Estados Unidos

Trump dijo que “preferiría no asistir” a una cumbre entre Putin y Zelensky y criticó el ataque ruso a una fábrica estadounidense

Aunque el presidente de EEUU planteó una posible cumbre trilateral, el canciller ruso Sergei Lavrov descartó que exista algún plan para un encuentro entre el jefe del Kremlin y el mandatario ucraniano, y advirtió que Moscú solo aceptaría negociar con una agenda previa

Guardar
Trump dijo que "preferiría no asistir" a una cumbre entre Putin y Zelensky

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este viernes que “preferiría” no participar personalmente en una eventual cumbre con sus homólogos de Ucrania y Rusia, Volodimir Zelensky y Vladimir Putin, a pesar de haber promovido recientemente una posible reunión trilateral.

“Vamos a ver si Putin y Zelensky colaboran”, sostuvo Trump ante periodistas en Washington, subrayando las profundas diferencias entre ambos líderes: “Son como el aceite y el vinagre”. El mandatario estadounidense indicó que “preferiría que se reunieran y ver qué hacen” antes de considerar su propia asistencia a una mediación, señalando la dificultad de lograr avances dada la relación tensa entre Moscú y Kiev.

Además, Trump expresó este viernes su descontento respecto a los recientes ataques rusos a una fábrica estadounidense en Ucrania y advirtió nuevamente sobre posibles represalias económicas de gran envergadura contra Moscú.

“No estoy contento con eso, y no estoy contento con nada que tenga que ver con esa guerra”, afirmó Trump al ser consultado sobre un bombardeo ruso del jueves que destruyó prácticamente un complejo industrial de propiedad estadounidense en la ciudad de Mukachevo, en el oeste de Ucrania.

Para Trump, mantener la guerra actual entre ambos países es “muy estúpido”, pues provoca miles de víctimas cada semana. No obstante, en esta ocasión evitó responsabilizar directamente a los líderes ruso y ucraniano por la continuación del conflicto, como había hecho en declaraciones previas.

El viernes pasado, el propio Trump mantuvo una inusual cumbre con Putin en Alaska, y tres días más tarde se reunió en Washington con Zelensky, en un encuentro al que asistieron también jefes de Estado y de Gobierno de naciones miembros de la Unión Europea (UE) y la OTAN.

Por parte de Rusia, el ministro de Asuntos Exteriores Sergei Lavrov descartó este viernes que exista cualquier plan para una reunión entre Putin y Zelensky. “No hay reunión planeada”, aseguró durante una entrevista para la televisión estadounidense, días después de que Trump anunciara que había iniciado los preparativos para una cumbre en un lugar aún por definir. Según Trump, él mismo se sumaría a la reunión trilateral en una fase posterior, sin precisar detalles.

El canciller ruso Sergei Lavrov
El canciller ruso Sergei Lavrov (REUTERS)

La incertidumbre acerca del compromiso ruso con las iniciativas de paz lideradas por Estados Unidos ha aumentado en los últimos días. Autoridades rusas han expresado sus reservas ante las condiciones básicas de las propuestas en curso, y Lavrov puntualizó que Moscú solo contemplaría una cumbre tras la intervención previa de altos funcionarios en la definición de una agenda. El ministro enfatizó que las posturas de ambos países siguen alejadas, lo que anticipa negociaciones prolongadas.

Las expectativas de Ucrania y sus aliados occidentales incluyen garantías de seguridad para Kiev, con el objetivo de impedir potenciales ataques rusos en el futuro. Sin embargo, Lavrov reiteró que cualquier convenio sobre seguridad para Ucrania que excluya a Rusia carecería de sentido.

La jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, advirtió sobre el riesgo de que Ucrania ceda territorio a Rusia como parte de un eventual acuerdo de paz. “Las recientes conversaciones acerca de las concesiones a Putin son exactamente la trampa en la que Rusia quiere que caigamos”, señaló en una entrevista con la BBC. Kallas sostuvo que “Rusia solo está ganando tiempo” y cuestionó la sinceridad de Putin en el proceso de negociaciones, comparando la disposición del líder ruso con la postura reiterada de Trump en favor de detener el conflicto.

En paralelo, Ucrania ha intensificado los ataques contra infraestructuras estratégicas en territorio ruso, impactando refinerías y elevando los precios de la gasolina en Rusia a máximos históricos. El viernes, las fuerzas ucranianas lanzaron cohetes HIMARS y drones contra el oleoducto Druzhba, afectando la estación de bombeo de Unecha, en la región de Bryansk. El oleoducto Druzhba abastece a Hungría y Eslovaquia, los dos únicos Estados miembros de la UE que continúan recibiendo crudo ruso. Tras el ataque, el jefe de la diplomacia húngara, Péter Szijjártó, denunció un nuevo intento de dañar la seguridad energética nacional.

Drones ucranianos atacaron de nuevo la estación de bombeo de petróleo de Unecha, en la región de Bryansk

Lavrov precisó que la disposición de Rusia a conversar sigue supeditada a la existencia de una agenda previamente negociada, al tiempo que acusó a Zelensky de rechazar los temas propuestos desde Moscú y Washington. Según Lavrov, entre las demandas rusas figuran la no incorporación de Ucrania a la OTAN y la discusión sobre cuestiones territoriales. El ministro afirmó que Zelensky “dijo no a todo”, incluidas las propuestas relacionadas con el estatus del idioma ruso en Ucrania.

Trump había planteado un plazo hasta el 8 de agosto para que Putin aceptara terminar la guerra, amenazando con nuevas sanciones económicas en caso contrario, aunque finalmente optó por reunirse personalmente con el líder ruso. Moscú ha continuado exigiendo el reconocimiento de sus reclamaciones sobre toda la región del Donbás, la neutralidad ucraniana y la exclusión de tropas occidentales del país, mientras que Kiev rechaza ceder territorio y exige la aplicación de nuevas sanciones si no hay avances en la vía diplomática.

El presidente ucraniano Zelensky reiteró que “no hay ningún acuerdo con Rusia” y señaló que Trump es “la única persona capaz de parar a Putin”. También manifestó su disposición a organizar una reunión bilateral o trilateral para abrir un proceso de negociación, aunque denunció la falta de voluntad de Moscú para facilitar dicho encuentro.

(Con información de AFP, AP, EFE, EP y Reuters)

Temas Relacionados

Donald TrumpVladimir Putinúltimas noticias américaVolodimir ZelenskyRusiaUcraniaEstados Unidos

Últimas Noticias

Hombre de 40 años quedó atascado en un tobogán infantil: los bomberos cortaron la estructura para rescatarlo

El incidente ocurrió durante una jornada calurosa en el parque de una escuela primaria de Connecticut y movilizó al equipo local de emergencia, que desplegó un operativo especial para asistir al afectado y garantizar su seguridad

Hombre de 40 años quedó

La FDA ejecutó un segundo retiro de camarones congelados por contaminación radiactiva

La medida preventiva afectó a varias marcas distribuidas en nueve estados del país, luego de que las autoridades federales alertaron sobre un lote potencialmente expuesto a Cesio-137

La FDA ejecutó un segundo

Detienen a los fundadores de Trump Burger en Texas tras acusaciones de estancia ilegal por parte de ICE

Las detenciones involucran a los creadores de la popular cadena de restaurantes cuya temática generó atención nacional, en medio de la aplicación de políticas migratorias más estrictas y cuestionamientos sobre la documentación de sus propietarios

Detienen a los fundadores de

MLB en vivo: a qué hora juegan los Yankees de Judge

Sigue de cerca todas las acciones que se registrarán este día en los diferentes parques de la MLB

MLB en vivo: a qué

EEUU detiene de inmediato la emisión de visas de trabajo para conductores de camiones comerciales

La administración federal argumenta que la entrada masiva de operadores provenientes del extranjero representa riesgos para la seguridad en las carreteras y afecta el ámbito laboral de transportistas locales

EEUU detiene de inmediato la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Paola Barritta, la hija de

Paola Barritta, la hija de un ex barra brava de Boca que está detrás del paro que afecta al servicio aeronáutico

La Justicia ordenó la clausura del estadio de Independiente tras los incidentes con Universidad de Chile

El Banco Central confirmó que su intervención en futuros para frenar el dólar durante julio fue la más alta en tres años

Violento ataque en Córdoba: le dispararon 15 tiros y quedó internado en estado grave

La policía porteña aplicará por primera vez el derecho de admisión en un partido de rugby: será en Los Pumas-All Blacks

INFOBAE AMÉRICA
La economía alemana se contrajo

La economía alemana se contrajo un 0,3% en el segundo trimestre debido a que los aranceles estadounidenses frenaron las exportaciones

Guyana alertó sobre el aumento del crimen transnacional en la región y pidió enfrentar al Cartel de los Soles

El gen SLC45A4 es la nueva pista científica para entender por qué sentimos dolor crónico

Los misterios del cerebro: el nuevo enfoque para investigar la demencia que cambia el escenario científico de América Latina

Amaranto: propiedades, beneficios para la salud y cómo consumirlo

TELESHOW
El final de una amistad

El final de una amistad icónica: el motivo detrás de la pelea entre Luciano Castro y Gonzalo Heredia

Ana Garibaldi recordó el paso de la Locomotora Oliveras por En el barro: “Estaba muy entusiasmada por la actuación”

Pampita y Nicole Neumann volvieron a posar juntas: tensiones, sonrisas de ocasión y un beso de despedida

Wanda Nara se emocionó con las nuevas mascotas de sus hijas: el sorpresivo guiño a Evangelina Anderson

La abogada de Mauro Icardi respondió las acusaciones de Wanda Nara al futbolista: “No resiste un archivo”