Estados Unidos imputó a 30 personas por tráfico de drogas y armas, incluyendo a líderes del Tren de Aragua

Dentro del grupo, se encuentran dos venezolanos capturados por Colombia en julio, pendientes de extradición: Luis Alejandro Enríquez Charaima, alias “Alex“; y Luis Fernando Uribe Torrealba, alias ”Luissito“

Entre los imputados están Luis Alejandro Enríquez Charaima, conocido como “Alex”; y Luis Fernando Uribe Torrealba, alias “Luissito”, ambos de nacionalidad venezolana (Policía Nacional de Colombia)

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó sobre la imputación de 30 personas, entre ellas líderes de la banda transnacional Tren de Aragua, tras una investigación de nueve meses centrada en el tráfico de drogas y armas en Colorado.

La oficina del fiscal general de Estados Unidos para el distrito de Colorado anunció detenciones por delitos relacionados con tráfico de drogas, asesinatos por encargo y tenencia de armas de fuego. Entre los detenidos figuran “varios presuntos líderes y miembros de la designada como organización terrorista extranjera Tren de Aragua”.

Dentro de los imputados se encuentran dos venezolanos capturados por Colombia en julio, pendientes de extradición a Estados Unidos: Luis Alejandro Enríquez Charaima, alias "Alex“; y Luis Fernando Uribe Torrealba, alias "Luissito“.

Los otros 28 acusados enfrentan cargos derivados de una investigación que se inició en un complejo de apartamentos en el área metropolitana de Denver. Esa zona “experimentó un incremento en crimen violento y actividades de drogas”, según un comunicado del Departamento de Justicia norteamericano.

Las acusaciones contemplan delitos como tráfico de armas, uso de armas para el tráfico de drogas y posesión de armas y municiones por extranjeros en situación irregular.

Entre los imputados, figuran “varios presuntos líderes y miembros de la designada como organización terrorista extranjera Tren de Aragua”, informó Estados Unidos

Además, la imputación incluye la distribución de sustancias como metanfetaminas, cocaína y ‘Tulsi’, un narcótico rosado surgido en Venezuela, compuesto por ketamina y éxtasis, según el gobierno estadounidense.

Cinco de los investigados están acusados por conspirar para cometer homicidios a sueldo.

En el operativo, la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) incautó 69 armas de fuego, entre ellas pistolas automáticas. “Muchas de ellas están relacionadas con tiroteos en Denver y Aurora, incluyendo robos”, señala el comunicado oficial.

El director de la Policía Nacional de Colombia, Carlos Fernando Triana, informó el 31 de julio sobre las detenciones de "Alex" y "Luissito“, quienes estaban “requeridos por la Corte Distrital de Colorado (Estados Unidos), por los delitos de tráfico de armas, conspiración, tráfico de drogas sintéticas y hurto”.

“Los capturados, de nacionalidad venezolana, habrían ingresado a Estados Unidos en 2023, con la misión de expandir el tráfico de drogas sintéticas. Además, adquirieron un arsenal en Denver (Colorado), para venderlo en varios países latinoamericanos”, detalló Triana en X.

El presidente Donald Trump ha endurecido sus acciones contra la banda Tren de Aragua, nacida en cárceles de Venezuela, y la declaró como organización terrorista desde el comienzo de su mandato, el 20 de enero.

