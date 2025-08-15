Una mujer fue la ganadora del mayor concurso de captura de pitones en Florida

Taylor Stanberry obtuvo el primer lugar del Florida Python Challenge 2025 tras capturar 60 pitones birmanas en los Everglades. (FWC)

El Florida Python Challenge 2025 concluyó con cifras récord en la remoción de serpientes invasoras en el estado, de acuerdo con NBC News. El evento de diez días permitió que cazadores y aficionados lograran retirar un total de 294 pitones birmanas, lo que representa el mayor número alcanzado en la historia de la competencia, organizada por la Comisión de Conservación de la Pesca y la Fauna de Florida (FWC).

La edición celebrada entre el 11 y el 20 de julio reunió a 934 participantes provenientes de 30 estados y Canadá, quienes desplegaron sus esfuerzos en ocho zonas oficiales, incluyendo el Parque Nacional Everglades. Este año, la cifra de capturas superó con amplitud a la marca establecida en 2024, cuando los concursantes recolectaron solo 195 ejemplares.

El gran premio, dotado con 10.000 dólares, fue para Taylor Stanberry, una participante de Naples que logró extraer 60 pitones birmanas, la mayor cantidad individual del certamen.

Stanberry se describe en sus redes sociales como “cuidadora y relocalizadora de especies venenosas”. En declaraciones recogidas por NBC News, destacó que “el Everglades necesita nuestro esfuerzo para recuperar la vida silvestre nativa y detener el avance de las especies invasoras”.

Participantes de 30 estados y Canadá acudieron al evento, logrando el retiro de 294 pitones invasoras en solo diez días. (FWC)

El resto del fondo de premios, estimado en cerca de 15.000 dólares, se repartió entre las categorías de novatos, profesionales y personal militar. Donna Kalil, ganadora del apartado profesional, duplicó su marca personal tras capturar 56 pitones, frente a las 19 que obtuvo el año anterior.

En la división de principiantes, Krista Hoekstra sobresalió con 14 ejemplares, mientras que en la categoría militar fue John Southworth quien lideró con cinco capturas.

NBC News informó que, durante la competencia, el ejemplar de mayor longitud alcanzó 4,85 metros, según el registro del novato Michael Marousky. En las otras categorías, el récord fue de 3,4 metros para el ejército, por parte de Jonathan Miller, y 2,95 metros para el profesional Kennith Chamberland.

Las pitones birmanas figuran entre las especies invasoras de mayor impacto en Florida. Este reptil no venenoso, aunque originario del sudeste asiático, ha provocado un profundo desequilibrio ecológico, afectando la biodiversidad local e impactando de forma directa a la fauna nativa.

La presencia de pitones birmanas en los Everglades representa una de las mayores amenazas para la fauna local de Florida. (Sede del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE.UU.)

Según informó la FWC, desde el año 2000 hasta abril de 2025 se han removido más de 23.500 pitones de las áreas naturales del estado. Los números evidencian un fuerte incremento desde el establecimiento de incentivos económicos a partir de 2017.

La participación masiva y el récord de capturas fueron destacadas por responsables estatales como un avance positivo para la estrategia de control de esta especie. El presidente de la FWC, Rodney Barreto, declaró para NBC News que “el récord de pitones invasoras retiradas durante la competencia representa un gran avance para la vida silvestre nativa. La acción colectiva marca la diferencia frente a la amenaza que generan estas serpientes en nuestros ecosistemas”.

Barreto enfatizó que, hasta la fecha, más de 1.400 ejemplares han sido eliminados en las ediciones de la Florida Python Challenge y cerca de 16.000 por equipos contratados desde 2017.

El ejemplar más largo, de 4,85 metros, fue capturado por el novato Michael Marousky durante la competencia. (EFE/FWC)

La política adoptada por las autoridades incluye la promoción de métodos humanos de remoción y el impulso permanente de campañas educativas para informar sobre la problemática. El objetivo, subrayó la FWC, es frenar el avance de las pitones y proteger los hábitats de especies autóctonas amenazadas.

La magnitud de la presencia de las pitones birmanas en Everglades y otras zonas del sur del estado convirtió a la Florida Python Challenge en una cita clave para el control de especies invasoras en Estados Unidos.

Los datos más recientes explican el carácter urgente de este tipo de iniciativas, que intensifican la colaboración entre el gobierno local, organizaciones medioambientales y ciudadanía comprometida.

Al cierre del evento, los organizadores confirmaron que las próximas ediciones incorporarán nuevas tecnologías y herramientas para optimizar la detección y captura de pitones. Mientras tanto, la comunidad científica y los gestores medioambientales mantienen la vigilancia frente a la amenaza persistente de esta especie exótica.