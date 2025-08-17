Estados Unidos

Trump aseguró que durante la cumbre con Putin en Alaska hubo un “gran progreso”: “¡Manténganse atentos!”

El presidente estadounidense sostuvo que hubo avances en la reunión del viernes, mientras la Casa Blanca prepara una reunión clave con Zelensky y líderes europeos

Guardar
Trump y Putin mantuvieron una
Trump y Putin mantuvieron una cumbre bilateral el pasado viernes en Alaska (REUTERS/Kevin Lamarque)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, proclamó este domingo un “gran progreso” en las negociaciones con Rusia tras la cumbre de alto nivel celebrada en Alaska con su homólogo Vladimir Putin. Lo hizo a través de su red Truth Social, donde publicó una serie de mensajes en los que rechazó las críticas en su contra.

En su primera publicación, Trump escribió: “Gran progreso con Rusia. ¡Manténganse atentos!”. En otro mensaje, con un tono desafiante, ironizó sobre las críticas que recibe en su país: “Si lograra que Rusia entregara Moscú como parte del acuerdo, las noticias falsas, y su socio, los demócratas de la izquierda radical, dirían que cometí un error terrible y un acuerdo muy malo. Por eso son las noticias falsas. Además, deberían hablar de las seis guerras que acabo de detener. ¡MAGA!”.

En una tercera publicación denunció los intentos de distorsionar su papel en la negociación con Putin: “Es increíble cómo las noticias falsas distorsionan violentamente la verdad cuando se trata de mí. No hay nada que yo pueda decir o hacer que los lleve a escribir o informar con honestidad sobre mí. Tuve una gran reunión en Alaska sobre la estúpida guerra de Biden, una guerra que nunca debió haber ocurrido”.

Trump celebró el “gran progreso”
Trump celebró el “gran progreso” con Rusia tras la cumbre de Alaska

Al referirse al conflicto en Ucrania como “la estúpida guerra de Biden”, el presidente buscó subrayar la idea de que la invasión rusa no se habría producido bajo su liderazgo previo y que su regreso a la Casa Blanca abre una oportunidad inédita para cerrar la guerra.

Las palabras del mandatario llegaron poco después de que un alto enviado de la Casa Blanca ofreciera detalles del encuentro. En declaraciones a CNN, Steve Witkoff, asesor cercano a Trump, reveló que Rusia aceptó concesiones sobre cinco regiones ucranianas que han sido el centro de los combates, particularmente la provincia oriental de Donetsk. Aunque no especificó la naturaleza de esas concesiones, aseguró que las partes acordaron garantías de seguridad robustas para Ucrania que describió como “transformadoras”, capaces de cambiar el escenario del conflicto. Witkoff adelantó además que los detalles sobre Donetsk se darán a conocer este lunes, cuando se celebre en Washington una nueva ronda de conversaciones con el presidente ucraniano Volodimir Zelensky y varios líderes europeos.

El presidente de Estados Unidos
El presidente de Estados Unidos destaca concesiones rusas y un giro en la estrategia de Washington hacia Kiev (REUTERS/ARCHIVO)

La cumbre de Alaska también significó un cambio en la posición estadounidense: Trump decidió dejar de lado su exigencia de un alto el fuego inmediato, una de las demandas centrales que Washington había mantenido hasta ahora. El giro fue interpretado como un intento de flexibilizar la negociación con Moscú, aunque introdujo nuevas dudas entre los aliados de Kiev. El propio secretario de Estado, Marco Rubio, intentó matizar el viraje y aseguró en NBC que “el alto el fuego no está fuera de la mesa”, pero subrayó que el objetivo final de la administración es “poner fin a esta guerra”.

En paralelo, la Casa Blanca confirmó que Trump recibirá este lunes en Washington a Zelensky junto al primer ministro británico Keir Starmer, el presidente francés Emmanuel Macron, el canciller alemán Friedrich Merz y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. La reunión será clave para definir cómo se alinean las potencias europeas ante la estrategia de Trump y hasta qué punto aceptarán las concesiones discutidas con Putin sin haber participado de la cumbre de Alaska. Ni Kiev ni sus socios europeos fueron invitados a esa cita, lo que generó preocupación por el rol marginal que se les asigna en el diseño de un eventual acuerdo de paz.

Temas Relacionados

Guerra en UcraniaDonald TrumpEstados UnidosVladimir PutinRusiaWashingtonAlaskaVolodymyr ZelenskyCasa BlancaOTANÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Este pequeño pueblo de Utah podría imponer un aumento de más del 200% al impuesto sobre la propiedad

Muchos residentes han externado su preocupación ante la posibilidad de perder sus casas debido al brutal incremento

Este pequeño pueblo de Utah

Koda, el perro policía que protegió a Charlotte con su olfato y valentía

El can sirvió desde 2017 y fue pieza fundamental en patrullajes y detección de amenazas explosivas

Koda, el perro policía que

Estas son las alertas vigentes y posibles trayectorias del huracán Erin: ¿qué lugares de EEUU serán afectados?

El primer gran ciclón de la temporada en el Atlántico ha disminuido su poder, pero los científicos aseguran que no será por mucho tiempo y prevén su reintensificación

Estas son las alertas vigentes

Trump y Zelenski tienen posiciones distintas para negociar con Putin un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia

El presidente de Estados Unidos se inclina por ceder al Kremlin dos regiones ucranianas a cambio de un armisticio final, mientras que Zelenski aún rechaza las pretensiones expansionistas de Moscú

Trump y Zelenski tienen posiciones

Calendario lunar de agosto 2025: así se verá la luna las siguientes noches desde Estados Unidos

Esta semana, el cielo nos ofrecerá un espectáculo fascinante con las fases de la luna que nos invitan a mirar al firmamento y disfrutar del enigma celestial que se despliega cada noche

Calendario lunar de agosto 2025:
ÚLTIMAS NOTICIAS
“Perejil”: cómo fue la pelea

“Perejil”: cómo fue la pelea que terminó con la detención de Gastón Zárate por homicidio en Córdoba

Santiago del Estero: secuestraron 25 kilos de milanesas hechas con papel higiénico

El repliegue electoral del PRO: los candidatos elegidos para la lista de CABA y las tres provincias donde iría con lista propia

Qué medidas tomó el Gobierno para frenar la suba de tasas y cómo podrían impactar en el dólar, los créditos y la inflación

Violento choque frente al estadio Monumental: seis heridos y corte parcial sobre la avenida Cantilo

INFOBAE AMÉRICA
Pompeya no fue abandonada: hallazgos

Pompeya no fue abandonada: hallazgos arqueológicos reescriben la historia de la ciudad

Luis Arce garantizó que habrá una transición “democrática” en Bolivia

Rusia lanzó más de 500 ataques contra Ucrania, después de la cumbre Trump-Putin

Por qué el uso de pantallas antes de dormir no siempre perjudica el descanso

Trump no quedó contento con la reunión de Alaska

TELESHOW
Cómo fue el regreso de

Cómo fue el regreso de Alex y Charlotte Caniggia distanciados en el mismo vuelo desde China: las fotos

La foto que eligió la China Suárez para saludar a sus hijos a la distancia por el Día del Niño

La profunda tristeza de Carmen Barbieri luego de la muerte de Alberto Martín: “Tengo el corazón roto”

Carla Pandolfi brilla en En el barro y enfrenta sus miedos en su primer unipersonal: “El desafío más grande es tenerse fe”

El emotivo viaje de Bicho Gómez hacia su esencia artística: “Mi lugar en el mundo es el teatro y el circo”