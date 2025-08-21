Estados Unidos

Alarma por un tirador activo en la universidad Villanova, Pensilvania: estudiantes y residentes bajo resguardo

Hasta el momento, ninguna de las fuentes oficiales ha confirmado si existen víctimas o heridos relacionados con este episodio

Por Rossana Marín

La alerta por tirador en Villanova University motivó la activación inmediata de protocolos de emergencia en todo el campus. (REUTERS/Hannah Beier)

La policía respondió este jueves a un reporte de tirador activo en el campus de Villanova University, ubicada en Pensilvania, desatando un fuerte operativo de seguridad y órdenes de resguardo en la comunidad académica y vecindarios aledaños.

De acuerdo con información recogida por CNN y CBS News Philadelphia, tanto la Departamento de Policía de Radnor Township como la policía universitaria mantienen desplegado un contingente en la zona mientras avanza la investigación.

Las autoridades instruyeron a “todos los residentes y estudiantes cercanos a refugiarse en un lugar seguro”. Un aviso emitido en la página web de la universidad advierte a la población que evite la zona de la Facultad de Derecho Scarpa Hall y que, en caso de encontrarse en el campus, refuercen puertas y permanezcan fuera de vista.

La alerta, conocida como “NOVA Alert”, también fue enviada a teléfonos y dispositivos electrónicos de alumnos y empleados, donde se solicitó “moverse a una ubicación segura y asegurar o bloquear puertas”.

La policía local y la administración universitaria informaron que no había reportes confirmados de víctimas en las primeras horas tras la alerta. (REUTERS/Bastiaan Slabbers)

Testimonios recogidos por CBS News Philadelphia describen escenas de “personas corriendo y buscando refugio bajo escritorios” mientras videos difundidos en redes sociales muestran a un grupo ingresando rápidamente a los edificios.

La jornada marcaba el inicio de las actividades de orientación y registro para nuevos estudiantes, antes del comienzo formal de clases agendado para el próximo lunes. El evento incluía una feria de recursos familiares, sesiones informativas, misa de apertura y actividades de integración.

“Estoy muy preocupada y nerviosa”, expresó la representante estatal Lisa Borowski, cuyo distrito incluye la zona universitaria, al revelar que había recibido una alerta directa de la policía local.

Hasta el momento, ninguna de las fuentes oficiales ha confirmado si existen víctimas o heridos relacionados con este episodio. La policía de Radnor insiste en que tanto residentes como la comunidad universitaria “deben permanecer resguardados hasta nuevo aviso”. El operativo también cuenta con el apoyo de la policía de Havertown, indicó el jefe de la fuerza, John Viola.

La Villanova University es una institución católica privada localizada entre los municipios de Lower Merion y Radnor, en el área suburbana de Filadelfia, identificándose este año como alma mater del Papa León XIV. La universidad se ubica en una de las zonas denominadas como “Main Line”, conocidos por su elevado nivel residencial y peso histórico.

Esta es una noticia en desarrollo...

