales señalan que Brothers incurrió en contradicciones, habló de forma incoherente durante el interrogatorio y aparentaba dirigirse a otra persona ajena a los presentes en la sala.

El documento legal obtenido por WISN y el Milwaukee Journal Sentinel subrayó que durante la inspección policial la madre solo aludió a la presencia de comida en mal estado, intentando atribuirle el origen del mal olor. Sin embargo, la inspección minuciosa permitió descubrir la caja cerrada y, dentro, el cuerpo de la bebé en estado de descomposición. La caja estaba rodeada de insectos y larvas, lo que confirmó el tiempo transcurrido desde el fallecimiento.

Los forenses proporcionaron un primer reporte que indicó fractura grave en el cráneo de la menor. Se identificó así una lesión compatible con traumatismo por objeto contundente, aunque los resultados finales de la necropsia y la determinación oficial de la causa de muerte seguían pendientes de confirmación a la fecha del último reporte de los medios.

El entorno familiar y las circunstancias previas al hallazgo

Las declaraciones de los vecinos aportaron otros elementos al caso. Un residente del edificio comunicó a WISN que nunca había visto a Brothers en compañía de un bebé y que solía observarla pasar extensos periodos fuera del apartamento. Otro vecino declaró que Brothers había mencionado en ocasiones anteriores el problema del mal olor en su vivienda. Ningún testimonio recogido por los medios indicó haber advertido señales previas de la presencia de una menor en la casa.

Las autoridades arbitraron desde el principio la posible existencia de violencia doméstica, luego de que Brothers mencionara haber sido víctima de agresiones por parte de un hombre cuya identidad sigue siendo desconocida para la policía, según informaron WISN y el Milwaukee Journal Sentinel. No obstante, no se han identificado ni detenido otros sospechosos en el marco de la investigación hasta el momento.

Shyanna Brothers, de 28 años, enfrenta un proceso judicial tras las acusaciones relacionadas con la muerte de su hija. (Crédito: Condado de Milwaukee)

Evaluación mental y situación judicial de la acusada

Durante la audiencia celebrada el 17 de agosto, el abogado defensor Stephen Sargent manifestó sospechas sobre el estado de salud mental de Brothers. La corte ordenó una evaluación psiquiátrica, como detallaron los medios consultados, ante las dudas planteadas sobre la capacidad de la acusada para comprender los cargos y participar en el proceso judicial.

Por ahora, Shyanna Brothers permanece detenida a la espera de los resultados de la evaluación médica y del avance de la investigación sobre la muerte de su hija. Según confirmaron las fuentes judiciales recogidas por Milwaukee Journal Sentinel, el proceso sigue en desarrollo y no existen más detenidos ni sospechosos de relevancia.

Las autoridades reiteraron la importancia de que la comunidad reporte cualquier sospecha de maltrato infantil directamente a líneas especializadas. El caso de Rayne Taylor se mantiene bajo estricta vigilancia judicial y forense.